Ferrari: Nicklas Nielsen ha renovado su contrato con un acuerdo de varios años

La noticia ya se veía venir. Ahora se ha hecho oficial. Nicklas Nielsen ha renovado su contrato con Ferrari mediante un acuerdo plurianual, por el que seguirá como piloto oficial del Cavallino Rampante en las principales series internacionales de resistencia.

La consigna en Maranello es la continuidad. Nicklas, danés de 29 años, forma parte del equipo número 50, compuesto también por Antonio Fuoco y Miguel Molina, que compite en el WEC y, además, participa en varios campeonatos internacionales con el 296 GT3 Evo.

En total, Nicklas Nielsen, desde 2018 —año en el que se proclamó campeón del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe— hasta la fecha, ha disputado 110 carreras con el Cavallino Rampante, logrando 5 victorias absolutas y 17 en su categoría, mientras que el recuento de podios asciende a 22 y 42, respectivamente, en resultados absolutos y de categoría.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto de: Ferrari

Al volante del 499P, Nielsen ganó las 24 Horas de Le Mans de 2024 y, en 2025, contribuyó al éxito del Cavallino Rampante en el Campeonato del Mundo de Constructores, además de clasificarse tercero en la clasificación del Mundial de Pilotos.

Antonello Coletta, director global de Endurance y Corse Clienti: "Estamos orgullosos de anunciar la renovación del contrato de Nicklas Nielsen, un piloto que se ha formado en el seno de la familia del Cavallino Rampante y que, tras ganar el Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europa en 2018, ha sido protagonista de numerosos éxitos en competición y de títulos, tanto con los coches GT3 como con el 499P, con el que ganó las 24 Horas de Le Mans de 2024. Nicklas es un piloto joven, fiable y profesional que representa uno de los pilares de nuestro compromiso con las carreras de resistencia: la renovación del contrato es solo el último paso de un recorrido que se suma a su carrera, y estamos seguros de que, en el futuro, los resultados serán tan importantes como los ya obtenidos".

Nicklas Nielsen, Ferrari 499P EVO, pruebas en Austin Foto de: Ferrari

Nicklas Nielsen: "Estoy muy contento con esta renovación, que para mí representa algo especial y, en cierto modo, un paso natural, ya que empecé mi andadura en la competición con Ferrari y es un honor continuar este camino representando al Cavallino Rampante. Doy las gracias a Ferrari y a Antonello Coletta por la confianza que depositan en mí. ¿Los objetivos para el futuro? Siguen siendo los mismos: seguir mejorando como piloto y, junto a mis compañeros, conseguir muchos más éxitos en carrera".