24 Horas de Le Mans: Cadillac arrasa en la primera práctica
Earl Bamber puso a Cadillac en lo más alto en la primera sesión de práctica de las 24 Horas de Le Mans.
Cadillac fue el más rápido en los Entrenamientos Libres 1 antes de las 24 Horas de Le Mans, liderando con comodidad sobre BMW, Alpine, Toyota y Ferrari en el clasificador de la clase Hypercar.
Después de que Aston Martin encabezara el Día de Pruebas en 3m26.293s el domingo, Jordan Taylor, de Cadillac, fue el primer piloto en mejorar esa referencia el miércoles. Menos de media hora después del inicio de la sesión, Taylor marcó un 3m25.348s con el coche #101 de Wayne Taylor Racing que comparte con su hermano Ricky y con Filipe Albuquerque.
Tardó más de dos horas en que alguien igualara – y superara – esa referencia, cuando Earl Bamber llevó el Cadillac #38 gestionado por Jota a un tiempo de 3m25.673s, antes de registrar 3m24.773s. Posteriormente fue aún más rápido con un 3m23.786s.
Solo BMW rodó a menos de dos segundos del coche líder, con Rene Rast (#20) logrando un registro de 3m25.533s al final de la sesión, evitando un 1-2-3 de Cadillac mientras Will Stevens giró en 3m26.033s después de que el coche #12 sufriera un problema con el pedal del freno.
Ferdinand Habsburg llevó el Alpine #35 hasta la quinta posición con 3m26.078s, más de 0.4s más rápido que el Toyota #8 (uno de los dos coches que no mejoraron con respecto al Día de Pruebas, junto con el Aston Martin #007), el Ferrari #50, el Aston Martin #009 y el Genesis #17.
Peugeot fue el más lento de todos, con una desventaja de 3.2s respecto a Cadillac, de 0.9s respecto a Alpine y de 0.4s respecto a Genesis.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson
Photo by: Rainier Ehrhardt
Los principales incidentes de la sesión involucraron a los Hypercars. Ye Yifei perdió el control del Ferrari #83 al aproximarse a la curva Mulsanne y chocó. El piloto chino regresó a boxes, aparentemente con pocos daños.
Momentos después, el veterano Frederic Makowiecki se fue largo en la aproximación a Tertre Rouge y golpeó con fuerza el muro exterior del lado izquierdo, con el Alpine #36 avanzando de lado antes de detenerse al borde de la pista.
Doriane Pin la más rápida en LMP2
Hubo más acción en la categoría LMP2, con los coches #37 de CLX Motorsport, #4 de APR, #9 de Proton y #183 de AF Corse yéndose fuera en el primer sector, por obra de Mikkel Jenson, George Kurtz, Harry King y Ben Barnicoat respectivamente, mientras que los coches #14 de TDS y #99 de AO by TF tuvieron incidentes similares en Raccordement con Tobias Luetke y PJ Hyett.
La piloto júnior de Mercedes en Formula 1, Doriane Pin, fue con diferencia la más rápida en LMP2, marcando un tiempo de 3m35.248s en el coche #30 de Duqueine, superando al coche #14 de TDS por siete décimas, mientras que el coche #28 de IDEC Sport se quedó a casi un segundo completo.
La clase GT3 fue tan competitiva como siempre, con el Lexus #78 de Akkodis ASP superando por poco a ambos BMW de Belgian Audi Club Team WRT, al Mercedes #62 de Iron Lynx y al Corvette #34 de TF; estos cuatro fabricantes rodaron dentro de 0.41s entre sí en el circuito de 13.626 km.
