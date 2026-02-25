VIDEO: Espectacular accidente en la Super Fórmula bajo la lluvia en Suzuka

Mientras se llevaban a cabo ensayos de Super Fórmula este miércoles en Suzuka, Luke Browning sufrió una violenta salida de pista. Afortunadamente, salió completamente ileso.

El accidente ocurrió tras 1h20 de rodaje en la sesión del día, disputada en condiciones de lluvia. Browning abordó la famosa 130R, la curva a la izquierda ultrarrápida que conduce hacia la chicana final del trazado japonés, cuando perdió el control de su monoplaza, que se desestabilizó repentinamente en la curva (video a continuación).

Como pasajero del auto, que inició un trompo, el piloto de Kondo Racing impactó de espaldas contra las barreras de seguridad ubicadas al fondo de la escapatoria antes de que el Dallara-Toyota se volcara y pasara por encima de las protecciones para aterrizar invertido, sobre el Halo, en la cima de un talud situado detrás de ellas y delante de las vallas de protección.

Browning agradece el sistema HANS

Luke Browning con el HANS en la mano antes de subirse a su coche. Photo by: Masahide Kamio

El incidente generó preocupación hasta que Browning, ayudado por los comisarios para estabilizar los restos de su coche, logró salir por sus propios medios del cockpit, completamente ileso.

"Fue un accidente un poco desafortunado", declaró Browning, según palabras recogidas por la edición japonesa de Motorsport.com. "Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero".

"Con el diario del lunes, habría sido mejor volver a boxes cuando la lluvia comenzó a intensificarse. Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy aprendí una lección que me servirá en mi carrera".

"Estoy muy bien, no tengo ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello".

A pesar de la violencia del impacto, el chasis no parece estar tan dañado como el equipo Kondo Racing pensaba inicialmente, por lo que no se descarta que regrese a los ensayos tras su verificación y reparación.

Cabe recordar que Luke Browning es también piloto de pruebas de Williams en F1. Viene de completar una temporada completa en Fórmula 2, en la que terminó cuarto en la clasificación general con el equipo Hitech.

Un accidente que recuerda a otro

Cabe señalar que el actual compañero del británico en Kondo, Ukyo Sasahara, sufrió un grave accidente durante una carrera del campeonato de Super Fórmula en Suzuka en 2023 en esa misma 130R pero en pista seca, tras un toque con Hiroki Otsu.

Tras el contacto entre los dos coches, Sasahara despegó sobre la grava antes de enganchar la parte superior de la barrera para ir a estrellarse contra las vallas. Una parte del chasis, que incluía la célula de supervivencia, atravesó el enrejado y pasó al otro lado del talud, quedando en la parte baja, detrás del guardarraíl de seguridad en el interior de las curvas Degner.

Sasahara salió de aquel accidente con una conmoción cerebral.

