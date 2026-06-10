Por qué Cadillac tiene una mejor oportunidad de ganar Le Mans este año

Sébastien Bourdais cree que Cadillac tiene una oportunidad de luchar por la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2026, a diferencia del año pasado, gracias a una mejor velocidad punta.

Cadillac logró un 1-2 en la Hyperpole el año pasado con sus dos inscripciones de Jota, pero Bourdais había mostrado un pesimismo inusual después de esa actuación.

El veterano temía que el V-Series.R fuera a sufrir en condiciones de carrera debido a su falta de velocidad en recta, y el resultado le dio la razón, ya que el podio se le escapó al constructor estadounidense.

Un año después, la perspectiva de Bourdais es mucho más positiva. "Nuestro paquete parece competitivo con su aerodinámica actualizada, lo que muy probablemente nos ha devuelto a una ventana en la que podemos luchar", comentó el francés, que comparte el coche #38 con Jack Aitken y Earl Bamber, poco antes de la Práctica Libre 1.

"Le Mans es Le Mans, nunca sabes qué va a pasar, pero sentir que tienes una oportunidad de luchar ya es bastante satisfactorio. Creo que mucha gente no creyó lo que decía el año pasado, pero en lo que a mí respecta, tengo una perspectiva mucho más positiva: 'Bien, ahora deberíamos tener los medios para luchar'.

Sebastien Bourdais, Cadillac Hertz Team Jota Photo by: Rainier Ehrhardt

"Lo he dicho 250 veces, nuestro coche era muy rápido [en 2025] pero conseguía el tiempo de vuelta en las curvas Porsche. No puedes ganar Le Mans con un coche que consigue el tiempo de vuelta en las curvas Porsche cuando están libres de tráfico una vez cada 15 vueltas. No podíamos adelantar, nos adelantaban, no podíamos superar el tráfico en las rectas como los demás, estábamos deslizando todo el tiempo, era inevitable.

"No puedes ganar Le Mans sin velociad máxima, es imposible. Este año, claramente, el paquete de nuestro coche parece estar más alineado con los demás y, por lo tanto, debería darnos una oportunidad de luchar. Pero eso es todo lo que puedes pedir en un campeonato de BoP en el que uno no dicta lo que haces con la aerodinámica o con los motores: solo cuando todos tienen una oportunidad funciona la fórmula."

El análisis del ritmo de carrera indicó que Cadillac fue el segundo más rápido por detrás de Toyota en el Día de Pruebas, pero el fabricante japonés sugirió que algunos de sus rivales podrían estar ocultando su verdadero rendimiento, y el propio Bourdais no cree que el orden competitivo sea tan sencillo.

"Estamos en la pelea", consideró el nativo de Le Mans. "Claramente, Toyota es muy, muy fuerte. En absoluto espero que Ferrari no esté en la pelea, habrá más contendientes que esos. Se puede ver que algunos están teniendo un poco de dificultades, pero en general, en términos de rendimiento, siento que podría ser el Le Mans más ajustado, lo cual es genial porque ese es el objetivo de la fórmula, sencillamente.

"BMW estará ahí arriba. No mostraron nada en el Día de Pruebas, pero estarán ahí arriba. Conocemos los datos, no hay razón para que no lo estén."

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