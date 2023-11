Alpine anuncia a Mick Schumacher entre sus pilotos para el WEC 2024

Alpine disputará la temporada 2024 del WEC en la categoría hypercar con su A424 LMDh, y ya ha anunciado su alineación de pilotos para los dos coches con los que competirán.

Por un lado, se mantienen con ellos sus habituales pilotos en la etapa anterior en LMP2, Matthieu Vaxverre, Nicolas Lapierre y Charles Milesi, y a ellos se unirán los recién fichados Mick Schumacher, Paul-Loup Chatin y Ferdinand Hasburg.

Aún no se ha revelado cómo repartirá a los seis pilotos entre sus dos coches, tres y tres. Eso se anunciará, junto a la decoración final oficial del hipercoche, en la presentación que harán el 7 de febrero de 2024.

Mick Schumacher ya había probado el hipercoche del equipo en un test en Jerez, donde convenció al equipo galo de que merecía un asiento como titular para 2024. Así, el hijo del legendario Michael Schumacher dará el salto a las carreras de resistencia, y aparca sus aspiraciones en monoplazas. Después de perder su lugar en la F1 con Haas F1 Team a finales de 2022, el joven germano (24 años) ha pasado este curso como probador de Mercedes.

Así, se confirma un fichaje que ya llevaba unos meses gestándose, después de que en septiembre el vicepresidente de automovilismo de Alpine Racing, Bruno Famin, admitiera las negocaciones y asegurara que "sería una buena oportunidad para ambas partes".

El padre de Mick Schumacher, Michael, compitió en carreras de resistencia con Mercedes/Sauber, antes de debutar en un gran premio de F1 con Jordan en 1991.

"Empieza para mí un nuevo capítulo con Alpine en la categoría FIA WEC Hypercar", dijo Mick Schumacher.

"El coche es impresionante y no veo la hora de empezar. He crecido con monoplazas, por lo que conducir un coche con cabina cerrada y es una gran oportunidad para perfeccionar mis habilidades de conducción. Eché muchísimo de menos las carreras este año. Es lo que me encanta hacer desde que era niño y, a veces, era difícil ver a los demás pilotos salir a la pista y estar yo fuera".

"Las carreras de resistencia son un nuevo desafío para mí y estoy seguro de que compartiremos grandes momentos juntos el próximo año con Alpine".

Se espera que los seis pilotos y sus dos coches puedan hacer el test que Alpine prepara en Portimao para el próximo mes de diciembre, después de la primera simulación de resistencia que llevaron a cabo durante 30 horas en el circuito Motorland Aragón.

En Aragón, Alpine contó con solo un A424 LMDh, ya que el otro estaba siendo homologado en el campeonato IMSA de Estados Unidos.