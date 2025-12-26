Las ambiciones de China en Le Mans: dos grandes fabricantes interesados en ingresar al WEC

El Campeonato del Mundo de Resistencia podría estar a punto de dar un gran salto en China, con los gigantes automovilísticos Chery y Lynk & Co (Geely) preparándose para posibles entradas en Hypercar.

Mientras que Chery ya ha presentado una hoja de ruta oficial hasta 2030, Lynk & Co está reorientando sus actividades automovilísticas hacia las carreras de resistencia tras su sorprendente salida del TCR World Tour, donde será sustituida por la marca principal de Geely en 2026.

Tras el inesperado revés que supuso para la "Era Dorada" de las carreras de resistencia la retirada de Porsche de Hypercar, la industria automovilística china podría resultar un factor compensatorio vital para el copromotor Automobile Club de'l Ouest.

Chery planea un gran proyecto de infraestructuras

Hasta la fecha, la rápida expansión mundial de las marcas chinas no se ha reflejado en el escenario internacional del automovilismo, pero esto está a punto de cambiar radicalmente. Durante el inicio de la temporada de las Asian Le Mans Series en Sepang, el grupo estatal Chery, cuarto fabricante de automóviles de China, esbozó una ambiciosa hoja de ruta a cinco años.

En el centro está su marca premium EXEED, que existe desde 2017. La propia Chery Automobile se fundó en 1997.

El objetivo final es convertirse en el primer fabricante chino en luchar por la victoria general en la clase Hypercar en las 24 Horas de Le Mans.

El plan consta de tres etapas:

Establecer una serie nacional de carreras de resistencia para desarrollar la capacidad técnica y el talento.

Competir en las Asian Le Mans Series

Formar un equipo de fábrica EXEED para competir en Le Mans, con el objetivo de convertirse en el primer equipo de un fabricante chino en hacerlo.

Un detalle particularmente digno de mención es que Chery anunció la firma de un acuerdo con el ACO el 13 de diciembre, que va mucho más allá de un ejercicio tradicional de marca.

Parte de esta "colaboración a gran escala" implica el desarrollo de un circuito certificado Le Mans en Wuhu (Anhui), donde se encuentra la sede del grupo.

Chery se propone tener un gran impacto en el deporte del motor, utilizándolo como campo de pruebas para la eficiencia y fiabilidad de sus próximos modelos de producción, que entrarán en el mercado europeo en los próximos años.

Lynk & Co: ¿Del éxito en las TCR al Hypercar?

Yvan Muller, Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR Foto de: Clément Marin - DPPI

Mientras tanto, un reajuste estratégico está en marcha en un campo rival. Lynk & Co, la punta de lanza deportiva del Grupo Geely (conocido en Europa por ser la empresa matriz de Volvo y Polestar), está poniendo fin a su exitoso esfuerzo en el TCR World Tour.

Después de que Cyan Racing consiguiera tres títulos de pilotos y cuatro de constructores en la Copa del Mundo de Turismos y su sucesor, el TCR World Tour, Geely hizo un anuncio sorpresa en noviembre.

En lugar de un segundo lavado de cara para el Lynk & Co 03, Cyan Racing tendrá en pista el Geely Preface a partir de 2026, marcando el final de los esfuerzos de Lynk & Co en turismos.

En medio de esta transición, Lynk & Co acaparó los titulares con un espectacular anuncio en las redes sociales: "Lynk & Co pasará de las carreras en circuito y las carreras de velocidad a las carreras de rally y resistencia, que ponen a prueba el rendimiento integral de los vehículos".

Aunque no está claro si se refiere a GT3, prototipos o ambos, los rumores sobre las ambiciones de Geely en Le Mans persisten desde hace varios años. Además, Lynk & Co es actualmente una de las marcas chinas de automóviles más reconocidas en el mundo occidental.

Yann Ehrlacher, múltiple campeón de las TCR, también se está preparando para las exigencias de las carreras de prototipos con un LMP2 para el ARC Bratislava en las Asian Le Mans Series. Esto representa una vía de desarrollo clásica para un futuro programa de alto nivel. Su experiencia previa en prototipos se limita a periodos en LMP3 entre 2016 y 2019.

¿Qué tan chino se volverá el WEC?

Si ambos programas llegaran a buen puerto, cambiarían significativamente las placas tectónicas del WEC. En la actualidad, con la excepción de Mercedes-Benz y Tata Motors, matriz de Jaguar Land Rover, todos los grandes grupos automovilísticos tradicionales están representados en la categoría Hypercar.

Sin embargo, China está reconfigurando el mercado mundial del automóvil a una velocidad récord y ahora está dispuesta a extender su influencia al automovilismo.

Fuera de Macao, China careció durante mucho tiempo de una cultura automovilística arraigada, pero este deporte se está desarrollando rápidamente. Su popularidad se ha disparado, sobre todo gracias a la carrera de Fórmula 1 en Shanghái, donde el WEC también mantuvo su presencia hasta 2019.

Si estos planes se materializan, sobre todo en lo que respecta al enfoque de Chery, muy centrado en las infraestructuras, el nivel de inversión probablemente eclipsaría los programas de todos los fabricantes que participan actualmente y también podría dar forma al panorama político dentro del deporte.