Aston Martin evalúa la primera gran actualización para el hypercar Valkyrie

Aston Martin podría introducir la primera gran actualización del Valkyrie Le Mans Hypercar en 2027, según el director del equipo The Heart of Racing, Ian James.

El fabricante británico está evaluando el uso de los llamados evo jokers para abordar algunas de las debilidades subyacentes del prototipo impulsado por V12 para lo que sería su tercera temporada en el World Endurance Championship y el IMSA SportsCar Championship.

Aunque el Valkyrie ha demostrado ser extremadamente fiable hasta ahora en ambas series, los resultados han sido difíciles de conseguir, y un segundo puesto en la final de IMSA del año pasado en Petit Le Mans marcó hasta ahora el único podio del coche.

El jefe de THOR, James, dijo que las conversaciones para mejorar el Valkyrie siguen en curso, impulsadas tanto por el deseo de mejorar el coche como por mantenerse al nivel de la competencia.

“Tenemos ideas que nos ayudarán donde vemos la debilidad del coche”, explicó James. “Con la forma en que la clase ha evolucionado, simplemente demuestra que quizá no sea como se pretendía originalmente el concepto, que se pueda mantener el mismo coche y que quede limitado en la ventana de rendimiento. Recientemente, vieron el anuncio de que Ferrari está introduciendo una serie de cambios.

“Creo que vamos a tener que hacer algo. Exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo no está definido, pero vamos a ver qué debilidades podemos abordar.”

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

Aston Martin mantuvo el Valkyrie LMH del año pasado para 2026, insistiendo en que quería maximizar el rendimiento de su paquete actual antes de considerar hacer cambios mayores.

Aparte del recién llegado Genesis, sigue siendo el único fabricante de GTP/Hypercar que aún no ha utilizado ningún evo joker para el desarrollo de su prototipo.

El piloto oficial Ross Gunn dijo que todo el equipo está “trabajando duro” en identificar e implementar soluciones clave para mejorar el Valkyrie para la temporada 2027.

“Todo está en marcha. Hay cosas que estamos analizando para trabajar en ellas”, dijo Gunn a Motorsport.com. “Como pilotos, simplemente tratamos de dar retroalimentación sobre las áreas del coche que podemos mejorar. En IMSA, sufrimos un poco más en los circuitos urbanos y en los circuitos bacheados, así que quizá esa sea un área que realmente estamos observando.

“Gran parte del desarrollo está controlado por Multimatic, Ian [James] y Aston Martin. Están trabajando duro para traer algo, esperemos, para el futuro.”

En las 24 Horas de Le Mans del pasado fin de semana, el mejor de los dos Valkyrie no híbridos terminó en octavo lugar, varios minutos por detrás del Toyota ganador de la carrera, después de sufrir por un exceso de resistencia aerodinámica.