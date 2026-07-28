La Ferrari 499P rueda en Monza con un diseño camuflado para preparar el futuro

En el calor húmedo que ofrecía la jornada, un rugido ha desgarrado el letargo de Monza, que empieza a disfrutar de las primeras calles menos concurridas debido a los muchos veraneantes que han partido hacia otros destinos. El sonido es el de un motor Ferrari. Para ser precisos, del V6 que equipa al 499P LMh.

El equipo de Maranello trabaja hoy en el Autodromo Internazionale di Monza en una jornada de pruebas destinada a planificar el futuro. Nada definitivo, pero se trata del primer paso que deberá llevar al 499P a renovar su imagen de cara a la próxima temporada.

El Hypercar de Maranello aparece hoy no con su habitual y elegante vestido rojo, sino con una decoración de camuflaje. La intención es muy clara: tratar de ocultar a miradas indiscretas formas aunque solo sean ligeramente diferentes de las convencionales para no dar ninguna indicación de ningún tipo sobre en qué se está trabajando.

Todo legítimo, pero esto lo hace aún más intrigante. Las primeras imágenes del 499P en pista fueron difundidas a última hora de la mañana de hoy precisamente por Ferrari. Una elección que sin duda habrá complacido a todos los aficionados al deporte motor, considerando que, a menudo, muchas otras categorías prefieren mantener ocultas tantas cosas como sea posible.

Para la Rossa —hoy en realidad blanca y negra— es solo la primera salida con componentes diferentes de los que está usando en la temporada actual del World Endurance Championship. El programa de desarrollo tendrá, de hecho, otras etapas, otros días de pruebas, para llegar después al momento de la homologación con un coche que deberá definirse como listo para afrontar la próxima temporada dentro de los parámetros imaginados por el equipo dirigido por Antonello Coletta.

En definitiva, para recorrer un largo camino, dar el primer paso (aunque sea pequeño) siempre es necesario. Ferrari, a su manera, ha iniciado hoy mismo su camino hacia el futuro...

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