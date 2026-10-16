Crónica de prácticas

WEC Barcelona

Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona

El polaco sobresale en hypercar, superando a Aston Martin y a las 499P oficiales, mientras que Cadillac, Toyota y BMW se quedan más atrás. En LMGT3 es el abanderado de AF Corse quien pone en fila a todos con el 296 #21 en una clasificación muy variada con casi todas las marcas en el Top10.

Francesco Corghi

Publicado: 16 oct 2026, 13:01

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Los Ferrari destacan en ambas categorías al término de los Entrenamientos Libres 1 que los protagonistas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA disputaron en el Circuit de Catalunya, donde el domingo se celebrará la 6h de Barcelona.

Más allá de quienes pudieron rodar allí en los test, el trazado español es inédito para el Mundial con una sesión disputada bajo el sol y con temperaturas en torno a los 25°C - interrumpidos solo por un breve Full Course Yellow de prueba - vieron a Robert Kubica y Alessio Rovera terminar por delante de todos con los coches de Maranello.

En cuanto a la Clase Hypercar, el polaco de AF Corse completó la mejor vuelta en 1'31"891 al volante del 499P #83 con la decoración 'Giallo Modena', mientras que los Ferrari oficiales #51 y #50 ocupan la tercera y cuarta posición, a 0"162 y 0"175 respectivamente.

Entre los LMH del Cavallino Rampante se coló el Aston Martin #009, que está a 0"107 de Kubica, con su gemelo #007 quinto y más retrasado respecto al grupo de cabeza, cargando con 0"825.

En general, todos los demás coches prefirieron mantenerse concentrados en trabajos diferenciados más que atacar el primer puesto, con el primero de los Toyota, el #8, en sexta posición, seguido por los Cadillac, que se quedan a más de 1" de distancia y entre los cuales se sitúa el Alpine #36.

Completando el Top10 estaban el Genesis #19, mientras que los BMW seguían escondiendo ritmo, con los Peugeot por delante, todos a unos 2" de margen de la cabeza.

En la Clase LMGT3, fue Rovera quien puso en fila a sus rivales con un 1'41"420 al volante del 296 #21 de AF Corse y endosando casi medio segundo a su gemelo #54, seguido de cerca por el Corvette-TF Sport #34.

McLaren-Garage 59 #10 y Mercedes-Iron Lynx #61 están en el Top5, por delante de Lexus-ASP #78 y BMW-WRT #32, que junto al Ford-Proton #88 son los únicos por debajo del segundo de retraso respecto al primer puesto.

En una clasificación muy variada, entre los 10 primeros también terminan el Porsche-Manthey #91 y el Corvette-TF #33, mientras que los Aston Martin de Heart of Racing quedan más retrasados, en el 12° y 18° puesto.

Los Entrenamientos Libres 2 están programados para las 16;30.

PL1

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

1'31.891

182.446 2

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0

+0.107

1'31.998

0.107 182.234 3

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+0.162

1'32.053

0.055 182.125 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.175

1'32.066

0.013 182.099 5

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

+0.825

1'32.716

0.650 180.823 6

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.943

1'32.834

0.118 180.593 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+1.111

1'33.002

0.168 180.267 8

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+1.228

1'33.119

0.117 180.040 9

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+1.292

1'33.183

0.064 179.916 10

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+1.296

1'33.187

0.004 179.909 11

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+1.451

1'33.342

0.155 179.610 12

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

+1.595

1'33.486

0.144 179.333 13

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

+1.838

1'33.729

0.243 178.868 14

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+1.898

1'33.789

0.060 178.754 15

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 0

+2.067

1'33.958

0.169 178.432 16

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+2.099

1'33.990

0.032 178.372 17

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 0

+2.126

1'34.017

0.027 178.320 18

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+9.529

1'41.420

7.403 165.304 19

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+9.960

1'41.851

0.431 164.605 20

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+9.968

1'41.859

0.008 164.592 21

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0

+10.152

1'42.043

0.184 164.295 22

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+10.328

1'42.219

0.176 164.012 23

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 0

+10.344

1'42.235

0.016 163.986 24

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+10.382

1'42.273

0.038 163.925 25

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+10.463

1'42.354

0.081 163.796 26

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 0

+10.533

1'42.424

0.070 163.684 27

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+10.678

1'42.569

0.145 163.452 28

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+10.864

1'42.755

0.186 163.157 29

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+10.955

1'42.846

0.091 163.012 30

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 0

+11.120

1'43.011

0.165 162.751 31

AKKODIS ASP Team LMGT3

87

R. Umbrarescu

C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0

+11.211

1'43.102

0.091 162.607 32

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0

+11.255

1'43.146

0.044 162.538 33

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 0

+11.967

1'43.858

0.712 161.424 34

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 0

+14.708

1'46.599

2.741 157.273 35

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+12.160

1'44.051

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