Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

WEC 24 Horas de Le Mans

Aston Martin evalúa la primera gran actualización para el hypercar Valkyrie

Aunque Valkyrie se convirtió instantáneamente en el favorito de los aficionados gracias a su ruidoso motor V12, el hypercar ha logrado un éxito limitado hasta ahora a ambos lados del Atlántico

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn

Aston Martin podría introducir la primera gran actualización del Valkyrie Le Mans Hypercar en 2027, según el director del equipo The Heart of Racing, Ian James.

El fabricante británico está evaluando el uso de los llamados evo jokers para abordar algunas de las debilidades subyacentes del prototipo impulsado por V12 para lo que sería su tercera temporada en el World Endurance Championship y el IMSA SportsCar Championship.

Aunque el Valkyrie ha demostrado ser extremadamente fiable hasta ahora en ambas series, los resultados han sido difíciles de conseguir, y un segundo puesto en la final de IMSA del año pasado en Petit Le Mans marcó hasta ahora el único podio del coche.

El jefe de THOR, James, dijo que las conversaciones para mejorar el Valkyrie siguen en curso, impulsadas tanto por el deseo de mejorar el coche como por mantenerse al nivel de la competencia.

“Tenemos ideas que nos ayudarán donde vemos la debilidad del coche”, explicó James. “Con la forma en que la clase ha evolucionado, simplemente demuestra que quizá no sea como se pretendía originalmente el concepto, que se pueda mantener el mismo coche y que quede limitado en la ventana de rendimiento. Recientemente, vieron el anuncio de que Ferrari está introduciendo una serie de cambios.

“Creo que vamos a tener que hacer algo. Exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo no está definido, pero vamos a ver qué debilidades podemos abordar.”

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn

Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

Aston Martin mantuvo el Valkyrie LMH del año pasado para 2026, insistiendo en que quería maximizar el rendimiento de su paquete actual antes de considerar hacer cambios mayores.

Aparte del recién llegado Genesis, sigue siendo el único fabricante de GTP/Hypercar que aún no ha utilizado ningún evo joker para el desarrollo de su prototipo.

El piloto oficial Ross Gunn dijo que todo el equipo está “trabajando duro” en identificar e implementar soluciones clave para mejorar el Valkyrie para la temporada 2027.

“Todo está en marcha. Hay cosas que estamos analizando para trabajar en ellas”, dijo Gunn a Motorsport.com. “Como pilotos, simplemente tratamos de dar retroalimentación sobre las áreas del coche que podemos mejorar. En IMSA, sufrimos un poco más en los circuitos urbanos y en los circuitos bacheados, así que quizá esa sea un área que realmente estamos observando.

“Gran parte del desarrollo está controlado por Multimatic, Ian [James] y Aston Martin. Están trabajando duro para traer algo, esperemos, para el futuro.”

En las 24 Horas de Le Mans del pasado fin de semana, el mejor de los dos Valkyrie no híbridos terminó en octavo lugar, varios minutos por detrás del Toyota ganador de la carrera, después de sufrir por un exceso de resistencia aerodinámica.

Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Análisis de las 24 Horas de Le Mans 2026: El coche más rápido no ganó

Comentarios destacados
Más de
Rachit Thukral

Por qué Marco Bezzecchi y Jorge Martín son los polos opuestos en Aprilia y cómo el equipo lo gestiona

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Por qué Marco Bezzecchi y Jorge Martín son los polos opuestos en Aprilia y cómo el equipo lo gestiona

Ferrari dice que la parrilla de Hypercar estaba “desequilibrada” desde el Día 1 en Le Mans

WEC
WEC
24 Horas de Le Mans
Ferrari dice que la parrilla de Hypercar estaba “desequilibrada” desde el Día 1 en Le Mans

Los pilotos de BMW admiten que la derrota en Le Mans 2026 “duele” porque “estuvimos cerca”

WEC
WEC
24 Horas de Le Mans
Los pilotos de BMW admiten que la derrota en Le Mans 2026 “duele” porque “estuvimos cerca”

Últimas noticias

Aston Martin evalúa la primera gran actualización para el hypercar Valkyrie

WEC
WEC WEC
24 Horas de Le Mans
Aston Martin evalúa la primera gran actualización para el hypercar Valkyrie

Norris acompañará a Valentino Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026

Festival de la Velocidad de Goodwood
Festival de la Velocidad de Goodwood
Norris acompañará a Valentino Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026

Chris Buescher firma una extensión de contrato por varios años con RFK Racing

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Chris Buescher firma una extensión de contrato por varios años con RFK Racing

Por qué Marco Bezzecchi y Jorge Martín son los polos opuestos en Aprilia y cómo el equipo lo gestiona

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Por qué Marco Bezzecchi y Jorge Martín son los polos opuestos en Aprilia y cómo el equipo lo gestiona