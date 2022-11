¿Ricciardo en los Supercars de Australia en 2023?

Cargar reproductor de audio

Ricciardo estará ausente de la parrilla de la F1 por primera vez en más de una década la próxima temporada, ya que su lugar en McLaren será para su compatriota australiano Oscar Piastri.

Se cree que Riciardo podría tener un rol de piloto de reserva para 2023, ya que se le ha vinculado con Mercedes y Red Bull Racing, y mantiene la esperanza de volver a un asiento como titular en 2024.

Aunque la prioridad de Ricciardo para 2023 es un papel de piloto reserva en la F1, no descarta la posibilidad de participar en otras categorías.

Cuando se le preguntó en Brasil si consideraría una participación en otra categoría, con los Supercars como ejemplo específico, Ricciardo dijo que lo consideraría, siempre y cuando beneficiara su intento de volver a un asiento de carreras en la F1.

"Supongo que tengo que esperar para ver dónde aterrizo el próximo año", dijo.

"Obviamente estoy hablando de un papel potencialmente de reserva o lo que sea. La verdad es que todavía no he acordado nada ni he firmado nada".

"Entonces se trata de una cuestión de lo que se me permite hacer, es una cosa, pero en última instancia, si siento que tal vez hacer una sola carrera me beneficiará, y me mantendrá en forma o lo que sea".

"Entonces es algo que potencialmente estudiaré".

"Pero la F1 es tan diferente a un coche de turismo o algo así, que no sé si me alejará más. Así que eso es lo que tendría que resolver".

"Así que sí, difícil. No quiero decir que no a nada todavía. Pero lo ideal sería conseguir algunos días en un coche de F1 en lugar de intentar, digamos, conseguir un asiento en otro lugar".

Ricciardo ha conducido dos veces un coche de Supercars, habiendo sido la más reciente en el Nissan Altima de fábrica de Rick Kelly en Calder Park en 2019.

En ese momento dijo que una futura participación en la Bathurst 1000 era un "50-50", y el tema de una aparición en Bathurst volvió a aparecer cuando se unió a McLaren.

Eso fue a través del vínculo entre McLaren y Walkinshaw Andretti United, que es copropiedad de Zak Brown.

El reglamento de los Supercars permite a los equipos tener a un piloto por una sola carrera en la mayoría de los eventos de la temporada, lo que hace que un cameo de Ricciardo sea al menos factible.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images