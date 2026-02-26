Ferrari presenta la decoración del 499P para el WEC 2026

En el prestigioso marco del Museo Enzo Ferrari de Módena, Ferrari presentó la decoración del 499P que participará en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 para defender los títulos mundiales de pilotos y constructores conquistados la temporada pasada.

En el evento, abierto al público, además del gran jefe de Ferrari Endurance y Corse Clienti, Antonello Coletta, y del ingeniero jefe Ferdinando Cannizzo, también estuvieron presentes el director general Benedetto Vigna, el responsable comercial Enrico Galliera y el responsable de desarrollo del sector de productos, Gianmaria Fulgenzi.

El Cavallino Rampante ha renunciado al número 1 para su prototipo híbrido LMH, manteniendo los números 50 y 51 para las tripulaciones confirmadas formadas por Miguel Molina/Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen y Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado, actuales campeones del mundo.

"Las ambiciones en vísperas de la nueva temporada son similares a las de 2025: buscar e e dar siempre lo mejor de nosotros mismos, carrera tras carrera. Habrá ocho citas en las que será importante sumar el máximo de puntos posible en cada ronda y reducir los errores, sobre todo porque el nivel de los rivales es muy alto y la competición sigue creciendo. Terminamos la temporada pasada de forma positiva, por lo que intentaremos confirmar esta tendencia desde el debut en Catar", comentó Fuoco.

Molina añade: "Después de tres años en los que hemos obtenido excelentes resultados, terminando entre los tres primeros de la clasificación mundial como equipo n.º 50, la ambición sigue siendo ganar el campeonato. Esperamos a ver en qué situación nos encontramos al comienzo de la temporada".

"Las carreras fundamentales serán la primera en Catar, porque dará las primeras indicaciones tras la pausa invernal, y luego Le Mans, por su encanto y su historia, pero sobre todo porque los puntos otorgados valen el doble y sirven para afrontar mejor la última parte del año. Creo que las carreras más difíciles volverán a ser São Paulo y Fuji".



Nielsen también está motivado: "Después de tres años muy intensos, ahora, obviamente, queremos intentar ganar el Campeonato del Mundo. Hasta ahora, el camino que hemos recorrido en la categoría reina de la resistencia ha sido increíble: la evolución que hemos visto desde 2023 ha sido notable en todos los aspectos, y sabemos que tenemos un coche competitivo: debemos seguir manteniendo este impulso positivo".

"El objetivo es también mejorar en circuitos como Fuji y São Paulo, donde hemos sufrido más que en otros, pero la experiencia nos ayudará. Llevamos compitiendo con el 499P desde 2023, pero siempre hay algo que aprender, tanto como equipo como pilotos".

Al otro lado del box, hay, obviamente, una gran euforia y, al mismo tiempo, la conciencia de la responsabilidad de tener que defender el Mundial conseguido con gran mérito el pasado mes de noviembre, como subraya Pier Guidi.

"Volver a empezar después de haber ganado el campeonato es sin duda algo positivo, una condición que nos da mucha energía, pero al mismo tiempo somos conscientes de que todos vuelven a empezar desde cero y con las mismas posibilidades de hacerlo bien", analiza el piamontés.

"Confirmarse como campeón es siempre más complicado que convertirse en él, es una situación que ya he vivido tras los éxitos mundiales con los coches GT. El objetivo para 2026 es revalidar lo que hicimos el año pasado y, a ser posible, mejorar el resultado de Le Mans, donde subimos al podio, y en aquellas etapas en las que es posible hacer más. En Qatar el año pasado fuimos muy rápidos y esperamos repetirlo para poder empezar el campeonato con buen pie".

Calado se hace eco de sus palabras: "Tenemos un coche competitivo y un equipo muy unido. Para 2026, el deseo es intentar volver a ganar el campeonato, pero somos conscientes de lo difícil que será el reto. Ser constantes en cada carrera de un calendario compuesto por ocho rondas es fundamental, sobre todo en una prueba como las 24 horas de Le Mans, donde la puntuación es doble y el resultado puede ser determinante para la clasificación final".

"En 2025, a pesar de la victoria en el campeonato, cometimos algunos errores a lo largo de la temporada y recibimos varias penalizaciones: son aspectos que debemos tener en cuenta para el futuro, tratando de mejorar también reduciendo el número de errores".

Giovinazzi concluye: "El 2025 de la o un año fantástico, ya que alcancé el objetivo que era mi sueño desde niño: convertirme en campeón del mundo con Ferrari. Nos presentamos en la parrilla de salida de 2026 como ganadores, pero repetir lo que hicimos la temporada pasada no será fácil, y sabemos que todos los rivales volverán a la pista con el objetivo de ganarnos".

"El campeonato volverá a empezar en Catar, donde en 2025 terminamos con un fantástico triplete de Ferrari: la primera ronda de la temporada será importante para evaluar nuestro nivel y el de nuestros rivales. La prueba de Le Mans es la carrera más importante del año, aunque también espero con igual pasión las 6 Horas de Imola, en Italia, donde en 2025 ganamos ante nuestros aficionados".

