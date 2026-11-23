Entrevista

WEC

Ford completa más de 24 horas en Aragón pese a un cambio de motor

El LMDh del Óvalo Azul se dispone a entrar en la última fase de pruebas y el test de resistencia en España ha aportado indicaciones muy positivas con dos coches en pista, poniendo a prueba también los componentes más complejos simulando las velocidades de Le Mans.

Francesco Corghi

Publicado: 23 nov 2026, 19:43

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Ford LMDh, Aragon test

Foto de: Ford

Mientras el mundo entero espera con ansias conocer las formas definitivas del Ford LMDh, cuya presentación se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre, el prototipo de la marca del Óvalo Azul continúa su camino de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), donde debutará en 2027.

Tras los ensayos realizados en Paul Ricard, Silverstone, Monza e Imola, existía una enorme expectativa por la prueba de resistencia organizada en Aragón, que vio entrar en acción dos ejemplares del auto en manos de sus seis pilotos oficiales —Logan Sargeant, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller, Tom Blomqvist, Nick Yelloly y Matt Campbell—, además del piloto de reserva Tom Dillmann.

Fue una salida muy positiva, con una división de tareas diseñada precisamente para afinar al máximo el vehículo y detectar cada mínimo detalle por corregir, según explicó Dan Sayers en un encuentro con periodistas en el que estuvo presente Motorsport.com.

"Era nuestro primer test de resistencia de 30 horas. Teníamos dos autos en el circuito: uno dedicado a la prueba de durabilidad y el otro al desarrollo del rendimiento y los sistemas de control. Para mí, la atención principal estaba puesta precisamente en el de resistencia", comenzó el responsable del programa Ford LMDh.

Dan Sayers, Ford Racing

Foto di: Ford

"Antes de eso nunca habíamos realizado más de un stint y medio de conducción continua aproximadamente, así que fue un verdadero salto al vacío, a pesar de contar con el chasis Oreca ya bastante probado. El sistema híbrido está obviamente en una fase avanzada de desarrollo, pero se trataba de trabajar con el motor, la carrocería y todas esas pequeñas complejidades como el cableado y sus trayectorias; todas esas cosas que, se sabe, pueden dar problemas".

"Empezamos a las 9 de la mañana del segundo día y la idea era rodar hasta las 15:00 del día siguiente, aunque yo presionaba para continuar sin parar hasta las 17:00. Habíamos previsto algunas detenciones programadas para desmontar la carrocería y asegurarnos de que no hubiera anomalías ocultas, solo por precaución, y todas salieron bien".

"Las mayores molestias fueron con algunos elementos de fijación que se soltaron o se aflojaron, detectados por fortuna durante las inspecciones programadas cada seis horas, así que pudimos resolverlos y el auto volvió a la pista. Nos concentraremos en estos pequeños detalles importantes, actualizando los manuales de montaje como cada vez que salimos a rodar. Las cosas cambian: se aprende más, se entiende dónde roza el cableado y dónde no puede o no debe hacerlo, por lo que prepararemos el auto de forma ligeramente distinta para el próximo test, como hacemos siempre".

"Lo bueno fue que utilizamos una configuración en la que se alcanzan velocidades ligeramente superiores a las de Le Mans en la recta opuesta, con el fin de someter toda la carrocería a las cargas aerodinámicas que se verán en Francia, poniendo a prueba los sistemas de frenos, la aerodinámica y todo lo que conlleva ese trazado".

"El mayor inconveniente que tuvimos fue una parada no programada debido a una falla en el sistema de refrigeración, lo que obligó a sustituir el motor a las 2:30 de la madrugada. No es una sorpresa encontrarse con algún contratiempo; además, esto fue algo sencillo, lo que también nos dejó un poco de frustración. Pero aprendimos muchísimo y, en realidad, rodamos durante más de 24 horas de las 30 previstas, a pesar de ese cambio. Así que, en general, estamos muy satisfechos. No hubo averías que nos generaran preocupación y entre los dos autos acumulamos más de 7,300 kilómetros".

