La FIA y el WEC apoyan un sistema de BoP "más simple" para los Hypercars

El término fue invocado por el presidente de la Comisión de Resistencia de la FIA, Richard Mille, cuando el organismo rector y el coorganizador del WEC, el Automobile Club de l'Ouest, esbozaron su visión del BoP (Balance of Performance) el pasado fin de semana en el final de temporada del WEC en Bahréin.

Las dos organizaciones explicaron que quieren un BoP más sencillo y que haga recaer más responsabilidad en los fabricantes.

"Si un competidor espera que el BoP, porque ha hecho una mala elección o no rinde, traerá a todos de vuelta, no es posible", dijo Mille. "El BoP no puede resolver todos los problemas; eso es sólo un sueño".

El presidente del ACO, Pierre Fillon, añadió que el BoP "no debe ser una excusa cuando no se gana".

Las declaraciones de la FIA y el ACO se producen después de que los responsables del reglamento y los fabricantes debatieran en una reunión del grupo de trabajo celebrada en París en septiembre, en la que se cree que la mayoría de los participantes en Hypercar votaron a favor del statu quo.

Pero la FIA y el ACO insistieron en que el plan para reducir el alcance del BoP para el próximo año sigue siendo lo que tanto Mille como Fillon describieron como "un trabajo en curso".

"Queremos cambiar para mejorarlo y hacerlo más simple", explicó Fillon.

Foto de: JEP / Motorsport Images #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

El jefe del WEC, Frederic Lequien, ofreció más información sobre lo que se está planeando: "Nuestra responsabilidad es poner a todos los fabricantes en la vidriera del rendimiento, en el marco, y luego ellos hacen su trabajo".

"Esto es muy importante porque se trata de la noción de meritocracia en el deporte".

Lequien subrayó que es importante que "los mejores sigan siendo los mejores".

Mille señaló que una de las razones de ser del BoP es evitar una carrera armamentística en Hypercar y que los libros de reglas tanto para Le Mans Hypercar como para la maquinaria LMDh, que establecen las ventanas de rendimiento en las que debe encajar cada coche, están diseñados para lograr el mismo objetivo.

"Ya tenemos los ingredientes para evitar una estúpida explosión de gastos", explicó.

"Tenemos un formato en el que la gente puede expresarse".

"Hay tantos parámetros que son variables, los stints, el consumo de neumáticos, la estrategia, los pilotos también".

Foto de: JEP / Motorsport Images #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López

"Así que hay muchos parámetros que no son nuestro problema".

La FIA y el ACO no revelaron nada aún lo que están planeando para 2024.

Pero sus comentarios sugieren que quieren dejar los componentes básicos del sistema actual en su lugar, incluyendo la mitigación de las ventajas de la tracción a las cuatro ruedas de los híbridos LMH de eje delantero, mientras que abandonan los intentos de equilibrar finamente todos los coches.

Se cree que Toyota y Ferrari están a favor de los cambios.

El jefe de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, calificó el sistema actual de "insostenible porque elimina cualquier responsabilidad de rendimiento de los fabricantes" en la ronda del WEC celebrada en Fuji en septiembre.

Se introdujo un nuevo sistema de BoP para 2023: se basa en evaluar el potencial de cada coche mediante simulación y análisis de datos de pista.

Sólo permitía un cambio importante a lo largo de la temporada, que se fijó para después de las 24 Horas de Le Mans en junio.

Foto de: JEP / Motorsport Images #50 FERRARI AF CORSE Ferrari 499P Hybrid Hypercar de Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

También había margen para cambios en el equilibrio entre los coches LMH y LMDh, conocido como BoP de plataforma, tras las dos primeras carreras y las dos posteriores a Le Mans.

La FIA y el ACO optaron por realizar cambios generales fuera del sistema acordado sin el respaldo universal de los fabricantes antes de Le Mans.

Argumentaron que las diferencias de rendimiento de la maquinaria LMH de Toyota, Ferrari y Peugeot en las primeras carreras lo hacían necesario.

La FIA y el ACO siguen presionando para que se produzca un cambio después de que Peugeot hiciera referencia a la BoP al anunciar una importante revisión del concepto de su LMH 9X8 en Bahréin.

El jefe de deporte motor del fabricante francés, Jean-Marc Finot, afirmó que se había visto obligado a revisar el diseño de su LMH porque "después de un año vemos que el BoP no está cumpliendo nuestras expectativas".

No está claro si el uso del término "almohada de la pereza" por parte de Mille iba dirigido de algún modo contra Peugeot.