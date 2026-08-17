El Ford LMDh rueda por primera vez en pista en Paul Ricard y te mostramos las imágenes

Tal como había prometido, Ford Racing ha publicado las primeras imágenes de su nuevo coche LMDh, que hoy ha completado su primera prueba de rodaje (shakedown) en Le Castellet, de cara a su debut en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA para la temporada 2027.

La marca del óvalo azul llevaba meses preparando esta prueba inicial en Paul Ricard, un circuito elegido por su cercanía a la sede del fabricante de chasis Oreca, responsable de construir la plataforma para el prototipo de la firma estadounidense.

Hace un mes, el motor V8 atmosférico de 5,4 litros —derivado del propulsor Coyote y fabricado y probado en las instalaciones de Dearborn— se instaló y arrancó por primera vez en el chasis; esta mañana, el Ford LMDh ha salido finalmente a pista en el sur de Francia, exhibiendo el magnífico sonido de un muscle car al más puro estilo estadounidense.

"Las pruebas del Hypercar comenzaron el miércoles 5 de agosto, iniciándose con varias jornadas de rodaje de comprobación inicial (shakedown) que transcurrieron sin contratiempos y según lo previsto", señaló el comunicado oficial de Ford Racing.

"El equipo siguió metódicamente un programa exhaustivo para activar y verificar todos los sistemas de control; estos ya están plenamente operativos y listos para las pruebas iniciales en pista programadas para esta semana y la próxima".

Los pilotos oficiales Matt Campbell y Logan Sargeant estuvieron presentes en el circuito, turnándose al volante del Ford LMDh, mientras que sus compañeros Tom Blomqvist y Mike Rockenfeller tomarán el relevo en los próximos días, tras las pruebas iniciales realizadas por el trío formado por Campbell, Rockenfeller y Blomqvist.

Cabe destacar que Nick Yelloly y Sebastian Priaulx también formarán parte del programa previo al debut del vehículo en la categoría Hypercar el próximo año.

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford Racing Technology

A la espera de conocer el nombre definitivo del coche (cuya presentación oficial tendrá lugar una vez concluidas las pruebas de desarrollo, según indicaron los directivos de la marca con sede en Michigan), la decoración —como cabía esperar— presenta un patrón de "camuflaje" en azul y blanco formado por la inscripción "Ford Racing", acompañado de una aleta de tiburón negra.

Aun así, el diseño ya deja entrever líneas interesantes: el morro, de estilo similar al del Ferrari 499P, es muy bajo (aunque carece del elemento alar superior presente en los modelos de Acura, Alpine y Genesis, que también emplean chasis Oreca), y un splitter elevado y esculpido conecta con la sección del morro que sobresale bajo la carrocería central. A ambos lados se sitúan dos elementos aerodinámicos conocidos en la jerga técnica como "flicks".

El paso de rueda delantero presenta detalles esculpidos sobre los alojamientos de los faros (actualmente ocultos por la decoración) e incluye la clásica abertura situada sobre las ruedas. En los laterales, un "túnel" recorre el espacio entre el paso de rueda y los pontones para canalizar el flujo de aire desde la toma frontal hacia la parte inferior de la carrocería.

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford Racing Technology

En la parte trasera, los soportes laterales del alerón se fijan al borde de salida del paso de rueda; este presenta una forma cóncava característica sobre la abertura situada tras las ruedas, conectando con la carrocería central (donde se ubica la franja horizontal de luces traseras LED).

Los planos laterales inferiores curvados también se integran con la sección del difusor, que es más ancha y angulosa en su zona central.

Por último, la aleta de la cubierta del motor presenta un perfil muy similar al diseño empleado en el Porsche 963, incorporando una gran toma de aire —resaltada con un contorno amarillo— en el carenado del habitáculo.