La bandera iridada vuelve al Rosso

La gran novedad de la decoración que lucirá el 499P del equipo oficial Ferrari - AF Corse se refiere, obviamente, a los símbolos de los Campeones del Mundo. No el #1, como ya se ha dicho, que se ha dejado de lado, como ya se había anticipado hace tiempo, en favor de los números que han marcado el regreso de la casa de Maranello a la clase reina del WEC y para no diferenciar aún más a las tripulaciones que han contribuido por igual a la hazaña en la clasificación de constructores.

Por lo tanto, hay laureles atribuidos por la FIA a los Campeones del Mundo en funciones como símbolos evocadores, situados junto a la rueda delantera, debajo del escudo de Ferrari y en la banda parasol del parabrisas.

Pier Guidi/Calado/Giovinazzi también disfrutarán de sus respectivas coronas colocadas sobre sus nombres en la parte superior del habitáculo, en el apéndice aerodinámico que sobresale de la puerta, como pilotos campeones en título.

En cuanto al color, se mantiene la clásica combinación con el amarillo Modena que Ferrari ha elegido como homenaje al mítico 312 P desde su debut en la clase HYPERCAR en 2023, pero con una evolución adicional.

El Centro Stile Ferrari ha querido realzar aún más la centralidad del habitáculo, ahora rodeado por una doble banda, dejando por primera vez libre el círculo central del número en el morro y adoptando una dirección diagonal opuesta a las versiones anteriores, con la forma de una flecha con la punta dirigida hacia la parte trasera.

Tras el tono más oscuro y retro de 2025, para 2026 se ha optado por el Rosso Scuderia con un acabado brillante inédito y ya no mate, utilizando un tratamiento y un color idénticos a los del SF-26 de F1.

Un trabajo de recalibración

Como ya se anunció hace tiempo, el 499P se presentará en la parrilla de salida en la misma versión que el año pasado, ya que los técnicos de Maranello han preferido continuar el desarrollo en el simulador y en la pista con lo que tenían entre manos, recopilado en los circuitos de los campeonatos anteriores y analizado en profundidad, y sin gastar más Joker Evo en actualizaciones, que quizá lleguen más adelante.

No obstante, se ha llevado a cabo un trabajo de perfeccionamiento, ya que la FIA-ACO y la IMSA han acordado realizar una nueva homologación de todos los coches construidos según las normativas LMH y LMDh en el innovador túnel de viento Windshear, situado en Concord, Carolina del Norte, con el fin de disponer de más datos para poder trabajar mejor en la redacción del Balance of Performance.

"Las carreras en las que sufrimos en 2025 son las que nos han dado más ideas para mejorar. A esto se suma el hecho de que hemos tenido que volver a homologar el coche y que utilizaremos neumáticos nuevos", dijo el ingeniero Cannizzo.

"La Federación ha decidido volver a medir todos los coches en un nuevo túnel de viento en Estados Unidos, lo que ha supuesto un reposicionamiento del 499P en la ventana de rendimiento, que deberá comprenderse y adaptarse en términos de configuración. Como consecuencia, tenemos una nueva aerodinámica que, aunque con pequeños cambios, difiere de manera importante en el comportamiento del coche".

"Para reajustar el rendimiento aerodinámico a la nueva ventana, hemos trabajado en algunas áreas del 499P, principalmente en la parte inferior, para alcanzar los objetivos de resistencia y carga aerodinámica exigidos por el reglamento. La nueva ventana ha supuesto una recalibración del mapa aerodinámico, por lo que tendremos que volver a encontrar el equilibrio que siempre ha caracterizado al 499P".

Además, Michelin introducirá una nueva versión de sus Pilot Sport para los prototipos, por lo que todos los equipos saldrán a la pista este año con algunas incógnitas por descubrir en cuanto al comportamiento de las tres mezclas que trae la casa francesa de neumáticos.

"En cuanto a los nuevos neumáticos Michelin, tendremos que volver a encontrar no solo la correlación entre el túnel de viento y los datos de la pista, , sino también entre la configuración del coche y los propios neumáticos", continúa el responsable de los coches de resistencia de Ferrari.

"Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de explorar completamente todas las mezclas, ya que básicamente hemos probado la media. Hay una mejora en términos de calentamiento de los neumáticos, pero aún no hemos comprendido completamente el impacto en el equilibrio del coche, un trabajo que completaremos en el periodo que nos separa del inicio del campeonato".

Coletta comenta: "El objetivo para 2026 es defender el liderazgo conquistado en 2025: una tarea que no será fácil, porque nuestros rivales son cada vez más competitivos y muchos de ellos se presentan con coches evolucionados, mientras que nosotros hemos tomado una decisión diferente, ya que creemos que la competitividad del 499P sigue siendo suficiente para luchar al más alto nivel".

"Afrontaremos la temporada carrera a carrera con la intención de conseguir el mejor resultado posible. Nuestra filosofía es mirar siempre hacia adelante, sin quedarnos anclados en los recuerdos, ni siquiera después de una temporada inolvidable como la de 2025, cuando vivimos una emoción única al traer a Maranello un título mundial en la categoría reina de la resistencia que llevaba más de 50 años sin conseguirse".

"En 2026, por lo tanto, afrontaremos el reto con la máxima concentración, sin dejarnos condicionar si las cosas no salen siempre de la mejor manera posible. Nuestros pilotos tienen una gran experiencia, por lo que estoy seguro de que nadie sufrirá por partir como campeones del mundo en título".