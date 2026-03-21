El trío llevó su Mercedes-AMG GT3 #3 de Winward Racing a una victoria contundente en el Nordschleife de Nürburgring, marcando un nuevo punto de referencia para la clase SP9 Pro. Tras una batalla de altísimo nivel en el primer stint, el AMG se mantuvo intocable durante el resto de la carrera.

A pesar de partir desde la pole, Verstappen se encontró con un rival que igualó su ritmo durante todo el primer stint. Christopher Haase, con el Audi #16 de Scherer Sport PHX, incluso logró superar al neerlandés al final de la primera vuelta.

Eso desencadenó una batalla rueda a rueda durante varias vueltas que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Verstappen finalmente recuperó el liderato con una maniobra precisa justo antes de ceder el coche a Dani Juncadella.

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La punta cambió brevemente durante la primera ronda de paradas en boxes. El Audi #16 salió por delante gracias a un servicio ligeramente más eficiente, pero Nico Hantke —enfrentando una exigente curva de aprendizaje en apenas su segunda participación en GT3 en el Nordschleife— no pudo contener a un Juncadella que venía con gran ritmo.

Más adelante en la carrera surgió una amenaza diferente desde el BMW #99 de Rowe, conducido por Dan Harper y Max Hesse. Debido a un primer stint más corto, Harper pudo beneficiarse de un tiempo mínimo de parada en boxes más reducido, lo que le permitió colocarse momentáneamente por delante de Jules Gounon.

Si bien la ventaja temporal del BMW se habría equilibrado matemáticamente en la última parada, ambos pilotos oficiales protagonizaron una lucha real por la posición en pista.

El duelo terminó prematuramente cuando Harper calculó mal una maniobra sobre un Porsche Cayman doblado. El contacto resultante le valió una vuelta de penalización al BMW, aunque, dadas las distintas estrategias, nunca fue una batalla "real" en términos de resultado final.

Verstappen, cuyo objetivo principal era ganar experiencia en las paradas en boxes, volvió al volante para el último stint.

Con la victoria prácticamente asegurada, el neerlandés aprovechó el aire limpio para afinar su ritmo y amplió la ventaja hasta el minuto, cruzando finalmente la meta con una diferencia de 59.524 segundos sobre el BMW #99.

Con esta actuación dominante, el equipo Winward-AMG se establece como uno de los principales favoritos para la carrera de 24 horas que se disputará a mediados de mayo.

Debut impecable para el BMW M3 Touring 24h

Detrás del BMW #99 de Rowe, el Porsche #44 de Falken, conducido por Tim Heinemann y Sven Müller, ganó una batalla a cuatro por el último escalón del podio.

Heinemann resistió a un Dylan Pereira muy veloz, quien junto a Tobias Müller y Patrick Assenheimer le dio al equipo 48 Losch Motorsport by Black Falcon un debut sensacional en la clase SP9, seguidos por el Ferrari #45 de Realize by Kondo Racing, con David Perel, Thierry Vermeulen y Thomas Neubauer, y el Aston Martin #34 de Walkenhorst, con Christian Krognes y Mattia Drudi al volante.

Por otro lado, el BMW M3 Touring 24h #81, que partía en la clase SP-X, logró un 13° puesto en un debut de carrera impecable, superando en el proceso a 13 autos GT3.

La próxima carrera de la NLS, el 57° Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, está programada para el 11 de abril, con una posible nueva participación de Max Verstappen gracias a la cancelación de las carreras de Fórmula 1 en Medio Oriente.