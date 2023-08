Sekiguchi, otro piloto salvado por el Halo, ahora en la Super Fórmula Yuhi Sekiguchi says he feels like he was protected from a head injury by the halo in the multi-car crash that took place on the opening lap of the Motegi Super Formula race.

Por: Jamie Klein Coautor: Kenichiro Ebii Sekiguchi, piloto de Impul, fue uno de los tres pilotos eliminados de la carrera en el accidente provocado por la batalla entre Tomoki Nojiri y Liam Lawson en las curvas 1 y 2 tras la salida. Lawson perdió el control de su monoplaza del Team Mugen en los bordillos, tras intentar adelantar a Nojiri por el exterior, e hizo un trompo antes de ser impactado por Sekiguchi y Tadasuke Makino, que salieron despedidos por los aires. Makino tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital, aunque sin lesiones graves, mientras que Sekiguchi pudo salir del habitáculo sin ayuda a pesar de aterrizar boca abajo contra los guardarraíles del lado derecho de la pista. En declaraciones a los medios tras la carrera, el piloto de Impul expresó su gratitud al dispositivo de protección de la cabina, el halo, utilizado en la serie Super Fórmula desde 2019, por permitirle salir ileso. "Cuando el coche de Red Bull [de Lawson] hizo un trompo y volvió a la pista, se cruzó en mi camino", recordó Sekiguchi, que había salido quinto. "Intenté desviarme y reducir la velocidad, pero el coche se fue en dirección contraria a la que había previsto. Cuando intenté frenar, me golpearon por detrás [Makino] y choqué contra el coche de Red Bull". "Me golpeé la cabeza, pero parecía que el halo me protegía. Mirando el coche ahora, el halo está muy dañado. Sin él, podría haber sido una situación peligrosa. "Pude salir del coche por pura adrenalina, pero ya han pasado un par de horas, así que probablemente esté bien, pero lo consultaré con la almohada esta noche y veré cómo me siento por la mañana". El otro piloto implicado en el accidente de la primera vuelta fue Nobuharu Matsushita, que al igual que Sekiguchi pudo salir ileso del incidente. El piloto del B-Max Racing, que salía en una posición mucho más retrasada (13º), explicó que simplemente perdió el control tras irse a la hierba para evitar el caos. "Creo que estaba detrás de [Naoki] Yamamoto, así que no podía ver con claridad", dijo Matsushita. "Sabía que uno de los coches de Red Bull había hecho un trompo, pero no podía ver por dónde iba. "Intenté ir hacia la derecha. Pero todos los demás también se fueron a la derecha y acabé en la tierra. Golpeé el guardarraíl, y eso fue todo... entonces vi el coche de Makino caer al suelo. "Me alegro de que Tadasuke parezca estar bien. Yo no me golpeé mucho, así que estoy bien". Motorsport.tv retransmitirá en directo todas las sesiones de clasificación y carreras de la Super Fórmula en 2023. Haga clic aquí para obtener más información y suscribirse hoy mismo. compartidos Apuesta aquí Apuesta ahora VIDEO: el terrible accidente en la Super Formula de Japón en Motegi compartidos