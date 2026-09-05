Cinco cosas a tener en cuenta en la carrera del WEC en Austin

Tras una pausa veraniega de casi dos meses, el World Endurance Championship vuelve a la acción este fin de semana, con la carrera Lone Star Le Mans marcando el inicio de la segunda mitad de la temporada.

Porsche es el fabricante más exitoso en el Circuit of The Americas, pero su salida de la clase Hypercar ha dejado completamente abierta la lucha por la victoria en Texas.

Con cuatro carreras programadas en poco más de dos meses, el campeonato está a punto de intensificarse, dejando poco margen de error. Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en la carrera del WEC de este fin de semana en Austin.

Toyota contra BMW

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Marc Fleury

En el ecuador de la temporada, las tripulaciones líderes de Toyota y BMW están empatadas en lo más alto de la clasificación de pilotos. Tras introducir importantes actualizaciones en sus respectivos prototipos durante el invierno, los dos fabricantes se han consolidado como la referencia de la parrilla Hypercar este año, ganando entre ambos las cuatro carreras disputadas.

Que sean igual de competitivos en Austin dependerá en última instancia del Balance of Performance, que ya no se divulga al público, pero ambos tienen potencial para emerger como firmes aspirantes.

Toyota querrá demostrar que su resultado sin puntos en Sao Paulo fue algo puntual, mientras busca redescubrir la forma que le permitió ganar la apertura de temporada en Imola y volver al carril de la victoria en Le Mans. Curiosamente, Toyota nunca ha ganado una carrera en Austin durante las ocho visitas del campeonato a lo largo de las eras LMP1 y Hypercar.

Mientras tanto, BMW está disfrutando de su mejor racha en el WEC, y otro resultado sólido supondría un gran impulso para sus esperanzas en el campeonato. Tras terminar primera, segunda y primera en los últimos tres eventos, actualmente es el fabricante en mejor forma en Hypercar.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Photo by: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

El año pasado, Ferrari estuvo invicto en la primera mitad de la temporada, ganando cuatro carreras consecutivas. Este año, aún no ha registrado una victoria en carrera en Hypercar. Pero si hay un circuito donde puede protagonizar una remontada ganadora, es Austin.

El historial de Ferrari en COTA habla por sí solo. Cuando el WEC regresó a Texas en 2024, Ferrari copó la primera fila y luego dominó la carrera, terminando primero y tercero. Incluso el año pasado, el 499P demostró ser el coche a batir en clasificación, antes de terminar segundo el domingo.

Un gran resultado devolvería a la tripulación del #51 formada por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi a la lucha por el campeonato, con solo 18 puntos separándolos de la cima de la tabla.

Ferrari es consciente de que necesita empezar a recuperar puntos desde este fin de semana; con las carreras de Qatar y Bahréin con puntos extra sustituidas por pruebas de seis horas en Barcelona y Monza, ahora tiene menos oportunidades para recortar terreno en la lucha por el campeonato.

La búsqueda de un gran avance por parte de Cadillac

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Will Stevens, Norman Nato Photo by: JEP

Mucho estará en juego para Cadillac cuando afronte la cuarta ronda del WEC 2026 en el Circuit of The Americas. Desde que la marca estadounidense entró en la clase Hypercar en 2023 con el V-Series.R, aún no ha conseguido un podio en suelo local, ya sea en Sebring o en Austin.

Sin embargo, el equipo oficial Jota llega tras un fin de semana prometedor —aunque finalmente decepcionante— en Sao Paulo, donde sus dos coches coparon la primera fila y terminaron tercero y cuarto en la carrera.

Cadillac también se ha visto reforzada por la llegada de Ricky Taylor, recién salido de su victoria en Road America, sustituyendo al lesionado Alex Lynn.

Con condiciones soleadas previstas para el domingo, la marca de General Motors espera aprovechar plenamente el potencial que mostró tanto en Le Mans como en Sao Paulo.

El regreso de Logan Sargeant a Austin

Logan Sargeant Photo by: Ford

El Lone Star Le Mans de este fin de semana será una carrera significativa para Logan Sargeant, ya que regresa al circuito donde logró su primer y único resultado en puntos en Formula 1. Pero a diferencia de 2023, cuando corrió para el equipo Williams con sede en Gran Bretaña, representará al fabricante estadounidense Ford, aunque a través de su equipo cliente Proton, de propiedad alemana.

Sargeant ya ha impresionado a sus jefes de Ford con su trabajo en el programa de pruebas LMDh, pero aún tiene una gran tarea por delante mientras completa su primera temporada en las filas de LMGT3.

El piloto de 25 años llega tras un sólido resultado en Brasil, donde él y sus compañeros Stefano Gattuso y Giammarco Levorato consiguieron un quinto puesto, el mejor de la temporada.

¿Puede alguien detener a Corvette en casa?

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Blake Mcdonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg Photo by: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Corvette llega a su carrera de casa con una ventaja significativa en la clasificación de LMGT3, en parte gracias a su victoria en Le Mans. El Corvette Z06 GT3.R ha disfrutado de una gran racha de forma este año en manos del equipo TF Sport, poniendo fin al dominio de Porsche en una categoría que se formó en 2024.

Aunque el lastre de éxito hace improbable otra victoria, tanto TF Sport como Corvette saben que sumar muchos puntos en la parte central de la temporada es crucial para sus esperanzas en el campeonato, especialmente con Manthey Porsche mostrando una gran consistencia este año.

La carrera también será especial para el texano Ben Keating, que todavía persigue una primera victoria en casa en el WEC.