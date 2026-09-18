La FIA responde a rumores de ruptura con el ACO por la gestión del WEC

La FIA afirma que ya tiene un acuerdo con el Automobile Club de l’Ouest que cubre la promoción del Campeonato Mundial de Resistencia hasta finales de 2027, tras un informe sobre una supuesta disputa entre las dos organizaciones.

El reconocido medio alemán Auto Motor und Sport soltó una bomba el jueves al informar que la FIA y el ACO, los organizadores conjuntos del WEC, podrían separar sus caminos ya en 2027.

Según el informe, no se había alcanzado ningún acuerdo entre ambas partes respecto a la promoción del WEC en 2027. Añadía que la situación podría llevar a la FIA a convocar una licitación para un nuevo promotor del campeonato. Una serie así, si llega a materializarse, no incluiría las 24 Horas de Le Mans, ya que la carrera francesa es propiedad del ACO y está gestionada directamente por la organización.

La FIA ha respondido ahora al informe, aclarando que su acuerdo actual de promotor con el ACO sigue vigente hasta finales de 2027. El organismo rector añadió que están en marcha conversaciones sobre una extensión más allá del periodo actual.

"El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA ha disfrutado de un crecimiento sostenido desde la introducción de los reglamentos Hypercar y LMGT3, compitiendo esta temporada en siete países", dijo la FIA en un comunicado enviado a Motorsport.com. "Este logro es el resultado de una amplia colaboración entre pilotos, equipos, fabricantes, la FIA, el ACO, el promotor LMEM y los millones de aficionados que siguen el campeonato. "La FIA y el ACO continúan las conversaciones sobre una extensión del acuerdo de promotor. El acuerdo actual con el ACO sigue vigente hasta finales de 2027".

El WEC también ha comentado el informe, afirmando que tanto la FIA como el ACO están inmersos en conversaciones "constructivas" para el futuro a largo plazo del campeonato.

Su comunicado dijo igualmente que las conversaciones se refieren a temporadas "más allá de 2027", lo que sugiere que el futuro de la serie está asegurado para el próximo año.

"El ACO y la FIA llevan muchos años trabajando estrechamente juntos en el desarrollo del FIA WEC, que fue creado en 2012", dijo el WEC en un comunicado enviado a Motorsport.com.

"Esta cooperación de larga data ha respaldado el crecimiento y la proyección global del campeonato mundial, que actualmente vive un impulso particularmente fuerte, con un interés creciente por parte de fabricantes, equipos, socios, medios y aficionados. "En este contexto, el ACO y la FIA están actualmente inmersos en conversaciones sobre el futuro del FIA WEC más allá de 2027. "Estas conversaciones avanzan según lo previsto, con un espíritu constructivo y con un compromiso compartido de preparar el futuro del campeonato mundial. Ambas organizaciones siguen plenamente comprometidas con su colaboración y trabajan juntas para garantizar el desarrollo continuo y el éxito a largo plazo del FIA WEC".

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El WEC ya ha anunciado un calendario de nueve rondas para 2027, que incluye el regreso de Silverstone y la tradicional final de temporada del campeonato en Bahréin. El calendario fue aprobado por el Consejo Mundial del Motor de la FIA en junio.

Las carreras de deportivos de nivel internacional han estado plagadas de problemas políticos y organizativos a lo largo de la historia. El caso más famoso fue el colapso del Campeonato Mundial de Sport Prototipos después de 1993, tras haberse disputado bajo diversos nombres durante cuatro décadas.

Pasaron otros 20 años antes de que se formara otro campeonato mundial sancionado por la FIA para dar cabida a las carreras de deportivos, cuando la FIA y el ACO unieron fuerzas para lanzar el WEC en 2012.

Aunque la nueva serie ya ha atravesado múltiples fases de altibajos, ha disfrutado de una importante tendencia al alza en los últimos años, impulsada por una convergencia de los reglamentos LMDh/LMH con el IMSA SportsCar Championship.

El WEC es promovido a través de Le Mans Endurance Management (LMEM), una filial del ACO. La FIA, que es el promotor conjunto, sanciona el campeonato y otorga sus títulos de campeonato mundial.

El AMuS informó que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, que se presentó sin oposición en las últimas elecciones, ha estado renegociando los contratos del organismo rector con todos los campeonatos. Normalmente, campeonatos como la Fórmula 1 conceden una determinada suma a la FIA cada año.

El informe que alegaba una disputa entre la FIA y el ACO causó revuelo porque el WEC había anunciado nuevas regulaciones Hypercar para 2030 hace apenas tres meses, creando una única clase superior unificada. Las reglas fueron acordadas en principio tanto por la FIA como por el ACO, así como por IMSA.