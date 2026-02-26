Mercado Libre apuesta fuerte en el Stock Car de Brasil para la temporada 2026

Mercado Livre, tal como se denomina la filial brasileña de la compañía argentina Mercado Libre, presentó a Mercado Livre Racing, su equipo oficial en la Stock Car Pro Series. Operado por la escudería A.Mattheis, una de las estructuras más exitosas de la categoría, el equipo contará con un trío de pilotos formado por Helio Castroneves, Thiago Camilo y Cesar Ramos.

La iniciativa amplía la presencia de la marca en el territorio del deporte, que ya incluye el patrocinio confirmado a los pilotos Gabriel Bortoleto y Sergio "Checo" Pérez, de la Fórmula 1.

"Cuando hablamos de Mercado Livre, hablamos de entrega rápida, eficiencia y experiencia del cliente. Mercado Livre Racing nace como una extensión natural de ese ADN, llevando a las pistas el mismo compromiso que tenemos todos los días con millones de usuarios y vendedores en Brasil. Nuestra entrada en la Stock Car Pro Series también fortalece una vertical estratégica para el negocio, como la de Vehículos, Piezas y Accesorios, en la que somos líderes de ventas online en Brasil y tenemos más de 11 millones de anuncios activos, siendo la de mayor volumen dentro de la plataforma", afirma Roberta Donato, vicepresidenta de Marketplace de Mercado Livre.

Un staff multicampeón

La operación técnica estará a cargo de A.Mattheis, una de las estructuras más exitosas de la historia del automovilismo brasileño, que ostenta un currículo de 68 victorias, 70 pole positions y cinco títulos de pilotos en la Stock Car.

Cuatro veces ganador de las icónicas 500 Millas de Indianápolis, el brasileño Helio Castroneves es uno de los principales nombres del automovilismo mundial y aporta su relevancia global al equipo. Suma conquistas históricas en Estados Unidos, incluidas tres victorias consecutivas en las 24 Horas de Daytona (2021 a 2023) y el título del IMSA en 2020. A los 50 años y rumbo a su segunda temporada completa en la competencia, el piloto ya está adaptado a la dinámica de la categoría y listo para dominar el nuevo motor V8.

"La energía del equipo es contagiosa. Yo, Thiago, Cesinha y todo el equipo técnico estamos extremadamente entusiasmados", cuenta Castroneves. "Es un honor ver a una compañía tan increíble, mundialmente conocida y con el peso de Mercado Livre, invirtiendo fuerte en el automovilismo brasileño."

Con 42 victorias en su trayectoria, Thiago Camilo es el mayor ganador de la Stock Car Pro Series entre los pilotos en actividad. El paulista de 41 años acumula además la impresionante cifra de 91 podios y 29 pole positions en 395 participaciones.

"Estoy muy feliz de poder representar a una marca tan importante dentro del escenario brasileño", resalta Camilo. "Creo que será un gran desafío para todos. Tuvimos un plazo desafiante para estructurar esta operación de tres autos, pero todos están esforzándose al 100% para que ya en este inicio de temporada podamos convertir ese esfuerzo en rendimiento y resultados."

Completando el equipo, Cesar Ramos aporta consistencia y entendimiento. A los 36 años y con 223 largadas en la categoría, acumula cuatro victorias, 24 podios y cinco poles. Una de sus victorias ocurrió en la etapa de Curvelo (MG) en 2025, partiendo desde la pole position; el circuito mineiro abre la temporada 2026 los días 7 y 8 de marzo.

"Estoy muy entusiasmado. Es un proyecto increíble y Mercado Livre es una marca muy fuerte, que no necesita presentación", celebra Ramos. "Lo que es muy bueno en todo esto es que estamos manteniendo la misma estructura, trabajando con las personas en quienes ya confiamos: seis años junto a Thiago y ahora yendo al segundo año con Helinho, todo eso en el equipo de Andreas Mattheis, una escudería muy fuerte."

El Stock Car tendrá 12 fechas en el año, pasando también por circuitos como Interlagos (SP), Velocitta (SP), Goiânia (GO), Cascavel (PR), Brasilia (DF), Cuiabá (MT), Velopark (RS) y Chapecó (SC).