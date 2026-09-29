Buemi descarta la suerte como la razón por la que el Toyota 8 ganó en Fuji

Sébastien Buemi afirma que el Toyota TR010 Hybrid n.º 8 fue solo el quinto coche más rápido en las 6 Horas de Fuji, pero insistió en que su inesperada victoria en el Campeonato Mundial de Resistencia no se debió a la suerte.

Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley lograron su segunda victoria de la temporada y se auparon a lo más alto de la clasificación después de que un coche de seguridad en los últimos compases cambiara el rumbo de la carrera en la prueba japonesa del WEC celebrada el domingo.

El trío rodaba en sexta posición cuando un grave accidente en la curva 1, en el que se vio implicado el McLaren 720S GT3 n.º 58, provocó la salida del coche de seguridad cuando quedaban menos de 50 minutos para el final. El fabricante japonés optó por repostar menos combustible en el coche n.º 8, anticipando un largo periodo de bandera amarilla, y ahorró aún más tiempo al no montar neumáticos nuevos.

La parada más breve permitió a Hirakawa adelantar a los dos A424 de de Alpine que lideraban la carrera, los cuales adoptaron un enfoque más conservador con el combustible y no quisieron sacrificar el coche n.º 35 para impulsar las opciones de victoria del n.º 36.

Hirakawa acabó imponiéndose por 0,591 s en lo que fue la llegada más reñida de la historia del WEC, lo que permitió a Toyota afianzar su dominio tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

En la rueda de prensa posterior a la carrera, Buemi afirmó que "no podría haber soñado con una carrera mejor" y describió el resultado como un "gran logro para Toyota".

"Con la última salida del coche de seguridad, no creo que fuera cuestión de suerte, sino de tomar las decisiones correctas", añadió.

"Vimos que la reparación de la barrera de seguridad llevaría mucho tiempo y decidimos no repostar suficiente combustible en el coche. Si la carrera se hubiera reanudado directamente, no habríamos podido terminarla.

"Pero sabíamos que llevaría algún tiempo. De alguna manera, repostamos menos de lo habitual y Ryo pasó menos tiempo en boxes y salió en P1. Pero, obviamente, aún teníamos que mantenernos en cabeza.

"Si nos fijamos en nuestras medias durante la carrera, creo que somos el quinto coche más rápido y, aun así, conseguimos ganar. Es un logro enorme para nosotros porque, sin duda, no teníamos el ritmo necesario. Ganamos gracias a la estrategia y a no cometer errores.

"No se puede soñar con una carrera mejor. Obviamente, estar en cabeza del campeonato es algo muy especial".

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto de: JEP

El Toyota n.º 8 salió octavo tras la anulación de la sesión de clasificación y careció del ritmo de los coches de cabeza durante gran parte de la carrera. La tripulación también sufrió un retraso cuando Hartley hizo un trompo en la curva 1 tras un contacto con el Aston Martin n.º 007 de Harry Tincknellal salir de boxes.

Tras recuperarse del incidente, Hartley afirmó que Toyota había "superado en astucia" a sus rivales con la decisión estratégica final, haciéndose eco de los comentarios de Buemi de que el resultado no se debió simplemente a la suerte.

"En general, fue una carrera casi impecable, dado el ritmo que llevábamos, salvo por el choque lateral que sufrí con el coche que salía de boxes en la curva 1", afirmó.

"Mantuve la calma; en ese momento perdimos una posición. En ese instante, nunca imaginé que estuviéramos a punto de conseguir la victoria. Seguía pensando: “Vale, nos estamos acercando al campeonato. Aún hay buenos puntos”.

"Pero hay que felicitar enormemente al equipo por haber tomado esa increíble decisión estratégica al final.

"Las decisiones estratégicas no siempre nos han salido bien este año. De hecho, hemos tenido mala suerte un par de veces. Pero esta vez no fue solo cuestión de suerte. Acertaron de pleno y superamos en astucia al resto de la parrilla en esa última decisión, y Ryo aguantó hasta el final".

Toyota llenó el depósito virtual del n.º 8 hasta el 72 %, mientras que ambos Alpine repostaron alrededor del 84 % de su asignación de combustible para la última tanda. El director técnico de Toyota, David Floury, afirmó que decidir cuánto combustible poner en el coche se redujo, en última instancia, a "una cuestión de conjeturas", ya que el equipo no podía saber con exactitud cuánto tiempo permanecería en pista el coche de seguridad mientras se reparaban las barreras de seguridad.

Hirakawa solo tenía combustible suficiente para dar dos vueltas más al llegar a meta, lo que pone de relieve lo preciso que fue el cálculo.

"Se trataba de no cambiar los neumáticos para ganar tiempo en boxes e intentar minimizar el tiempo de repostaje. Así que sí, es un poco una cuestión de conjeturas", afirmó Floury. "Simplemente miras la televisión e intentas adivinar cuánto se acortará la carrera y cuánta energía puedes ahorrar".

Floury también admitió estar algo sorprendido por la victoria y afirmó: "No habría apostado por ello, pero cuando surge la oportunidad, hay que estar atento y aprovecharla.

"En Austin no estuvimos a la altura para aprovechar la oportunidad que tuvimos. Hoy hemos tenido suerte con el coche de seguridad y nos ha brindado la oportunidad, así que nos lanzamos a por ella".