"El mayor reto con el segundo auto fue precisamente la gestión del hardware. Ya lo habíamos utilizado en Monza en una de las sesiones de pruebas más fluidas que hemos tenido; creo que eso fue resultado de dividir los grupos de ingenieros, asignando un auto a cada uno con mayor claridad para todos sobre lo que debían hacer".

"Organizamos el trabajo de los ingenieros estructurándolo tal como lo haremos en carrera con dos autos; todo marchó bastante fluido y sabemos muy bien que las carreras se ganan con una planificación inicial, y lo mismo ocurre en los ensayos. Teníamos un programa muy claro, con responsabilidades bien definidas para ambos coches, así que llegar allí y ejecutar todo tal como estaba previsto fue sencillo".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Desde Monza, Ford ha puesto dos LMDh en pista y ese fue el primer paso adelante para acelerar el programa de evolución, como explicó anteriormente al detallar lo realizado en España.

"Definitivamente hemos introducido mejoras significativas y en Imola también salió todo bastante bien. Digamos que de Silverstone en adelante hemos logrado avances realmente buenos, gracias también al trabajo en el simulador de Concorde. Somos conscientes de que cuando participas en una fecha del WEC, tienes que tener el auto a punto y todos los equipos suelen ser muy buenos en esto. Logran llevarlo a la ventana óptima de rendimiento desde el primer momento".

"No hay tiempo para empezar de cero con la puesta a punto y hay que estar ya bastante cerca. El auto dedicado al rendimiento sirve precisamente para trabajar en los datos y su correlación, con el objetivo de perfeccionar el modelo del coche en el simulador junto con Michelin, para los neumáticos, y nuestros ingenieros. No teníamos muchos datos de MotorLand, así que los muchachos hicieron un gran trabajo en el simulador. Nos dedicamos un tiempo a la puesta a punto mecánica y posteriormente a los sistemas de control, relaciones de caja y frenada, un aspecto en el que seguiremos trabajando durante mucho tiempo".

"Los pilotos quedaron decididamente más satisfechos en términos de confianza y sensaciones. Diría que en ese auto dimos pasos agigantados. Y lo bueno es que, cuando tuvimos algo de tiempo libre con el auto de resistencia, le transferimos algunas de las configuraciones que habíamos afinado en los dos primeros días con el otro, haciéndolo rodar durante las últimas ocho horas aproximadamente con esos ajustes actualizados. Así también se logra ganar tiempo y recopilar más información".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Y a propósito del motor, en Aragón también se exigió al máximo al V8 'Coyote' con algunas novedades en las que los técnicos de Dearborn han trabajado intensamente para mejorar tras las primeras salidas.

"El programa de desarrollo del motor ha dado pasos de gigante y en este último test contábamos con una nueva especificación, con masa reducida que nos garantizó más potencia y, obviamente, mayor rendimiento general del auto. Esta especificación ya había acumulado 30 horas en el banco de pruebas del tren motriz antes de que la montáramos en un coche; una decisión tomada para reducir los riesgos al mínimo".

"Los desarrollos son continuos, no solo en busca de rendimiento, sino también de fiabilidad; y estamos muy contentos con las últimas especificaciones del motor y su confiabilidad, a pesar de un par de problemas con los cojinetes durante las 30 horas en el banco; en general funcionó realmente muy bien. La fiabilidad es buena, un aspecto de importancia fundamental, no solo obviamente para las carreras de resistencia, sino también para el programa de pruebas, porque sabemos que cuando llegue el momento de competir tendremos un motor confiable".

"Cualquier problema que surgiera durante este programa de ensayos habría causado bastante desorden, dado que realizamos pruebas cada dos semanas y no hay tiempo para rastrear una falla. Estoy muy satisfecho con todo el hardware desde ese punto de vista. En cuanto a los sistemas de control y la calibración, debo admitir que ya en el primer test estábamos mucho más adelantados de lo que pensaba. El auto rodó sin grandes inconvenientes. Todo salió muy bien; luego, por supuesto, llevará tiempo llegar al punto en que seamos competitivos frente a los demás fabricantes".

