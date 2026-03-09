Max Verstappen participará en las 24 Horas de Nürburgring con Mercedes

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, participará este año en las legendarias 24 Horas de Nürburgring con Mercedes.

Tras meses de especulaciones, se ha confirmado que el holandés debutará en la clásica carrera de resistencia alemana, que se celebrará del 14 al 17 de mayo, con el equipo Winward, respaldado por la fábrica, que correrá bajo la bandera de Verstappen Racing.

Verstappen estará acompañado en el Mercedes-AMG GT3 n.º 3 por los pilotos oficiales Lucas Auer y Jules Gounon, además del nuevo fichaje de Genesis Hypercar, Daniel Juncadella.

Auer, Guonon y Juncadella cuentan con una amplia experiencia en el circuito de Nürburgring Nordschleife, mientras que los dos últimos también compiten como compañeros de equipo en el 2Seas en el GT World Challenge Europe.

El cuarteto realizará una salida preparatoria en la carrera NLS2 de este mes, que se ha adelantado una semana, al 21 de marzo, a petición de Mercedes para que Verstappen pueda participar.

El evento estaba previsto inicialmente para el 28 de marzo, lo que habría coincidido con el Gran Premio anual de Japón en el circuito de Suzuka. Verstappen había dejado claro internamente que quería completar al menos una carrera en la primera parte de la NLS para asegurarse de que se sentía preparado para la prueba de resistencia de 24 horas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Su única participación anterior en el Nurburgring Nordschleife, en la penúltima ronda del año pasado en noviembre, fue al volante de un Emil Frey Ferrari 296 GT3, en lugar del Mercedes-AMG GT3 con el que competirá este año.

"Nürburgring es un lugar especial", dijo Verstappen. "No hay otro circuito como este. Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerla realidad. El año pasado, conseguí mi permiso DMSB para Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos.

Esa preparación es muy valiosa, ya que hemos aprendido mucho que podemos aplicar a nuestro programa de este año con la NLS2 y la carrera de 24 horas. Contamos con una sólida alineación con Dani, Jules y Lucas, y con el gran apoyo de Red Bull y Mercedes-AMG Motorsport. Ahora se trata de realizar los preparativos adecuados antes de las pruebas, para poder sacar el máximo partido en las carreras".

Mercedes participará este año con dos equipos denominados "Performance Teams" en la carrera de resistencia de Nordschleife, ambos dirigidos por Winward. Además de la participación de Verstappen Racing, encabezada por la estrella de la F1, la marca alemana también estará representada por un segundo coche que correrá bajo el nombre de Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz formarán la alineación de pilotos del Mercedes n.º 80. Engel formó parte del equipo que consiguió la última victoria de Mercedes en las 24 Horas de Nürburgring en 2016, junto con Adam Christodoulou, Manuel Metzger y Bernd Schneider.