24 Horas de Le Mans - 1° Práctica
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|41
|
3'23.786
|240.711
|2
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|38
|
+1.562
3'25.348
|1.562
|238.880
|3
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|36
|
+1.747
3'25.533
|0.185
|238.665
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|27
|
+2.247
3'26.033
|0.500
|238.086
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|35
|
+2.292
3'26.078
|0.045
|238.034
|6
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|44
|
+2.705
3'26.491
|0.413
|237.558
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|45
|
+2.708
3'26.494
|0.003
|237.554
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|45
|
+2.790
3'26.576
|0.082
|237.460
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|34
|
+2.817
3'26.603
|0.027
|237.429
|10
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|34
|
+2.919
3'26.705
|0.102
|237.312
|11
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|42
|
+2.814
3'26.600
|237.432
|12
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|39
|
+3.452
3'27.238
|0.638
|236.701
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|37
|
+3.036
3'26.822
|237.177
|14
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|46
|
+3.059
3'26.845
|0.023
|237.151
|15
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|44
|
+3.150
3'26.936
|0.091
|237.047
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|41
|
+5.139
3'28.925
|1.989
|234.790
|17
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|37
|
+3.540
3'27.326
|236.601
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|42
|
+3.561
3'27.347
|0.021
|236.577
|19
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|34
|
+11.462
3'35.248
|7.901
|227.893
|20
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+12.172
3'35.958
|0.710
|227.144
|21
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+11.651
3'35.437
|227.693
|22
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.438
3'36.224
|0.787
|226.864
|23
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+12.592
3'36.378
|0.154
|226.703
|24
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+14.290
3'38.076
|1.698
|224.938
|25
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+12.617
3'36.403
|226.677
|26
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.620
3'36.406
|0.003
|226.673
|27
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+12.852
3'36.638
|0.232
|226.431
|28
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+13.110
3'36.896
|0.258
|226.161
|29
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+13.350
3'37.136
|0.240
|225.911
|30
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|39
|
+13.560
3'37.346
|0.210
|225.693
|31
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+13.481
3'37.267
|225.775
|32
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+14.009
3'37.795
|0.528
|225.228
|33
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+14.026
3'37.812
|0.017
|225.210
|34
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+14.530
3'38.316
|0.504
|224.690
|35
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+14.758
3'38.544
|0.228
|224.456
|36
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+15.048
3'38.834
|0.290
|224.158
|37
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|10
|
+45.936
4'09.722
|30.888
|196.432
|38
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|30
|
+31.951
3'55.737
|208.086
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|41
|
+32.051
3'55.837
|0.100
|207.997
|40
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|38
|
+32.052
3'55.838
|0.001
|207.997
|41
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|17
|
+32.118
3'55.904
|0.066
|207.938
|42
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|39
|
+32.361
3'56.147
|0.243
|207.724
|43
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|36
|
+32.396
3'56.182
|0.035
|207.694
|44
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|37
|
+32.429
3'56.215
|0.033
|207.665
|45
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|42
|
+32.525
3'56.311
|0.096
|207.580
|46
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|41
|
+32.694
3'56.480
|0.169
|207.432
|47
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|43
|
+32.710
3'56.496
|0.016
|207.418
|48
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+32.782
3'56.568
|0.072
|207.355
|49
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|41
|
+32.794
3'56.580
|0.012
|207.344
|50
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|39
|
+33.034
3'56.820
|0.240
|207.134
|51
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|42
|
+33.063
3'56.849
|0.029
|207.109
|52
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+33.231
3'57.017
|0.168
|206.962
|53
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|37
|
+33.255
3'57.041
|0.024
|206.941
|54
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|42
|
+33.315
3'57.101
|0.060
|206.889
|55
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|35
|
+33.377
3'57.163
|0.062
|206.834
|56
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+33.445
3'57.231
|0.068
|206.775
|57
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|31
|
+33.943
3'57.729
|0.498
|206.342
|58
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+33.585
3'57.371
|206.653
|59
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|39
|
+33.597
3'57.383
|0.012
|206.643
|60
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|40
|
+33.666
3'57.452
|0.069
|206.583
|61
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|36
|
+34.120
3'57.906
|0.454
|206.188
|62
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+34.329
3'58.115
|0.209
|206.008
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