"La madurez de todos nuestros departamentos es excelente; vista también la experiencia con Red Bull Powertrains, ahora sabemos cómo gestionar los sistemas de energía, realizar todas las verificaciones técnicas, de cumplimiento normativo y demás. No se trata solo de prestaciones, sino de seguir el reglamento, y está marchando muy bien. Todavía queda mucho por hacer para exprimir cada mínimo detalle útil para el rendimiento, pero estamos contentos con los avances logrados en frenos y caja de cambios".

"Hasta hoy hemos recorrido unos 14,400 kilómetros de pruebas y el mayor desafío probablemente lo representa la masa de nuestro motor, dadas sus dimensiones. Otros tienen propulsores realmente pequeños. El peso mínimo de los autos es tal que no constituye un problema y todos pueden cumplirlo. La maniobrabilidad está resultando excelente y los pilotos están muy satisfechos; no hay calibraciones complicadas para sistemas anti-lag, intercoolers, turbos, configuraciones en V y demás".

"Todo es bastante sencillo y ese es su punto fuerte; además, en cuanto a novedades, puedo decir que gran parte de la estructura principal del motor fue sometida a una drástica reducción de peso: el bloque, las culatas, las tapas de levas, todo fue aligerado. Y luego se incrementó la potencia principalmente a través de la relación de compresión. Se trata de un cambio bastante significativo en las especificaciones del motor".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Otro aspecto que está pesando mucho en esta fase de ensayos es contar con un auto construido sobre un chasis ya bien conocido por su solidez como el Oreca, además de piezas y componentes que convencen por la robustez demostrada.

"Las suspensiones son las de un chasis probado como el Oreca, así que estamos relativamente confiados. Hemos sacado ventaja de haber entrado en una etapa avanzada de todo el desarrollo de ese chasis en los años previos. El tema pasa más bien por la carrocería y somos conscientes de ello. Hablamos mucho con Oreca y siempre existe la tendencia a eliminar aletas y apéndices que, en los roces, dañan los neumáticos y también tu propio rendimiento si los pierdes. Veremos cómo completamos todo esto en los próximos ensayos".

Las siguientes salidas serán antes de fin de año en Austin y Sebring, para hacerse una idea de lo que luego enfrentarán en enero en esa misma durísima pista durante el test de resistencia de 30 horas. Finalmente, el auto volará a Qatar para la última prueba antes del arranque del campeonato, a reserva de lo que pueda ocurrir con la situación geopolítica que se vive actualmente en Medio Oriente.

Lo que sí está ya muy claro y definido son las sensaciones que va madurando el programa, con formas que prácticamente han alcanzado su versión definitiva.

"Tenemos la suerte de contar con un auto dedicado a la homologación en el túnel de viento con sede en Estados Unidos y lo actualizamos cada vez que entramos allí con lo que hemos aprendido en pista, y viceversa: cuando nos acercamos a donde creemos que debemos llegar en términos de ventanas de rendimiento, actualizamos los autos de pista para asegurarnos de utilizar algo lo más representativo posible".

"Ambos aspectos están bastante bien alineados. Uno siempre va un poco retrasado respecto al otro, por supuesto. Diría que estamos al 95% del camino en cuanto a las especificaciones del auto y ya al 70% del programa de pruebas; admito que da un poco de vértigo pensar en las carreras, pero diría que estamos prácticamente en línea con lo previsto y nadie pensaba que en Aragón rodaríamos casi 30 horas sin problemas graves".

"Los tiempos son muy ajustados y no tenemos margen para lidiar con inconvenientes que requieran más de una semana para resolverse. Por eso, disponer de un sistema híbrido sólido ha sido fundamental, una ventaja indiscutible. Sabemos que debemos concentrarnos en nosotros mismos y en cómo hacer el trabajo. El BoP será un reto y, por lo tanto, debemos enfocarnos en hacer cada cosa al máximo de nuestras posibilidades y en aquello que podemos controlar".

