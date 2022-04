Un problema de frenos impidió un doble podio de Fenestraz

Cargar reproductor de audio

Fenestraz, piloto de Kondo Racing, terminó en un sólido tercer puesto, por detrás de Ryo Hirakawa y Tomoki Nojiri, en la carrera inaugural del sábado, pero el domingo finalizó en el puesto 20 y último de los clasificados.

En la quinta vuelta, inmediatamente después de un período del coche de seguridad, Fenestraz hizo un trompo en la horquilla de la curva 6 cuando rodaba quinto, y sufrió otra salida de pista algunas vueltas después.

A continuación, sufrió un pinchazo que lo obligó a cambiar los neumáticos antes de que se abriera la ventana de boxes, por lo que tuvo que hacer una segunda parada al final de la carrera, lo que le hizo perder una vuelta.

Fenestraz dijo que al principio sospechó que no había gestionado correctamente los frenos tras el coche de seguridad, pero finalmente se reveló que la causa de sus problemas era una falla.

"Ya en la curva 1 (tras la reanudación) el pedal de freno se fue completamente 'largo'", recordó. "Fue bastante aterrador y estaba listo para tomar medidas evasivas para no golpear a quien iba delante".

"En la curva A (el rendimiento de la frenada) era cada vez menor, y luego en la horquilla (curva 6), simplemente no había nada. He pisado el freno, he estado a punto de golpear a Kamui (Kobayashi) y entonces los frenos traseros se han activado de repente. Fue como tirar del freno de mano y no pude mantenerlo, así que hice un trompo".

"A partir de ahí la carrera fue difícil desde atrás. Estaba empujando y los frenos no se sentían bien, en la curva A (curva 3) me fui al bordillo exterior y perdí la parte trasera. El neumático trasero izquierdo explotó, así que tuvimos que entrar en boxes".

"Quisimos seguir para ganar experiencia, probamos algunas cosas diferentes en el coche y obtuvimos buena información y datos. Creo que teníamos ritmo para estar entre los tres primeros, o al menos para luchar con (el tercer clasificado, Ritomo) Miyata, así que es una pena".

El sábado en la carrera inaugural de la temporada, Fenestraz puso fin a una espera de casi dos años para subir al podio por segunda vez en la Súper Fórmula, y antes disfrutó de un período temprano en el liderazgo de la carrera al adelantar a Hirakawa en la vuelta 6 de 41, sólo para que Hirakawa le devolviera el favor en la vuelta 14.

El piloto franco-argentino entró en boxes en la vuelta 21, pero se encontró con un undercut de Nojiri y no pudo rebasar al vigente campeón en los últimos compases de la carrera.

Preguntado por Motorsport.com sobre si había exprimido demasiado sus neumáticos en los primeros compases, Fenestraz se mostró de acuerdo y achacó la situación a la falta de experiencia.

"Me pasé un poco", admitió. "Tenemos un neumático trasero nuevo y nos ha sorprendido la degradación. Había mucha más degradación de la que esperaba".

"He apretado al principio para seguir a Ryo, he conseguido adelantarlo, y luego he intentado entrar en boxes lo antes posible porque el neumático no estaba bien".

"Siendo realistas, todavía necesito más experiencia. En mi primera temporada no hice muchas carreras completas, tuve muchos abandonos, y el año pasado no estuve realmente aquí, así que fue otra curva de aprendizaje para mí".