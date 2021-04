El nuevo pupilo con el que trabaja Jos Verstappen

Vermeulen competirá este año en la Porsche Carrera Cup Benelux en Bélgica y los Países Bajos con el equipo GP Elite, después de haberse proclamado campeón en la división Clubsport del Porsche Sprint Challenge Benelux en su primera temporada en el automovilismo.

"Esto es muy divertido de hacer", dijo Jos Verstappen. "Conozco a Thierry desde que llevaba pañales... No lo habría hecho si no funcionara o si no viera el potencial en él. Para mí también es muy divertido. Tenemos algo por lo que trabajar juntos. Ese es el reto para mí. ¿Hasta dónde podemos llegar juntos? Thierry realmente lo tiene. En poco tiempo ya ha dado grandes pasos, pero aún estamos lejos".

Por supuesto, Verstappen es ampliamente elogiado por la forma en que ha preparado a su hijo Max para una carrera en la Fórmula 1, aunque el holandés avisa: "Mira, la forma en que trabajé con Max, ya no lo hago. Trabajaba en eso siete días a la semana, era muy intenso".

Sin embargo, el ex piloto de Benetton, Arrows y Minardi, entre otros, participará activamente. "Thierry está en un buen equipo en GP Elite, donde todo el equipo puede contar con mi apoyo y experiencia".

Vermeulen espera dar el salto al campeonato alemán de Porsche el año que viene y, dentro de dos años, correr en la Porsche Mobil1 Supercup, y por tanto en el programa de apoyo de la Fórmula 1.

Jos Verstappen se muestra entusiasmado: "Creo que es un proyecto interesante y serio, un reto realmente bonito de asumir. La Fórmula 1 no es el objetivo, pero tiene que haber progresión, por supuesto".