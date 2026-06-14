24H Le Mans 12H: Bourdais fuera de contienda por la victoria
Mientras el Cadillac n.º 38 estaba en la lucha por la victoria en las 24 Horas de Le Mans, Sébastien Bourdais regresó a su box poco después de la mitad de la carrera debido a una avería mecánica.
Sébastien Bourdais no ganará las 24 Horas de Le Mans 2026. Para Cadillac, no todo está perdido, ya que la batalla hace estragos en lo más alto de la clasificación, especialmente frente a BMW y Toyota, pero la tripulación del n.º 38 sufrió un verdadero golpe duro poco después de la mitad de la carrera, hacia las 4 de la mañana.
Unas vueltas antes, Jack Aitken había cedido el volante del Cadillac a Sébastien Bourdais, estando ambos hombres también asociados con Earl Bamber, quien había firmado la mejor vuelta en carrera al inicio de la noche, en 3'26"370.
Situado varias veces en cabeza desde la salida de esta 94.ª edición, el Cadillac n.º 38 hizo un regreso a boxes inesperado a las 4:10 de la mañana y fue inmediatamente empujado a su box.
Fue un problema de dirección asistida el que provocó la intervención de los mecánicos del equipo Jota, encargado del programa Hypercar del fabricante estadounidense.
Durante largos minutos, se trabajó en el tren delantero del prototipo LMDh. Al principio, Sébastien Bourdais permaneció instalado al volante, y luego bajó del coche, llevándose las manos a la cabeza, arrojando con desesperación su asiento y permaneciendo postrado un momento sentado en el suelo al fondo del garaje.
Con el paso de los minutos, la intervención de los mecánicos fue adquiriendo cada vez más envergadura, con un desmontaje cada vez mayor en la parte delantera del Cadillac, sin dar la sensación de encontrar la solución al problema. Más de veinte minutos después de esta avería, la tripulación n.º 38 ya había perdido toda esperanza en la clasificación general, relegada a varias vueltas.
Sebastien Bourdais réconforté par son père, Patrick.
Photo de: Marc Fleury
Finalmente, tras media hora de inmovilización, Sébastien Bourdais volvió a tomar asiento en el cockpit, regresando a la pista tras la resolución del problema.
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