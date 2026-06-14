24H Le Mans, 20 hora: Cadillac pasa al frente, pero Toyota y BMW no aflojan

Las 24h de Le Mans están lejos de estar decididas, cuando aún faltan cuatro horas para el final de esta tercera ronda del FIA World Endurance Championship 2026.

La 19.ª Hora comenzó con estruendo, en el verdadero sentido de la palabra: Ayhançan Guven tuvo problemas de dirección en el Porsche-Manthey #91 yéndose recto contra las barreras a la salida de la primera chicane de la recta de 'Hunaudières', destrozando el 911 y provocando la segunda salida del Safety Car.

Justo cuando el coche de seguridad entraba en acción, un problema electrónico puso fin definitivamente a la difícil carrera del Ferrari #50, aparcado por Miguel Molina dentro de 'Tertre Rouge'.

Mientras tanto continuó el calvario del BMW #15, que regresó a boxes todavía con Dries Vanthoor al volante por un problema eléctrico, algo que también le ocurrió al Alpine #36, que perdió el Top10 al ser empujado al garaje para resolver otros problemas técnicos.

La reanudación se produjo poco después de la entrada en la 20.ª Hora y Robin Frijns intentó enseguida abrir hueco sobre Norman Nato, manteniendo vivo el duelo BMW-Cadillac, mientras los Toyota permanecieron al acecho en tercera y cuarta plaza, seguidos por los Ferrari #83 y #51 supervivientes, todos con neumáticos medios, algo que en cambio llevó al Alpine #35 a preferir los blandos para intentar mantenerse en el grupo de cabeza.

De estos, los coches con menos energía fueron precisamente el BMW #20 y el 499P de AF Corse, que Frijns y Yifei Ye llevaron a boxes para repostar antes que todos los demás.

Completada la ronda de paradas, Nato se encontró al mando con un puñado de segundos sobre los TR010 de Ryo Hirakawa y Kamui Kobayashi, Frijns cayó al cuarto lugar, pero tranquilo dado que los Ferrari de James Calado y Robert Kubica tienen más de 20" de retraso.

Detrás del ya citado Alpine #35, el Cadillac-WTR #101 perdió la octava posición en favor del Aston Martin #007, ambos con 1 vuelta de retraso respecto al liderato, al igual que el Aston #009, que es 11.º detrás del Alpine #36, que volvió a la acción.

Hasta aquí prácticamente invisibles los Peugeot, que no son colistas solo por los problemas sufridos por el Genesis #19, que volvió a carrera en 14.ª posición tras una larga parada en boxes.

En la Clase LMP2 todo por rehacer para el Duqueine #30, perseguido por los Inter Europol #343 y #43, más descolgados en cambio Forestier by Panis #29 y CLX #37, que completan el Top5 por delante de Vector Sport #26 (que cumplió un Drive Through por infracción con banderas amarillas) e Idec Sport #28.

Octava la Crowdstrike-APR, que lidera el grupo de los PRO/AM, donde en segundo lugar está el AF Corse #183 y tercera la APR #25.

En la Clase LMGT3 el Corvette-TF Sport #33 intenta escaparse con Nicky Catsburg al volante, tratando de distanciar al Aston Martin-Heart of Racing #23 y a los Lexus-ASP, en el punto de mira del Aston-HoR #27.

Sexto el Corvette-TF #34, el BMW-WRT #32 cayó al séptimo puesto por un Drive Through y detrás tiene a los Ferrari de AF Corse #21 y Kessel Racing #74, además del BMW #69 gemelo que completa la lista de los 10 primeros del grupo.

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