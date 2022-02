Chadwick regresa a la W Series con el equipo de Caitlyn Jenner

Cargar reproductor de audio

La doble campeona Chadwick, que ha ganado seis carreras y terminado en el podio en sus 14 participaciones excepto en dos, se une al nuevo equipo de la campeona olímpica Jenner, procedente del Veloce Racing.

Chadwick se impuso a Alice Powell en el título de 2021 tras una reñida batalla durante toda la temporada, llegando a la última cita doble en el Circuito de las Américas empatada a puntos.

La piloto de desarrollo de la Fórmula 1 de Williams había dicho previamente que no tenía planes para regresar a la serie femenil y dijo a Motorsport.com en noviembre que "no creía que tuviera sentido para mí volver a la W Series".

Tras el anuncio del martes, Chadwick dijo: "Estoy muy emocionada de volver a las W Series para defender mi título. Que Jenner Racing me pidiera volver fue una oportunidad que no me pensé dos veces".

"Juntas, estamos centrados en hacer todo lo posible para ganar el tercer título. He hablado con Caitlyn Jenner y su visión del equipo es increíble. No tengo ninguna duda de que podrá ayudarme a llevar mi carrera al siguiente nivel y a abrirme puertas a nivel internacional".

"Este es un año de gran desarrollo para mí. Tengo planes para llevar a cabo un programa de carreras de soporte (de Fórmula 1) y no he ocultado mi deseo de competir en la F3 y la F2".

Pero el momento lo es todo y la oportunidad que me dan las W Series de adquirir más experiencia competitiva en circuitos de primera categoría es un paso clave en mi camino hacia la F1".

"Me gustaría agradecer a la W Series su continuo apoyo, y estoy deseando empezar la tercera temporada en Miami".

Jamie Chadwick Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La directora general Catherine Bond Muir dijo: "Jamie es un talento excepcional que ha contribuido a elevar el perfil de las W Series y a inspirar a la próxima generación de pilotos femeninas con sus actuaciones en la pista -que la han convertido en bicampeona de las W Series- y fuera de ella, donde ha articulado nuestra misión con pasión y elocuencia a una audiencia global".

"Estamos encantados de que haya decidido defender su título, y no puedo esperar a verla correr en ocho circuitos icónicos del calendario de Fórmula 1 para el equipo Jenner Racing".

El calendario de las W Series para 2022 se confirmó en enero, con su primera ronda asiática y visitando cinco nuevas sedes.