La FIA y el ACO anuncian un acuerdo de 10 años para el WEC tras rumores sobre una posible separación

La FIA y el Automobile Club de l’Ouest han anunciado un acuerdo de 10 años para promocionar conjuntamente el World Endurance Championship, asegurando el futuro a largo plazo de la serie de carreras de sportscars.

Como parte del acuerdo, la asociación entre el organismo rector del automovilismo, la FIA, y el operador de las 24 Horas de Le Mans, el ACO, se extenderá hasta el final de la temporada 2037.

El anuncio llega apenas unas semanas después de que el medio alemán Auto Motor und Sport informara de tensiones entre las dos organizaciones, llegando incluso a sugerir que existía la posibilidad de que tomaran caminos separados el próximo año.

Sin embargo, tanto la FIA como el ACO emitieron de inmediato una aclaración, señalando que el acuerdo existente expira después de 2027 y no de 2026, como se informó en los medios.

El nuevo acuerdo, anunciado el miércoles, añade otra década al acuerdo existente.

"Esto no es simplemente un acuerdo, es un paso adelante vital para las carreras que asegurará el futuro del FIA World Endurance Championship durante los próximos años", dijo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

"Este es un acuerdo construido para el futuro, un acuerdo del siglo, uno que fortalece la colaboración entre la FIA y el ACO, una relación que se remonta a más de 120 años, y prepara al campeonato para una década de crecimiento récord que aportará beneficios reales a aficionados, pilotos, equipos y fabricantes.

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"Ha sido un honor desempeñar un papel en la colaboración que ha ayudado a inaugurar esta edad de oro de las carreras de resistencia. Espero con ganas continuar nuestro trabajo junto al presidente Pierre Fillon y su equipo mientras aprovechamos este impulso y damos forma a un futuro aún más sólido".

Pierre Fillon, presidente del ACO, añadió: "Estamos encantados de ver ampliado el acuerdo entre la FIA y el ACO, reforzando la sólida y duradera relación que ha estado en el corazón del FIA World Endurance Championship desde su creación en 2012. Esta asociación se ha construido sobre la confianza, la ambición compartida y un compromiso común con el desarrollo de las carreras de resistencia.

"Juntos, la FIA y el ACO han creado una base sólida para el éxito continuado y el crecimiento internacional del campeonato, y esperamos con ilusión escribir el próximo capítulo de esta notable colaboración. Por último, me gustaría agradecer al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, la gran relación que hemos construido."

En un comunicado conjunto, la FIA y el ACO dijeron que el acuerdo ampliado "garantiza una ambición común de expandir la asociación e impulsar el éxito comercial".

Cuando la extensión entre en vigor, todos los procesos regulatorios serán supervisados por el Grupo de Trabajo de la FIA y el Campeonato de Resistencia de la FIA, con el Consejo Mundial del Deporte Motor responsable de ratificar todas las decisiones.

La FIA y el ACO también supervisarán la homologación de todos los coches que compitan en la clase Hypercar como parte de un nuevo proceso simplificado.

Como era de esperar, la FIA disfrutará de una mayor presencia de marca junto a la pista como parte del acuerdo, incluida una presencia reforzada en el parque cerrado, en los podios, en los safety cars, así como durante las retransmisiones televisivas.