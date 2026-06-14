24H Le Mans, H18: BMW en cabeza mientras el accidente de Porsche provoca coche de seguridad

BMW mantenía el liderato general en las 24 Horas de Le Mans al inicio de la 19.ª hora, ya que un accidente de un Porsche GT3 provocó la salida del coche de seguridad.

Sufriendo por un probable problema con el volante, el vigente campeón del DTM Ayhancan Guven se fue directo contra las barreras a la salida de la primera chicane de Mulsanne mientras luchaba por girar el coche. El Porsche 911 GT3 #91 de Manthey sufrió daños irreparables al rebotar de nuevo hacia la pista tras el impacto, y Guven salió del coche para retirarse de la carrera.

El incidente provocó apenas la segunda aparición del coche de seguridad en la carrera, agrupando una vez más al pelotón. El único periodo de precaución anterior ocurrió justo antes de la medianoche del sábado, cuando un accidente entre Francesco Castellacchi y Gianmarco Levorato dejó al Ferrari 296 GT3 varado en la grava.

Bajo condiciones de coche de seguridad, Robin Frijns marcha al frente del pelotón con el BMW M Hybrid V8 #20 después de que dos de sus rivales más cercanos sufrieran problemas por la mañana. El Cadillac V Series.R #12 fue penalizado por una infracción de zona lenta, mientras que el Toyota TR010 Hybrid #8 perdió tiempo en boxes mientras los mecánicos reemplazaban un tambor de freno en la sección delantera izquierda del coche.

El Cadillac de Norman Nato marcha segundo detrás del BMW de Frijns, mientras que la parada prolongada del Toyota #8 hizo caer a Ryo Hirakawa por detrás del coche hermano #7, pilotado actualmente por Kamui Kobayashi.

Hubo drama para Ferrari en Hypercar, con el 499P #50, que ya estaba fuera de la lucha, deteniéndose en pista detrás del coche de seguridad. Los comisarios tuvieron que empujar el coche fuera de la pista, lo que marcó el final de la carrera para el ganador de la edición de 2024.

La Scuderia todavía tiene dos coches en carrera, con el 499P #83 satélite de AF Corse en quinta posición por delante del coche oficial #50.

En LMP2, el Oreca #30 de Duqueine sigue liderando en su clase, perseguido por los dos Oreca de Inter Europol.

TF Sport también se mantiene al frente del grupo en LMGT3, con Nicky Catsburg marcando el ritmo en el Corvette Z06 GT3.R #33. El Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing ocupa la segunda posición con el piloto oficial Mattia Drudi de nuevo al volante, mientras Hadrien David marcha tercero en el Lexus RC F GT3 #78 de ASP.