Lawson: El Súper Fórmula se siente como un Fórmula 1

Lawson debutó este miércoles al volante de un Súper Fórmula en la primera jornada de entrenamientos de postemporada, a los mandos del monoplaza del Team Mugen, con motor Honda, que esta temporada ha pilotado Ukyo Sasahara.

El piloto de 20 años fue el mejor de los cinco debutantes que tomaron parte en la prueba, terminando noveno en la sesión de la tarde y décimo en la general, a un segundo del ritmo marcado por Naoki Yamamoto.

Reflexionando sobre su primer día a bordo del Dallara SF19 con el que se espera que compita el año que viene, Lawson dijo que la experiencia no fue diferente a la que ha tenido pilotando coches de F1 para Red Bull y AlphaTauri este año.

"Es mi primera vez en Japón, mi primera vez en Suzuka, y hasta ahora estoy disfrutando mucho", dijo Lawson. "Es un lugar en el que quería conducir desde hace mucho tiempo, desde que era un niño. Ha sido una experiencia genial conducir aquí por fin".

"En el sector uno, el de Esses, básicamente no hay frenada y llevas mucha velocidad, como 200 km/h o más, con mucha fuerza G. ¡Me duele mucho el cuello!"

"Esto es probablemente lo mejor de Suzuka, y el coche de Súper Fórmula es muy bueno en las curvas de alta velocidad, así que cuando se juntan estas cosas hace que sea realmente emocionante conducir".

Liam Lawson, MUGEN Foto: Masahide Kamio

Sobre su rendimiento en la primera jornada, añadió: "En los entrenamientos siempre es difícil saberlo, así que no me he fijado en los tiempos en absoluto. Sólo estoy intentando asimilar la conducción de este coche".

"Es muy diferente y supone un gran paso adelante respecto a la Fórmula 2. Se parece mucho a conducir un Fórmula 1. Pero ha sido un buen día, he aprendido mucho con el coche y me ha venido bien probar diferentes reglajes".

"Mañana me sentiré más cómodo en el coche, y entonces podré empezar a ver cómo me comparo con otros pilotos".

Lawson ha pasado las dos últimas temporadas compitiendo en la Fórmula 2, situándose tercero en la clasificación de este año por detrás de Felipe Drugovich y Theo Pourchaire, con tres victorias en carreras sprint.

Comparando el coche de Super Fórmula con la maquinaria de F2 a la que está acostumbrado, comentó: "La forma en que entra la potencia es diferente. Es un poco más suave en este coche, y yo diría que más agradable, una mejor sensación con la forma en que entra la potencia".

"Y los neumáticos (Yokohama) son obviamente muy diferentes a los Pirelli que he llevado los últimos cuatro o cinco años. Es la primera vez en mucho tiempo que conduzco un neumático diferente y me ha costado un poco acostumbrarme, pero el neumático da buenas sensaciones por lo fiable que es, y por el calentamiento".

"Comparando los coches, el de Super Fórmula es muy agudo, sobre todo en las secciones de alta velocidad. En cuanto giras, es muy sensible, cero retraso".

Liam Lawson, TEAM MUGEN Foto: Masahide Kamio

Lawson insiste en que aún no hay planes decididos para 2023, pero parece muy probable que el neozelandés sea compañero del vigente campeón Tomoki Nojiri en Mugen la próxima temporada, en su intento de impresionar para tener una oportunidad en la F1.

"Para mí sería una gran oportunidad estar aquí", añadió. "Quiero estar en la Fórmula 1 y éste sería un gran paso para conseguirlo".

"Si así fuera, sería una gran manera de pasar mi año, además de estar involucrado con la Fórmula 1".