El piloto respaldado por Toyota que dará el salto de la Super Fórmula a la F2

Sho Tsuboi, respaldado por Toyota, está preparado para dejar la Super Fórmula al final de la temporada para cambiarse a la FIA Fórmula 2.

Tsuboi, que ganó el título de Super Fórmula 2024 para TOM'S, parece listo para seguir los pasos de Ritomo Miyata al dar el salto a la serie de apoyo de la Fórmula 1 tras su éxito en los niveles más altos del automovilismo japonés.

Esto llega en medio de su participación continua en el programa Testing of Previous Cars (TPC) del equipo Haas F1, con una unidad en F2 para 2027 que probablemente irá de la mano de un papel más importante con el equipo, que tiene una asociación técnica con Toyota.

Tsuboi apareció a principios de este mes en un test TPC para Haas en Jerez junto a los actuales reservas de Haas Ryo Hirakawa y Jack Doohan, marcando su tercera aparición del año y la quinta en total para el piloto de 31 años desde su primera salida en Fuji Speedway el pasado julio.

El vicepresidente de Toyota Racing, Kazuki Nakajima, no quiso dar detalles sobre planes específicos para Tsuboi cuando Motorsport.com le preguntó, pero sugirió que su perspectiva puede haberse vuelto más enfocada internacionalmente como resultado de sus funciones con Haas F1.

"Estamos felices de apoyar no solo a Sho, sino a todos nuestros pilotos, y si tienen ciertos objetivos, gracias a 'Morizo-san' [el presidente de Toyota, Akio Toyoda], estamos en condiciones de apoyarlos", dijo Nakajima.

"La primera pregunta es cuáles son sus objetivos para su futuro, pero espero que sus oportunidades de pilotar para Haas hayan podido tener un impacto positivo en sus planes de futuro o en sus deseos.

Sho Tsuboi, VANTELIN TEAM TOM'S Photo by: Masahide Kamio

"Realmente depende de él. Si quiere afrontar retos a nivel internacional, creo que hay oportunidades, incluso con Haas. Pero la primera pregunta es qué quiere hacer".

Con Tsuboi listo para pasar a F2, parece poco probable que Miyata permanezca en la categoría otro año.

Eso a pesar de que Miyata, que es compañero de equipo de Colton Herta en Hitech, consiguió una primera victoria en Madring en la que ha sido la más competitiva de sus tres temporadas en F2 hasta la fecha.

El futuro inmediato del piloto de 26 años sigue sin estar claro, pero regresar a Japón, donde se reencontraría con TOM'S tanto en Super Fórmula como en Super GT, es una posibilidad evidente.

O'Sullivan deja Impul por un asiento con Envision en Fórmula E

Zak O'Sullivan dejará la Super Fórmula mientras inicia un nuevo capítulo en su carrera con Envision Racing en Fórmula E para la temporada 2026/27.

O'Sullivan fue anunciado a principios de este mes como parte de una alineación completamente nueva para la escudería de propiedad china junto a Maximilian Gunther, después de pasar dos temporadas como piloto de simulador y reserva del equipo junto con sus compromisos en Super Fórmula.

El exreserva de Williams F1 y ganador del Autosport BRDC Award ha liderado un renacimiento de Team Impul este año, logrando la primera pole del equipo desde 2022 en la carrera inaugural en Fuji en julio, así como su primer podio desde 2023.

Zak O'Sullivan, TEAM IMPUL Photo by: Masahide Kamio

Sin embargo, no está claro si O'Sullivan podrá completar la campaña 2026 debido a una coincidencia entre el test de pretemporada de Fórmula E en Jarama y la final de Super Fórmula en Suzuka, prevista del 20 al 22 de noviembre.

El test de Jarama se desarrollará durante cinco días, del 16 al 20 de noviembre, y O'Sullivan tendría que salir de España a más tardar el 19 de noviembre para tener alguna posibilidad de llegar a Suzuka a tiempo. Aún no se ha revelado un calendario detallado del test.

El director del equipo Impul, Kazuki Hoshino, se negó a comentar cuando Motorsport.com le preguntó sobre la posibilidad de que O'Sullivan deje el equipo una carrera antes.