Fenestraz, molesto con su equipo por la "terrible" estrategia

Fenestraz, piloto del equipo Kondo Racing, parecía estar en condiciones de luchar por la victoria después de clasificarse segundo por detrás de Toshiki Oyu, pero su carrera tuvo un mal comienzo cuando cayó detrás del líder del campeonato, Tomoki Nojiri, en las primeras curvas.

Tras ubicarse en la tercera posición, Fenestraz esperó hasta la vuelta 16 de 37 para realizar el cambio de neumáticos obligatorio, siguiendo a Oyu en los boxes y permaneciendo detrás del piloto japonés.

Pero la falta de ritmo de Oyu hizo que Fenestraz se quedara atascado y no pudiera evitar que los coches de Yuhi Sekiguchi y Tadasuke Makino, que pararon antes, le hicieran un undercut, así como Ryo Hirakawa, que dejó su parada para la vuelta 30.

Al repasar su jornada, Fenestraz se refirió a la carrera de mayo en Autopolis, en la que ignoró las instrucciones de Kondo de entrar en boxes y terminó segundo detrás de Hirakawa, y dejó claro su enfado por el hecho de que el equipo cayera en la misma trampa por segunda vez.

"La estrategia fue terrible, no fue lo suficientemente buena", dijo Fenestraz a Motorsport.com. "Perdimos la carrera allí".

"Fue la misma situación que en Autopolis, donde el equipo me llamó pero no les hice caso, me quedé fuera y terminé bien. Hoy debería haber hecho lo mismo".

"Me llamaron y confié en que habían aprendido la lección de Autopolis. Pero en realidad fue el mismo error. Esta vez seguí lo que me dijeron, y fue un error".

"Hirakawa ha hecho hoy lo que hicimos en Autopolis, que es quedarse fuera cuando los coches de delante entran, tener la pista libre y empujar. Eso es lo que deberíamos haber hecho".

"Pero hay que confiar en que el equipo no va a cometer el mismo error dos veces".

Sacha Fenestraz, KONDO RACING Photo by: Masahide Kamio

Fenestraz añadió que supo que sus opciones de podio se habían acabado cuando se dio cuenta de que su equipo lo había llamado en la misma vuelta que a Oyu, que estaba sufriendo con el ritmo de carrera.

"Antes de la carrera, lo único que le pedí al equipo es 'cuando entremos en boxes asegúrense de que no tengo tráfico', y ocurrió exactamente lo contrario", continuó. "No estoy contento por ello".

"Definitivamente teníamos el ritmo para terminar segundo o al menos tercero, ya que Nojiri no parecía ser súper rápido. Pero cuando me quedé atrapado detrás de Oyu, supe que estábamos terminados".

"Fue malo para el campeonato también, si hubiéramos terminado en segundo lugar nos habríamos acercado, pero ahora se nos está escapando. No se ha acabado, pero es una pena".

Fenestraz llegará a la doble cita de Suzuka con 32 puntos de desventaja respecto a Nojiri, con sólo 46 en juego entre las dos carreras.