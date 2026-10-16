Crónica de prácticas
WEC Barcelona
Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona
El polaco sobresale en hypercar, superando a Aston Martin y a las 499P oficiales, mientras que Cadillac, Toyota y BMW se quedan más atrás. En LMGT3 es el abanderado de AF Corse quien pone en fila a todos con el 296 #21 en una clasificación muy variada con casi todas las marcas en el Top10.
Francesco Corghi
Publicado: 16 oct 2026, 13:01
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Los Ferrari destacan en ambas categorías al término de los Entrenamientos Libres 1 que los protagonistas del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA disputaron en el Circuit de Catalunya, donde el domingo se celebrará la 6h de Barcelona.
Más allá de quienes pudieron rodar allí en los test, el trazado español es inédito para el Mundial con una sesión disputada bajo el sol y con temperaturas en torno a los 25°C - interrumpidos solo por un breve Full Course Yellow de prueba - vieron a Robert Kubica y Alessio Rovera terminar por delante de todos con los coches de Maranello.
En cuanto a la Clase Hypercar, el polaco de AF Corse completó la mejor vuelta en 1'31"891 al volante del 499P #83 con la decoración 'Giallo Modena', mientras que los Ferrari oficiales #51 y #50 ocupan la tercera y cuarta posición, a 0"162 y 0"175 respectivamente.
Entre los LMH del Cavallino Rampante se coló el Aston Martin #009, que está a 0"107 de Kubica, con su gemelo #007 quinto y más retrasado respecto al grupo de cabeza, cargando con 0"825.
En general, todos los demás coches prefirieron mantenerse concentrados en trabajos diferenciados más que atacar el primer puesto, con el primero de los Toyota, el #8, en sexta posición, seguido por los Cadillac, que se quedan a más de 1" de distancia y entre los cuales se sitúa el Alpine #36.
Completando el Top10 estaban el Genesis #19, mientras que los BMW seguían escondiendo ritmo, con los Peugeot por delante, todos a unos 2" de margen de la cabeza.
En la Clase LMGT3, fue Rovera quien puso en fila a sus rivales con un 1'41"420 al volante del 296 #21 de AF Corse y endosando casi medio segundo a su gemelo #54, seguido de cerca por el Corvette-TF Sport #34.
McLaren-Garage 59 #10 y Mercedes-Iron Lynx #61 están en el Top5, por delante de Lexus-ASP #78 y BMW-WRT #32, que junto al Ford-Proton #88 son los únicos por debajo del segundo de retraso respecto al primer puesto.
En una clasificación muy variada, entre los 10 primeros también terminan el Porsche-Manthey #91 y el Corvette-TF #33, mientras que los Aston Martin de Heart of Racing quedan más retrasados, en el 12° y 18° puesto.
Los Entrenamientos Libres 2 están programados para las 16;30.
PL1
Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0
1'31.891
182.446 2
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 0
+0.107
1'31.998
0.107 182.234 3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0
+0.162
1'32.053
0.055 182.125 4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0
+0.175
1'32.066
0.013 182.099 5
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0
+0.825
1'32.716
0.650 180.823 6
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.943
1'32.834
0.118 180.593 7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0
+1.111
1'33.002
0.168 180.267 8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0
+1.228
1'33.119
0.117 180.040 9
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0
+1.292
1'33.183
0.064 179.916 10
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0
+1.296
1'33.187
0.004 179.909 11
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0
+1.451
1'33.342
0.155 179.610 12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0
+1.595
1'33.486
0.144 179.333 13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0
+1.838
1'33.729
0.243 178.868 14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0
+1.898
1'33.789
0.060 178.754 15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. di Resta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 0
+2.067
1'33.958
0.169 178.432 16
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0
+2.099
1'33.990
0.032 178.372 17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 0
+2.126
1'34.017
0.027 178.320 18
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0
+9.529
1'41.420
7.403 165.304 19
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0
+9.960
1'41.851
0.431 164.605 20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+9.968
1'41.859
0.008 164.592 21
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0
+10.152
1'42.043
0.184 164.295 22
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0
+10.328
1'42.219
0.176 164.012 23
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0
+10.344
1'42.235
0.016 163.986 24
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0
+10.382
1'42.273
0.038 163.925 25
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0
+10.463
1'42.354
0.081 163.796 26
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 0
+10.533
1'42.424
0.070 163.684 27
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0
+10.678
1'42.569
0.145 163.452 28
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0
+10.864
1'42.755
0.186 163.157 29
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+10.955
1'42.846
0.091 163.012 30
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0
+11.120
1'43.011
0.165 162.751 31
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0
+11.211
1'43.102
0.091 162.607 32
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0
+11.255
1'43.146
0.044 162.538 33
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0
+11.967
1'43.858
0.712 161.424 34
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0
+14.708
1'46.599
2.741 157.273 35
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0
+12.160
1'44.051
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