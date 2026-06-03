El secretismo del BoP en Le Mans: "Hablamos demasiado tiempo de ello"

En las 24 Horas de Le Mans y en el WEC, Hypercar es sinónimo de Balance of Performance. El sistema está en el núcleo mismo de la categoría que sucedió a LMP1 y ayudó a convencer a numerosos fabricantes para comprometerse, ya fuera a través de las plataformas técnicas LMH o LMDh. Sin embargo, el tema del BoP ha crecido considerablemente en los últimos años, lo que ha llevado a los reguladores a intentar reducir la cantidad de atención que recibe.

Como resultado, las reglas ya han prohibido durante varias temporadas a los competidores "comentar o intentar influir" en el BoP. En 2026, se dio un paso más cuando la FIA y el ACO decidieron dejar de publicar las cifras del Balance of Performance antes de cada evento.

A pesar de la controversia que generó esta decisión, los organismos rectores han mantenido firmemente su postura, convencidos de que había llegado el momento de aliviar las tensiones y reducir el enfoque puesto en un asunto que es, en realidad, mucho más complejo que una simple tabla de cifras que cambia de una carrera a la siguiente.

Hablando con Motorsport.com sobre el secretismo ahora estrechamente guardado en torno al BoP, el presidente del ACO, Pierre Fillon, trató de aclarar y defender la decisión.

"Es un tema sensible, y uno al que dedicamos demasiado tiempo", dijo. "Saben, este BoP es casi con toda seguridad una de las razones del éxito y del atractivo de la categoría para los fabricantes, porque es una forma de controlar los costos.

"Para los consejos de administración que financian todos estos programas, saber que con un presupuesto determinado podrán completar la temporada, disputar el campeonato y tener una posibilidad de ganar sin tener que volver constantemente a pedir financiación adicional hace que este BoP sea extremadamente importante."

El BoP representa menos del 30% del resultado

El BoP no será un problema en Le Mans... Photo by: Alexander Trienitz

Fillon también subrayó el propósito del sistema, que todo fabricante acepta al entrar en la categoría con pleno conocimiento de cómo funciona, al tiempo que puso en perspectiva su influencia en los resultados de las carreras.

"Nuestro objetivo es equilibrar los coches para que todos tengan la misma posibilidad de ganar", explicó. "Pero en el resultado de una carrera, el BoP probablemente representa solo un 20% o 30%: la estrategia, la conducción, la elección de neumáticos, la ejecución de las paradas en boxes, la atención al detalle, asegurarse de que no se pase nada por alto en la búsqueda de la victoria... todo eso sigue siendo más importante.

"Así que creo que dedicamos demasiado tiempo a hablar de este Balance of Performance, que a veces se utiliza como excusa cuando no has ganado, aunque esa no es la realidad. La realidad es que sigue siendo una carrera, y para ganar una carrera ayuda tener una base sólida con el coche, pero también está todo lo demás a su alrededor."

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