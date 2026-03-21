Toyota ha anunciado que los planes de Kalle Rovanpera de competir en el Campeonato de Super Fórmula de este año han sido suspendidos tras recomendaciones y evaluaciones médicas.

El año pasado, Rovanpera anunció planes ambiciosos de dejar el Campeonato Mundial de Rally para perseguir una carrera en monoplazas, con el objetivo final de competir al más alto nivel.

En un programa respaldado por Toyota, el camino de Rovanpera en monoplazas iba a comenzar con una temporada en la Super Fórmula japonesa, conduciendo para el equipo KCMG. Tras completar el test de pretemporada de Super Fórmula del mes pasado en Suzuka, y después de recibir recomendaciones y evaluaciones médicas, se tomó una decisión mutua entre Toyota y Rovanpera de retirarse de la temporada actual.

"Tengo noticias difíciles que compartir. Daré un paso al costado en las próximas carreras y en mi participación en la temporada de Super Fórmula de este año", dijo Rovanpera en X (antes Twitter).

"He estado lidiando con problemas médicos durante un período prolongado, que han empeorado este año.

"Mi salud no me permite continuar de forma segura en este momento. Ahora mi primera prioridad es solucionar eso. Los comentarios y el progreso de este año muestran que hay un buen potencial en este proyecto. Mi etapa en las carreras de circuito no ha terminado. Lamento mucho por quienes esperaban verme en pista.

"Espero verlos a todos lo antes posible. Estoy agradecido con Morizo, TGR y mis socios por su cuidado y por estar a mi lado, y seguiré trabajando duro para volver más fuerte. Gracias por su comprensión y su continuo apoyo".

Rovanpera tuvo un comienzo complicado en su cambio a los monoplazas, ya que tuvo que retirarse del test de postemporada de Super Fórmula en diciembre tras sufrir vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta el equilibrio y la visión a través del oído interno.

Sin embargo, en enero, el finlandés de 25 años intensificó su preparación para la nueva temporada de Super Fórmula compitiendo en el Fórmula Regional Oceania Trophy de Nueva Zelanda con Hitech. Logró cinco resultados dentro del top 10, incluyendo un impresionante primer podio en Teretonga Park en la novena carrera, camino a finalizar 16° en el campeonato, antes de que una enfermedad obligara al dos veces campeón del WRC a perderse la última cita en Highlands Motorsport Park.

Kalle Rovanpera, Kids com Team KCMG Photo by: Masahide Kamio

Rovanpera volvió a ponerse al volante en el test de pretemporada de Super Fórmula en Suzuka el mes pasado, donde terminó con el 24° mejor tiempo. El finlandés mejoró su tiempo en más de un segundo a lo largo del test.

Toyota ha confirmado que Rovanpera mantiene el deseo de regresar más fuerte y continuar compitiendo en circuitos, desafiándose al más alto nivel, pero solo cuando esté listo para hacerlo. Toyota ofrecerá todo su apoyo para ayudar a Rovanpera a regresar a la pista en el futuro.

"Me gustaría compartir algunas noticias difíciles: Kalle Rovanpera dará un paso al costado en las próximas carreras", señala un comunicado del presidente de Toyota, Akio Toyoda (Morizo).

"Ha puesto su corazón en desafiarse a sí mismo en los coches de fórmula, impulsado por un deseo profundo e inquebrantable de crecer. Cada vez que salía a pista en pruebas privadas, su velocidad era evidente. Lo vi exigirse más, encontrar algo nuevo dentro de sí mismo y bajar sus tiempos de vuelta una y otra vez.

"Sin embargo, a pesar de esa pasión y progreso, su cuerpo estaba teniendo dificultades para acompañar. Tras recibir una evaluación médica, llegamos a la dolorosa conclusión de que continuar compitiendo no sería la decisión correcta para él.

"Como Morizo, esta decisión me pesó mucho. Me pregunté qué significa realmente permitirle perseguir la velocidad y qué significa proteger a alguien en quien creés. Al final, equilibrar esas responsabilidades me llevó a pausar su participación en la temporada de Super Fórmula de este año.

"A todos los involucrados y a todos los fanáticos que lo han apoyado con tanto cariño, realmente lamento que no hayamos podido cumplir con sus expectativas.

"Pero por favor crean esto: su desafío en las carreras de circuito está lejos de haber terminado. Su amor por los autos y su impulso por ser más rápido no se desvanecerán.

"Como Morizo, seguiré a su lado, no solo como un compañero piloto, sino como un compañero de equipo que cree en él de todo corazón. Gracias por su continuo y sincero apoyo".

El piloto reserva de KCMG, Seita Nonaka, ocupará el asiento dejado por Rovanpera en las dos primeras carreras en Motegi del 4 al 5 de abril.