Ford LMDh, Aragon test

Foto di: Ford

Ford también optó por armar su propia escuadra 'en casa', en lugar de depender de un equipo externo como hacen otras estructuras en el mundo de los prototipos. Y también en este aspecto, con cada test, el grupo mejora y moldea poco a poco su propia identidad, como destaca Sayers con gran orgullo.

"Cada vez que salimos a pista es una experiencia gratificante. Ver el auto tomar forma es una cosa, pero ver al equipo unirse, especialmente en los últimos dos o tres meses, ha sido realmente gratificante. A veces resultó un verdadero reto intentar integrar a un equipo proveniente de tres ubicaciones distintas, reunido por Oreca para trabajar en conjunto. Pusimos mucho empeño y ahora vemos los frutos con los avances".

"Todos los pilotos se llevan bien y son abiertos, bastante parecidos entre sí. En Aragón estuvieron todos, incluido Tom Dillmann, que es nuestro nuevo piloto de reserva. Desafortunadamente Sargeant se enfermó y no rodó, mientras que Rockenfeller dio solo un par de vueltas, pero por lo demás todo fue bien. Era la primera vez que los teníamos a todos juntos, con sus distintas trayectorias".

"Cada uno siempre logra aportar algo distinto. Matt viene de Porsche y tiene el conocimiento sobre las prestaciones de ese auto y de ese equipo, y puede hacer una comparación directa con nuestra situación actual. Del mismo modo, Tom y Nick vienen directamente de Acura, que tenía chasis Oreca, por lo que conocen bien algunas de sus características, señalando posibles puntos fuertes y dónde mejorar. Mike tiene muchísima experiencia y es un mentor para el equipo".

"Logan y Sebastian no tienen mucha experiencia en carreras con prototipos y autos de ruedas cubiertas, pero son jóvenes y frescos, simplemente te dicen cómo se comporta el coche, lo cual también es muy positivo porque no le dan demasiadas vueltas y van al límite. Este es un aspecto del que hablamos con ellos y sobre el cual los instruimos largamente de cara a Aragón, porque no tiene sentido dar vueltas evitando todos los lavaderos, manejando con delicadeza y sin romper nada. Hay que conducir como si se estuviera en carrera. No para romperlo, sino exigiéndolo al máximo. Todos aportan efectivamente algo único, y parece funcionar muy bien para hacer progresar el auto tanto en el simulador como en la pista, y extraer aprendizajes de todos ellos".

"Dillmann se unió a nosotros recientemente durante un shakedown de uno de los autos. Dio una vuelta muy corta en una pista muy pequeña, así que era su primera vez al volante, pero realmente me impresionó. Es una persona con la que resulta muy fácil trabajar, alguien tranquilo, pero muy competente al mando de un prototipo: alcanzó de inmediato la velocidad adecuada y nos dio excelentes indicaciones habiendo hecho solo una prueba. Tenemos muchas ganas de subirlo también al simulador para correlacionar los datos recopilados previamente; luego tendremos que ver cómo integrar todo esto en el programa del próximo año".

Dan Sayers, Ford Racing

Foto di: Ford

Finalmente, Sayers bromeó y sonrió cuando se le preguntó, a modo de cierre, cuál es la carrera más esperada de 2027.

"¡Definitivamente no Le Mans! Qatar será fantástico, pero será como vivir dentro de una olla de presión. Y mi tarea es precisamente intentar aliviar esa presión sobre el equipo, así que haremos pruebas a propósito en Lusail para tener ya una idea de lo que nos espera".

"Afinaremos la puesta a punto, los sistemas de control y bajaremos la tensión de cara a la primera carrera, porque sabemos que la habrá. Solo tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. Así que creo que Qatar es la carrera que espero con más entusiasmo, mientras que Le Mans es la que más temo".

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