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Crónica de prácticas
WEC COTA

Aston Martin lidera la FP2 en la fecha del WEC en Austin

Aston Martin controló una segunda sesión completamente marcada por Heart of Racing. Alpine y Genesis en el top 3 general, seguidos por los tres Ferrari; Toyota y Cadillac se quedan atrás. Entre los GT, bien los Mercedes-Iron Lynx y McLaren-Garage 59.

Francesco Corghi
Publicado:
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Los Aston Martin acapararon el protagonismo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres para las Lone Star Le Mans; los protagonistas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA volvieron a la acción bajo los cielos nublados de Austin para la sesión vespertina, con temperaturas superiores a los 30 °C y una temperatura de pista que superó los 40 °C.

Al finalizar los 90 minutos programados, Harry Tincknell terminó como el mejor de la categoría Hypercar al volante del Valkyrie n.º 007 que comparte con Tom Gamble, marcando un tiempo de 1:52.567 y superando al Alpine n.º 35 por 0,122 segundos.

El Genesis n.º 17 también subió al podio virtual; justo cuando la luz verde daba inicio a la actividad, sufrió un trompo en la zona de escapatoria de la curva 2 —con Mathys Jaubert viéndose sorprendido por los neumáticos fríos—, lo que provocó la aparición de la bandera roja durante unos minutos. A mitad de la sesión se produjo otra interrupción, esta vez mediante una bandera amarilla en todo el circuito (FCY), para retirar restos de la pista en el primer sector.

Por su parte, el Alpine n.º 36 se situó cuarto, a 0,287 segundos; a continuación, agrupados en apenas unas centésimas, se encuentran los tres Ferrari, liderados por el n.º 83 de AF Corse, que se sitúa por delante de los 499P oficiales (n.º 50 y n.º 51). En octava posición, y mucho más rezagado respecto a su coche gemelo, aparece el Valkyrie n.º 009 a 0,925 segundos, justo por delante de los dos BMW que completan el *top 10*.

Los Cadillac de Jota finalizaron en las posiciones 11.ª y 16.ª; los Toyota, por su parte, realizaron una vez más el clásico trabajo de puesta a punto de cara a la carrera sin revelar sus cartas, cerrando la sesión en los puestos 12.º y 15.º, mientras que ambos Peugeot quedaron a más de un segundo de la cabeza, situándose en las posiciones 14.ª y 17.ª.

Foto di: Getty Images

Como ya se ha mencionado, un Aston Martin también lidera la categoría LMGT3: Zach Robichon logró marcar el tiempo de referencia de 2:05.609 justo en los minutos finales, superando a los coches de Mercedes-Iron Lynx por más de 0,4 segundos.

A más de medio segundo del líder se sitúa la pareja de McLaren-Garage 59, que asciende al top 5 perseguida por el Porsche-Manthey n.º 92 y el Lexus-ASP n.º 78; por su parte, entre los diez primeros —a un segundo de la cabeza— figuran el Ferrari-AF Corse n.º 54, el Porsche-Manthey n.º 91 y el Lexus-ASP n.º 87.

Más atrás quedan Corvette-TF Sport, BMW-WRT y Ford-Proton Competition.

PL2

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 35

1'52.567

   176.310
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 27

+0.122

1'52.689

 0.122 176.120
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 33

+0.244

1'52.811

 0.122 175.929
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 37

+0.287

1'52.854

 0.043 175.862
5
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 38

+0.433

1'53.000

 0.146 175.635
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 35

+0.454

1'53.021

 0.021 175.602
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 37

+0.490

1'53.057

 0.036 175.546
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 31

+0.925

1'53.492

 0.435 174.873
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 40

+0.976

1'53.543

 0.051 174.795
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 38

+0.985

1'53.552

 0.009 174.781
11
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 37

+0.996

1'53.563

 0.011 174.764
12
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 37

+1.091

1'53.658

 0.095 174.618
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 39

+1.164

1'53.731

 0.073 174.506
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 35

+1.192

1'53.759

 0.028 174.463
15
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 33

+1.267

1'53.834

 0.075 174.348
16
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato United States R. Taylor Cadillac V-Series.R 38

+1.799

1'54.366

 0.532 173.537
17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 33

+1.961

1'54.528

 0.162 173.292
18
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 35

+13.042

2'05.609

 11.081 158.004
19
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 34

+13.482

2'06.049

 0.440 157.485
20
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 31

+13.571

2'06.138

 0.089 157.341
21
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 26

+13.638

2'06.205

 0.067 157.258
22
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 35

+13.741

2'06.308

 0.103 157.130
23
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 37

+13.920

2'06.487

 0.179 156.907
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 28

+14.015

2'06.582

 0.095 156.790
25
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 32

+14.059

2'06.626

 0.044 156.735
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 29

+14.238

2'06.805

 0.179 156.514
27
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 33

+14.238

2'06.805

 0.000 156.514
28
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 36

+14.287

2'06.854

 0.049 156.550
29
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 31

+14.467

2'07.034

 0.180 156.232
30
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 37

+14.571

2'07.138

 0.104 156.104
31
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 36

+14.605

2'07.172

 0.034 156.062
32
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 31

+14.692

2'07.259

 0.087 155.955
33
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 33

+15.095

2'07.662

 0.403 155.463
34
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 35

+15.144

2'07.711

 0.049 155.403
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 34

+15.302

2'07.869

 0.158 155.211
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