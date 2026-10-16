Crónica de prácticas
WEC Barcelona
Aston Martin y Genesis por delante de Ferrari en la FP2 de las 6 Horas de Barcelona
Tincknell vuela al liderato justo antes de que todos se dediquen al estudio de la degradación de los neumáticos; las 499P oficiales fueron 7.ª y 12.ª, Cadillac y Toyota en el Top 5, BMW noveno. En LMGT3, bien Gehrsitz con el McLaren-Garage 59, seguido por Lexus, Mercedes y Aston.
Francesco Corghi
Publicado: 16 oct 2026, 18:09
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Harry Tincknell logró el primer puesto para Aston Martin en la segunda sesión de entrenamientos libres de las 6 Horas de Barcelona, mientras los participantes del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) se centraban principalmente en la preparación para la carrera.
El Circuit de Catalunya presentaba una pista bastante sucia y resbaladiza desde la sesión matutina, lo que provocó un alto nivel de degradación de los neumáticos en todos los vehículos. Esta situación llevó a los equipos a buscar una vuelta rápida al inicio de la sesión, antes de cambiar su enfoque hacia el ritmo de carrera y la recopilación de datos; una tarea especialmente relevante dado que es la primera vez que el Campeonato Mundial visita este circuito español.
En la categoría Hypercar, el Valkyrie n.º 007 marcó la pauta con un tiempo de 1:31.712. Muy cerca, un grupo compacto encabezado por el Genesis n.º 17 —que terminó segundo, a solo 0,038 segundos del líder— seguido por el Ferrari n.º 83 de AF Corse, completó el trío de cabeza (+0,084 s).
El Cadillac-Jota n.º 12 se situó a solo 0,008 segundos del Ferrari n.º 83, mientras que el Toyota n.º 7 cerró el grupo de los cinco mejores, superando por un estrecho margen al Cadillac n.º 38; ambos quedaron a unas dos décimas de segundo del mejor tiempo.
Los otros dos Ferrari oficiales obtuvieron resultados dispares: el coche n.º 50 terminó séptimo (+0,4 s), mientras que el n.º 51 finalizó duodécimo (+1,2 s). Entre ambos Ferrari oficiales se situaron el Toyota n.º 8 y el BMW n.º 15, ocupando la octava y novena posición respectivamente, ambos a 0,5 segundos del líder. El Aston Martin n.º 009 completó el «top 10», por delante del Peugeot n.º 94. Por su parte, los Alpine quedaron más rezagados, marcando el 15.º y 16.º mejor tiempo —a unos dos segundos del ritmo de cabeza—, por detrás del Genesis n.º 19 y el BMW n.º 20, mientras que el Peugeot n.º 94 cerró la clasificación.
Foto di: WEC
En la categoría LMGT3, Finn Gehrsitz situó al McLaren n.º 58 de Garage 59 en cabeza con un tiempo por vuelta de 1'41.650, terminando 0,344 segundos por delante del Lexus n.º 78 de ASP y con una ventaja de medio segundo sobre el Mercedes n.º 79 de Iron Lynx.
El Aston Martin n.º 27 de Heart of Racing y el BMW n.º 69 de WRT también se aseguraron un lugar entre los cinco primeros —aunque con mayores diferencias—, situándose por delante del Lexus n.º 87 de ASP (que recibió un par de penalizaciones, incluida una parada obligatoria en boxes de tipo «stop-and-go», por exceder los límites de la pista), el Porsche n.º 91 de Manthey y el Mercedes n.º 61 de Iron Lynx.
El Ferrari mejor clasificado —el n.º 54 de AF Corse— ocupa la novena posición, mientras que el McLaren n.º 10 de Garage 59 completa el «top 10»; los vehículos de Ford-Proton y Corvette-TF Sport se sitúan más atrás.
El programa revisado para el sábado comienza con una sesión matutina dedicada a la categoría LMGT3, que incluye los terceros entrenamientos libres a las 8:50 h y la sesión de clasificación a las 11:50 h. Tras la lucha por la «Hyperpole», la atención se centrará en la categoría Hypercar, con los terceros entrenamientos libres a las 12:40 h y la sesión de clasificación a las 15:40 h.
FP2
Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0
1'31.712
182.802 2
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
+0.038
1'31.750
0.038 182.726 3
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
+0.084
1'31.796
0.046 182.635 4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
+0.092
1'31.804
0.008 182.619 5
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.204
1'31.916
0.112 182.396 6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
+0.267
1'31.979
0.063 182.272 7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
+0.432
1'32.144
0.165 181.945 8
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.541
1'32.253
0.109 181.730 9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0
+0.549
1'32.261
0.008 181.714 10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0
+0.623
1'32.335
0.074 181.569 11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0
+0.969
1'32.681
0.346 180.891 12
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0
+1.269
1'32.981
0.300 180.307 13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
+1.427
1'33.139
0.158 180.001 14
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 0
+1.568
1'33.280
0.141 179.729 15
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0
+1.892
1'33.604
0.324 179.107 16
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
+2.002
1'33.714
0.110 178.897 17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 0
+2.502
1'34.214
0.500 177.948 18
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0
+9.938
1'41.650
7.436 164.930 19
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0
+10.282
1'41.994
0.344 164.374 20
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0
+10.468
1'42.180
0.186 164.075 21
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+10.573
1'42.285
0.105 163.906 22
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0
+10.825
1'42.537
0.252 163.503 23
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0
+10.863
1'42.575
0.038 163.443 24
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 0
+11.068
1'42.780
0.205 163.117 25
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0
+11.116
1'42.828
0.048 163.041 26
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0
+11.185
1'42.897
0.069 162.931 27
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0
+11.383
1'43.095
0.198 162.618 28
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0
+11.407
1'43.119
0.024 162.581 29
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0
+11.481
1'43.193
0.074 162.464 30
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0
+11.542
1'43.254
0.061 162.368 31
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0
+11.602
1'43.314
0.060 162.274 32
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0
+11.602
1'43.314
0.000 162.274 33
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+11.656
1'43.368
0.054 162.189 34
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+11.277
1'42.989
162.786 35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+12.916
1'44.628
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