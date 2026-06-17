Rovanperä recibe luz verde médica para volver a competir, pero aún no en la Super Fórmula

Kalle Rovanperä por fin puede plantearse volver a ponerse al volante, con el objetivo de regresar a la competición automovilística en 2027. El doble campeón del mundo del WRC ha recibido luz verde, después de verse obligado a poner su carrera entre paréntesis por razones médicas que perjudicaron su proyecto de pasar a los monoplazas.

El finlandés debía participar este año en la totalidad del campeonato de Super Fomula en Japón, pero problemas de salud cuya naturaleza exacta no se ha revelado se lo impidieron.

Obligado a perderse gran parte de los ensayos de pretemporada desde el pasado mes de diciembre a causa de vértigos y problemas del oído interno, Kalle Rovanperä ha trabajado en los últimos meses con el KIHU, el Instituto finlandés del Deporte de alto nivel situado en Jyväskylä.

El lunes por la noche, Toyota hizo balance del estado de salud de su piloto y confirmó que había retomado el entrenamiento físico para volver pronto al volante, sin precisar no obstante en qué tipo de coche.

Según el comunicado del constructor japonés, Kalle Rovanperä ha "logrado importantes progresos en su recuperación en las últimas semanas".

"Desde que su prevista participación en Super Formula esta temporada quedó en suspenso por razones médicas, Kalle se ha tomado el tiempo para recuperarse y centrarse en su salud. Como su convalecencia evoluciona favorablemente, ya ha retomado el entrenamiento físico y ahora puede plantearse un regreso progresivo al volante."

"Para acompañarlo en su recuperación, Kalle ha trabajado en estrecha colaboración con el KIHU, el Instituto finlandés del Deporte de alto nivel con sede en Jyväskylä. Conocido principalmente por su apoyo a los atletas olímpicos y a los equipos nacionales finlandeses, el KIHU ha aportado su experiencia científica para optimizar la recuperación y el entrenamiento de Rovanperä, y ahora le ha dado luz verde para volver a la pista."

"Kalle y Toyota Gazoo Racing planifican ahora las próximas etapas de su programa deportivo con el objetivo de un regreso a la competición en 2027. Se harán más anuncios a su debido tiempo."