Alpine descarta pilotos para la ronda del WEC en Fuji
Cambio de última hora en la alineación de pilotos de Alpine antes de Fuji, con da Costa y Makowiecki ahora poco probables de regresar durante el resto de la temporada.
Alpine ha descartado a Antonio Felix da Costa y Fred Makowiecki de su alineación para la carrera del World Endurance Championship de este fin de semana en Fuji Speedway.
El fabricante francés pasará a alineaciones de dos pilotos para la sexta ronda de la temporada, con Ferdinand Habsburg y Charles Milesi pilotando el #35 A424 y Jules Gounon y Victor Martins compartiendo el otro #35 inscrito.
Da Costa y Makowiecki habían aparecido en la lista de inscritos original para las 6 Horas de Fuji cuando se publicó a principios de este mes, pero Alpine anunció el martes que ambos pilotos se perderán ahora la carrera.
No se espera que ninguno de los dos pilotos regrese para las dos rondas finales de la temporada en Barcelona y Monza, aunque Alpine aún no ha confirmado que sus campañas de 2026 se hayan acortado.
Con el WEC eliminando las carreras de larga distancia en Qatar y Bahrain en favor de pruebas regulares de seis horas en Europa, los equipos ya no necesitan alinear tres pilotos en cada coche este año.
#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins
Photo by: Paul Foster
Las tripulaciones de dos pilotos son cada vez más comunes en Hypercar, ofreciendo a los equipos más opciones estratégicas en las carreras y a los pilotos más tiempo en pista en los entrenamientos. Aston Martin compitió con tripulaciones de dos pilotos en todas las carreras excepto en las 24 Horas de Le Mans este año, mientras que el coche #12 de Cadillac también corrió con dos pilotos en Imola y Sao Paulo debido a la ausencia de Alex Lynn.
Los cambios en la alineación de Alpine llegan en medio de un periodo de transición para la marca. Con el Renault Group habiendo anunciado planes para abandonar Hypercar a finales de año, su socio operativo Signatech está en proceso de encontrar un nuevo fabricante que se haga cargo del programa. La marca china Geely ha sido fuertemente vinculada con una asociación con Signatech para 2027.
Además, la probable salida de da Costa de Alpine da credibilidad a los rumores de que se unirá a Cadillac el próximo año, reuniéndose con el equipo Jota con el que ganó Le Mans y los títulos de WEC LMP2 en 2022.
Los cambios de pilotos llegan exactamente un año después de que Habsburg, Milesi y Paul-Loup Chatin lograran dar a Alpine su primera victoria en Hypercar con el A424 en Fuji.
Alpine no ha disfrutado del mismo nivel de éxito esta temporada en medio de una mayor competencia en la clase Hypercar, pero logró su primer podio de 2026 en Austin a principios de este mes, con da Costa, Milesi y Habsburg terminando terceros en el Lone Star Le Mans.
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