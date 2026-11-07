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Bourdais critica la clasificación FIA y considera que empuje a veteranos, como él, al retiro

Bourdais sigue buscando un asiento mientras se prepara para dejar la estructura de fábrica de Cadillac a finales de año

Heiko Stritzke

Publicado: 7 nov 2026, 2:36

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#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais

Foto de: Marc Fleury

Con su salida de Cadillac prevista tras la final del Campeonato Mundial de Resistencia de este fin de semana en Monza, Sebastien Bourdais expresó una clara frustración respecto a las actuales normas de categorización de pilotos de la FIA, que considera que dejan a veteranos experimentados como él con pocas opciones viables.

El francés de 47 años no formará parte de la alineación de Hypercar de Cadillac en 2027, después de que el equipo oficial Jota haya fichado a Antonio Felix da Costa y Ricky Taylor como parte de una alineación revisada.

Dado que la categoría de sportscars a menudo cuenta con asientos dedicados para pilotos con clasificación plata y bronce, el francés cree que su estatus platino está perjudicando sus posibilidades de conseguir un nuevo asiento para el próximo año.

"Desafortunadamente, la categorización para tipos como yo simplemente te empuja al retiro", dijo Bourdais. Además explicó que su estatus actual permanecerá sin cambios en el futuro previsible debido a las estructuras de edad integradas en el sistema.

"Mi ventana para ser piloto profesional de carreras no va a ser extremadamente larga. Por desgracia soy platino y me estoy acercando a los 50 años. Y el lado platino no va a cambiar hasta que tenga 55. E incluso entonces seré oro, así que nada cambiará. Una vez que tenga 60, seré plata, quizá.

"No como Emmanuel Collard, que cumplió 50 y pasó a ser plata. Eso sería realmente genial, pero por desgracia esa no es mi realidad. Es una mierda, pero es lo que hay".

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

Photo by: FIA WEC / DPPI

Al abordar su futuro inmediato después de Monza, Bourdais confirmó que todavía no se ha cerrado ningún acuerdo, aunque las conversaciones continúan en distintas disciplinas.

"Hay conversaciones [sobre el próximo año], pero simplemente nada. Hay algunas personas diferentes con las que estamos hablando. No hay nada hasta el punto de que haya un contrato sobre la mesa", dijo Bourdais sobre sus planes para la próxima temporada.

Un regreso a IndyCar parece estar descartado, y Bourdais describió ese escenario como bastante improbable.

Subrayó que está abierto a varios tipos de maquinaria, ya sea en GT, LMP2 o Hypercar, siempre que aterrice en un entorno acogedor.

"Todo lo que quiero hacer es pilotar en un programa en el que alguien quiera que yo conduzca su coche. Para mí, siempre es donde más he rendido y más he disfrutado. Cuando te sientes valorado y alguien te quiere allí", dijo Bourdais.

"No necesito una categoría concreta en la que estar para sentirme como en casa. Cuando eres profesional y tienes la suerte de conducir un coche de carreras, ya sea un GT, P2 o GTP, no importa. Puedes divertirte en cualquier serie".

Su pasión por competir sigue intacta pese a la incertidumbre: "No hay nada que me apasione como lo hace conducir un coche de carreras. Sigue siendo lo que más disfruto hacer".

"Sé que no va a durar otros 10 años. Cuando se acabe, no habrá vuelta atrás. No tengo ninguna prisa por verlo desaparecer. Tengo mucho tiempo para disfrutar del retiro".

Al reflexionar sobre su etapa con Cadillac, Bourdais destacó las 24 Horas de Le Mans de este año como un recuerdo sobresaliente, junto con sólidas actuaciones durante las eras IMSA DPI y GTP con Chip Ganassi Racing.

"Ha habido algunos buenos momentos. Obviamente el 1-2 en Sao Paulo el año pasado. Hace que no continuar sea un poco más agridulce", dijo.

"Pero, al fin y al cabo, creo que el punto culminante fue sin duda nuestro fin de semana de Le Mans este año. Obviamente fuimos muy competitivos y poder liderar Le Mans de nuevo y sentir que tienes una oportunidad real de lograr la victoria absoluta fue un momento realmente genial".

Añadió que su reciente campaña con el coche gestionado por JOTA ha arrojado resultados constantes pese a la intensa competencia en el WEC: "Para mí, este año fue el punto culminante del programa de JOTA. Terminamos segundos, cuartos y cuartos en las últimas tres carreras con el coche que más puntos sumó en los últimos tres eventos. Así que sí, creo que simplemente intentaremos mantener la tendencia".

De cara a su última aparición con el equipo en Monza, Bourdais sigue centrado en lograr un buen resultado en lugar de dejarse llevar por la emoción.

"Todavía no", dijo Bourdais cuando le preguntaron si se sentía emocionado antes de su última carrera. "Creo que obviamente he tenido mucho tiempo para pensarlo. Al fin y al cabo, tienes que afrontarlo como si fuera simplemente otro fin de semana de carreras. Los mismos objetivos de siempre: intentar hacerlo lo mejor que podamos, dado el nivel de rendimiento que tengamos este fin de semana".

Sigue siendo optimista en cuanto a que el trazado de la pista en Italia se adaptará mejor a su paquete que los escenarios anteriores: "Creo que el potencial, las cualidades del coche, deberían estar más en línea con Monza de lo que definitivamente lo estuvieron con Barcelona".

"Y obviamente no hay límites altos ni bajos en cuanto a resultados, simplemente hacer lo mejor que sea alcanzable. Y si es un podio o si es una victoria o lo que sea, sería realmente genial terminar en alto".

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