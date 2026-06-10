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Crónica de prácticas
WEC 24 Horas de Le Mans

24 Horas de Le Mans: Cadillac arrasa en la primera práctica

Earl Bamber puso a Cadillac en lo más alto en la primera sesión de práctica de las 24 Horas de Le Mans.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

Cadillac fue el más rápido en los Entrenamientos Libres 1 antes de las 24 Horas de Le Mans, liderando con comodidad sobre BMW, Alpine, Toyota y Ferrari en el clasificador de la clase Hypercar.

Después de que Aston Martin encabezara el Día de Pruebas en 3m26.293s el domingo, Jordan Taylor, de Cadillac, fue el primer piloto en mejorar esa referencia el miércoles. Menos de media hora después del inicio de la sesión, Taylor marcó un 3m25.348s con el coche #101 de Wayne Taylor Racing que comparte con su hermano Ricky y con Filipe Albuquerque.

Tardó más de dos horas en que alguien igualara – y superara – esa referencia, cuando Earl Bamber llevó el Cadillac #38 gestionado por Jota a un tiempo de 3m25.673s, antes de registrar 3m24.773s. Posteriormente fue aún más rápido con un 3m23.786s.

Solo BMW rodó a menos de dos segundos del coche líder, con Rene Rast (#20) logrando un registro de 3m25.533s al final de la sesión, evitando un 1-2-3 de Cadillac mientras Will Stevens giró en 3m26.033s después de que el coche #12 sufriera un problema con el pedal del freno.

Ferdinand Habsburg llevó el Alpine #35 hasta la quinta posición con 3m26.078s, más de 0.4s más rápido que el Toyota #8 (uno de los dos coches que no mejoraron con respecto al Día de Pruebas, junto con el Aston Martin #007), el Ferrari #50, el Aston Martin #009 y el Genesis #17.

Peugeot fue el más lento de todos, con una desventaja de 3.2s respecto a Cadillac, de 0.9s respecto a Alpine y de 0.4s respecto a Genesis.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Photo by: Rainier Ehrhardt

Los principales incidentes de la sesión involucraron a los Hypercars. Ye Yifei perdió el control del Ferrari #83 al aproximarse a la curva Mulsanne y chocó. El piloto chino regresó a boxes, aparentemente con pocos daños.

Momentos después, el veterano Frederic Makowiecki se fue largo en la aproximación a Tertre Rouge y golpeó con fuerza el muro exterior del lado izquierdo, con el Alpine #36 avanzando de lado antes de detenerse al borde de la pista.

Doriane Pin la más rápida en LMP2

Hubo más acción en la categoría LMP2, con los coches #37 de CLX Motorsport, #4 de APR, #9 de Proton y #183 de AF Corse yéndose fuera en el primer sector, por obra de Mikkel Jenson, George Kurtz, Harry King y Ben Barnicoat respectivamente, mientras que los coches #14 de TDS y #99 de AO by TF tuvieron incidentes similares en Raccordement con Tobias Luetke y PJ Hyett.

La piloto júnior de Mercedes en Formula 1, Doriane Pin, fue con diferencia la más rápida en LMP2, marcando un tiempo de 3m35.248s en el coche #30 de Duqueine, superando al coche #14 de TDS por siete décimas, mientras que el coche #28 de IDEC Sport se quedó a casi un segundo completo.

La clase GT3 fue tan competitiva como siempre, con el Lexus #78 de Akkodis ASP superando por poco a ambos BMW de Belgian Audi Club Team WRT, al Mercedes #62 de Iron Lynx y al Corvette #34 de TF; estos cuatro fabricantes rodaron dentro de 0.41s entre sí en el circuito de 13.626 km.

24 Horas de Le Mans - 1° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 41

3'23.786

   240.711
2
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 38

+1.562

3'25.348

 1.562 238.880
3
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 36

+1.747

3'25.533

 0.185 238.665
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 27

+2.247

3'26.033

 0.500 238.086
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 35

+2.292

3'26.078

 0.045 238.034
6
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 44

+2.705

3'26.491

 0.413 237.558
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 45

+2.708

3'26.494

 0.003 237.554
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 45

+2.790

3'26.576

 0.082 237.460
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 34

+2.817

3'26.603

 0.027 237.429
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 34

+2.919

3'26.705

 0.102 237.312
11
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 42

+2.814

3'26.600

   237.432
12
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 39

+3.452

3'27.238

 0.638 236.701
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 37

+3.036

3'26.822

   237.177
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 46

+3.059

3'26.845

 0.023 237.151
15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 44

+3.150

3'26.936

 0.091 237.047
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 41

+5.139

3'28.925

 1.989 234.790
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 37

+3.540

3'27.326

   236.601
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 42

+3.561

3'27.347

 0.021 236.577
19
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 34

+11.462

3'35.248

 7.901 227.893
20
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 43

+12.172

3'35.958

 0.710 227.144
21
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 38

+11.651

3'35.437

   227.693
22
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 42

+12.438

3'36.224

 0.787 226.864
23
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 32

+12.592

3'36.378

 0.154 226.703
24
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 41

+14.290

3'38.076

 1.698 224.938
25
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 41

+12.617

3'36.403

   226.677
26
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 42

+12.620

3'36.406

 0.003 226.673
27
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 43

+12.852

3'36.638

 0.232 226.431
28
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 43

+13.110

3'36.896

 0.258 226.161
29
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 42

+13.350

3'37.136

 0.240 225.911
30
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 39

+13.560

3'37.346

 0.210 225.693
31
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 38

+13.481

3'37.267

   225.775
32
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 42

+14.009

3'37.795

 0.528 225.228
33
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 38

+14.026

3'37.812

 0.017 225.210
34
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 36

+14.530

3'38.316

 0.504 224.690
35
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 41

+14.758

3'38.544

 0.228 224.456
36
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 40

+15.048

3'38.834

 0.290 224.158
37
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 10

+45.936

4'09.722

 30.888 196.432
38
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 30

+31.951

3'55.737

   208.086
39
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 41

+32.051

3'55.837

 0.100 207.997
40
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 38

+32.052

3'55.838

 0.001 207.997
41
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 17

+32.118

3'55.904

 0.066 207.938
42
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 39

+32.361

3'56.147

 0.243 207.724
43
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 36

+32.396

3'56.182

 0.035 207.694
44
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 37

+32.429

3'56.215

 0.033 207.665
45
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 42

+32.525

3'56.311

 0.096 207.580
46
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 41

+32.694

3'56.480

 0.169 207.432
47
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 43

+32.710

3'56.496

 0.016 207.418
48
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 38

+32.782

3'56.568

 0.072 207.355
49
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 41

+32.794

3'56.580

 0.012 207.344
50
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 39

+33.034

3'56.820

 0.240 207.134
51
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 42

+33.063

3'56.849

 0.029 207.109
52
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 38

+33.231

3'57.017

 0.168 206.962
53
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 37

+33.255

3'57.041

 0.024 206.941
54
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 42

+33.315

3'57.101

 0.060 206.889
55
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 35

+33.377

3'57.163

 0.062 206.834
56
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 40

+33.445

3'57.231

 0.068 206.775
57
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 31

+33.943

3'57.729

 0.498 206.342
58
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 38

+33.585

3'57.371

   206.653
59
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 39

+33.597

3'57.383

 0.012 206.643
60
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 40

+33.666

3'57.452

 0.069 206.583
61
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 36

+34.120

3'57.906

 0.454 206.188
62
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 36

+34.329

3'58.115

 0.209 206.008
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