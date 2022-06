Fenestraz, feliz tras su esperado primer triunfo en Súper Fórmula

Cargar reproductor de audio

Fenestraz, piloto de Kondo Racing, salió airoso tras una batalla estratégica, ya que la carrera dio un vuelco por el segundo período de coche de seguridad que coincidió con el inicio de la ventana de paradas en boxes.

El piloto franco-argentino, que lideró las primeras vueltas tras superar al poleman y líder del campeonato, Tomoki Nojiri, en la salida, fue parte de la mayoría que realizó su parada obligatoria en la vuelta 10 de 53, lo que lo dejó en octava posición por detrás de siete coches que optaron por quedarse en pista.

Pero Fenestraz fue capaz de mantener su ritmo a pesar de estar atrapado detrás de coches más lentos hasta las últimas vueltas, y cuando los que iban por delante entraron en boxes, se llevó una victoria relativamente cómoda en su primera visita a Sugo en dos años.

Esto se debe a que se perdió la mayor parte de la temporada 2021 por problemas de visado, y sólo llegó a las dos últimas carreras del año, tras una temporada de novato en la que sólo terminó tres de siete competencias.

"Es mi tercer año en la Super Fórmula, pero el año pasado sólo hice unas pocas carreras, y en 2020, por desgracia, en casi todas las carreras tuve un abandono por problemas", dijo Fenestraz. "Ha tardado mucho en llegar".

"También estoy muy contento por Kondo Racing. El año pasado fue muy difícil para Kondo Racing, y ahora volvemos a estar en los primeros puestos. Por desgracia, Kenta (Yamashita, compañero de equipo) tuvo un pequeño contacto (en la curva 1), pero en general el equipo ha sido muy fuerte. Espero que podamos seguir así durante la mayor parte de la temporada".

La victoria de Fenestraz también supuso la primera de Kondo Racing desde 2019

Al describir la fase crucial de la carrera en la que se quedó atrapado detrás del novato Atsushi Miyake, el último del grupo de siete que se quedó en pista durante el período del coche de seguridad, Fenestraz dijo que la gestión de los neumáticos fue clave.

"Sabía que iba a ser muy difícil adelantar aquí en Sugo, así que me quedé atrás", recordó. "Intenté ser muy cuidadoso con los neumáticos. Sabía que tenía que dar unas 40 vueltas con los mismos neumáticos, así que dejé un espacio a Miyake para tener aire limpio. Éramos bastante más rápidos, así que fue realmente difícil".

"Tuve que ser paciente y estar tranquilo y esperar, y tratar de ser cuidadoso con los neumáticos. Una vez que entraron en boxes, tuve algo de aire limpio, el coche se sentía bien, me quedaba algo de agarre, así que creo que hicimos un buen trabajo".

El piloto de TOM'S, Ritomo Miyata, heredó el liderato al permanecer en pista tras el coche de seguridad, y en un momento dado disfrutó de una ventaja de 27 segundos sobre Fenestraz antes de que sus neumáticos se deterioraran en los últimos compases antes de su parada en boxes.

Cuando se le preguntó si se sentía preocupado por la posibilidad de perder la victoria, Fenestraz respondió: "Un poco en las últimas 15 vueltas. No por los coches de detrás, sino por la diferencia con el primer puesto".

"Pude ver que había un gran hueco delante (de Miyake) con (Kamui) Kobayashi. Tenía miedo de que el coche del primer puesto (Miyata) nos recortara. Estaba un poco preocupado en ese momento, y también pedí al equipo que no me hablara (por radio) porque quería hacer mi propia carrera".

"No tenía esa información porque no podía adelantar a Miyake. Digamos que en las últimas 10 ó 15 vueltas estaba un poco preocupado porque no sabía por dónde saldría el coche del primer puesto después de que entrara en boxes".

La primera victoria de Fenestraz en la Super Fórmula lo mantiene en la tercera posición de la clasificación de pilotos, ahora a sólo siete puntos del segundo clasificado, Ryo Hirakawa, que terminó séptimo, y a 24 del líder Nojiri, que fue tercero detrás de Toshiki Oyu.