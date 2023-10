Glickenhaus no volverá al WEC en 2024 con el Hypercar de Le Mans

El fundador del equipo, Jim Glickenhaus, ha revelado a Motorsport.com que no tiene intención de inscribirse en el campeonato del próximo año antes de la fecha límite del 20 de noviembre.

La noticia llega tras la decisión del equipo de volver a saltarse la etapa asiática del WEC, compuesta por Fuji en septiembre y Bahrein en noviembre, con el Glickenhaus-Pipo 007 inscrito para toda la temporada.

Glickenhaus sugirió tras la ausencia del equipo en la lista de inscritos de Fuji que sólo continuaría en la serie si se encontraba patrocinio para una campaña en 2024.

Encontrar el patrocinio necesario no es realista, como dijo Glickenhaus a Motorsport.com: "No, no vamos a participar, no tiene sentido para nosotros.

"Para ser competitivos tendríamos que hacer una versión Evo del coche y correr con dos de ellos.

"Eso no es viable para un privado: la única forma de hacerlo sería con patrocinio o si un cliente quisiera llevar a cabo un programa con nuestro coche".

También señaló que la prioridad de su empresa, la Scuderia Cameron Glickenhaus, era fabricar vehículos de calle, incluido el deportivo 004, basado en su coche de carreras de las 24 Horas de Nurburgring.

"Tenemos una cierta capacidad y hemos vendido hasta esa cantidad, pero aunque pudiéramos fabricar más, competir en el WEC no nos va a ayudar a venderlos".

"Para nuestra pequeña empresa, competir en el WEC no tiene sentido".

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007: Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanael Berthon Fotografía de: JEP / Motorsport Images

Un regreso al enduro alemán en Nurburgring-Nordschleife está en las cartas en algún momento con el SCG 004C que disputó la carrera por última vez en la clase SP-X en 2022, subrayó Glickenhaus.

"Volveremos al Ring algún día, porque promocionaríamos lo que vendemos", dijo.

Glickenhaus dijo que cree que el equipo se retira del WEC con un récord envidiable, que incluye un podio en Le Mans en 2022.

"Hicimos un esfuerzo legítimo y lo hicimos genial para un privado", dijo.

"Subimos al podio en 2022 y este año superamos a pilotos de la talla de Porsche y Peugeot [al terminar sexto y séptimo]; realmente no hay nada mejor que eso".

"Fuimos una parte importante del campeonato cuando nos necesitaron".

El Glickenhaus 007 desarrollado por Podium Advanced Technologies en Italia comenzó a competir en el WEC a partir de la segunda ronda del campeonato en Portimao en la primera temporada de la era Hypercar en 2021.

Llegó a terminar cuarto en Le Mans ese año después de una reñida batalla con el Alpine A480 LMP1.

Al año siguiente, el 007 pilotado por Richard Westbrook, Ryan Briscoe y Franck Mailleux terminó como el mejor del resto por detrás de los Toyota a la cabeza del resultado de 3-4 de Glickenhaus.

Glickenhaus sumó otros tres podios con el 007 y dos poles en sus tres temporadas en el WEC, y el año pasado se perfilaba como candidato a la victoria en Monza antes de que se produjera un fallo en el turbo.