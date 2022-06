Piloto de la categoría sidecar falleció el sábado en la Isla de Man The 2022 Isle of Man TT has been marred by a second death this week after Sidecar racer and newcomer Olivier Lavorel was killed in an accident on Saturday.

Por: Lewis Duncan Traducido por: Luis Ramírez Cargar reproductor de audio Las carreras en el TT de la Isla de Man se iniciaron el sábado por la tarde con la carrera inicial de seis vueltas de Superbike, que se desarrolló sin mayores incidentes y fue ganada por Peter Hickman de FHO Racing. La carrera de Sidecar a tres vueltas debía seguir a la de Superbikes, pero fue suspendida por bandera roja momentos después de su inicio debido a un grave incidente en Ago's Leap a una milla del recorrido. Se cree que un equipo se estrelló y que un Sidecar que le seguía fue sorprendido al comenzar su vuelta y golpeó a la máquina afectada, provocando un gran incendio. Como resultado, la carrera se detuvo y posteriormente se canceló por la noche, mientras el incidente era atendido por los servicios de emergencia. Trágicamente, los organizadores del TT han confirmado que el pasajero del Sidecar francés Lavorel falleció en el incidente, mientras que el conductor del equipo Shock Factory -César Chanel- fue trasladado por aire al Hospital Antree en estado crítico. Un comunicado de los organizadores del TT decía: "La Isla de Man TT Races lamenta confirmar que Olivier Lavorel, de 35 años, de Sillingy, Francia, murió en un incidente durante la primera carrera de Sidecar de la Isla de Man TT Races 2022". "El accidente ocurrió en Ago's Leap, a poco menos de una milla del recorrido, en la vuelta inicial de la carrera. "Olivier estaba compitiendo en su primer TT como pasajero de Cesar Chanel". "Cesar fue trasladado al Hospital Noble por carretera y trasladado por aire al Hospital de Aintree en estado crítico". "Olivier y Cesar eran novatos en las carreras del TT de la Isla de Man y habían sido elevados del número de salida 39 al número 21 después de clasificarse como la 15ª pareja más rápida, habiendo registrado una impresionante velocidad de vuelta de 108.420 mph". "Una pareja experimentada, Olivier y Cesar habían conseguido numerosas victorias y podios en los Campeonatos Nacionales de Sidecar de Francia de F1 y F2". "El TT Races de la Isla de Man transmite su más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Olivier, y nuestros pensamientos y mejores deseos están con César en estos momentos". Esto sigue a la trágica muerte del piloto en solitario Mark Purslow el miércoles por la noche tras un accidente en los entrenamientos. También lee: Piloto falleció en prácticas de la edición 2022 de la Isla de Man