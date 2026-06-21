VIDEO: Arrestan a un aficionado tras escalar e ingresar a la pista de NASCAR en San Diego

Durante una bandera roja por un gran choque en un reinicio que dañó gravemente el muro de la curva 1 en el circuito ubicado en una base naval en San Diego, ocurrió algo realmente inusual.

Llevando chanclas, un aficionado caminó hasta la pista de carreras y se acercó al Ford No. 00 de Haas Factory Team de Sheldon Creed. Compartieron una breve conversación, que terminó con un choque de puños. Luego, el aficionado golpeó el capó del coche y escaló rápidamente dos vallas, perdiendo una chancla en el proceso mientras se retiraba de vuelta a la zona de aficionados.

Bueno, no llegó muy lejos después de su torpe escape, ya que agentes federales arrestaron al hombre de inmediato.

Creed se lo tomó con humor y dijo por radio al equipo: "Creo que está borracho. Ni siquiera entendí lo que estaba diciendo. Por favor, avisen a los oficiales que no tenemos nada que ver con este tipo."

Aunque realmente extraño, esto no es completamente inaudito. Durante una bandera roja en Watkins Glen en 2007, un aficionado sin camiseta caminó hasta la pista de carreras y se inclinó hacia la ventanilla del coche de Matt Kenseth para pedir un autógrafo. No consiguió uno.

En años más recientes, un aficionado trepó la valla y se sentó encima mientras la carrera seguía en curso en Richmond Raceway en 2014.

Aunque es una tontería en cualquier pista, el incidente del sábado es un poco peor por el hecho de que eligió hacerlo en una base militar activa, algo de lo que esos agentes federales que le pusieron las esposas seguramente no se estarán riendo...