Jack Doohan sobre su primer Le Mans y la vida lejos de la F1
Poco más de un año después de perder su lugar en Alpine F1, Jack Doohan está participando en sus primeras 24 Horas de Le Mans en LMP2. En su única aparición ante los medios hasta ahora en esta semana de Le Mans, Doohan contó a Motorsport, junto con la publicación francesa AutoHebdo, sobre su nuevo desafío.
Jack Doohan, Haas F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
AutoHebdo: Jack, ¿cómo te sientes antes de tu primer Le Mans?
Jack Doohan: "Me siento bien. Ha sido un proceso y un período emocionantes hasta ahora. El equipo ha hecho un trabajo excepcional, y también mis dos copilotos. Así que ha sido una experiencia muy agradable, y ahora estoy emocionado de que realmente empiece. Ha habido un proceso largo desde el sábado, o incluso antes para algunos de los chicos, pero para mí desde el sábado pasado. Así que estoy deseando que llegue el viernes y termine para que podamos entrar realmente en lo importante."
AH: Le Mans es una semana bastante larga; has estado aquí desde el Test Day de la semana pasada. ¿Cómo lo has llevado? ¿Ha sido un poco cansado para ti, porque no estás acostumbrado a períodos tan largos?
JD: "Sí, sin duda es un período largo. Para ser sincero, simplemente me he asegurado de comer, dormir y beber todo lo que puedo entre sesiones. Así que cualquier momento que tengo, por suerte vuelvo al motorhome y descanso un poco: 45 minutos, una hora, incluso si no es dormir, solo tumbarme. Y hasta ahora, la resistencia ha sido sólida. Y otra vez, necesitaremos lo mismo esta noche, intentar sacar lo máximo posible antes de entrar en la carrera."
Motorsport: ¿Cómo te estás adaptando a la vida en las carreras de resistencia?
JD: "Sin duda está todo mucho más repartido. Menos tiempo en el coche. He experimentado un estilo de conducción completamente distinto, especialmente aquí, donde atacas cosas ligeramente diferentes en una vuelta de clasificación que en carrera. Y un estilo de conducción diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero hasta ahora ha sido agradable y este fin de semana definitivamente ha superado las expectativas."
MS: ¿En qué se diferencia el estilo de conducción en comparación con lo que conocías en F2 y F1?
JD: "Obviamente estás en un coche ligeramente diferente, para empezar, y tienes un techo sobre la cabeza. Está a medio camino entre un GT y un monoplaza puro. Especialmente con este Goodyear, no puedes combinar tanto con él.
#24 Nielsen Racing Oreca 07 Gibson: David Heinemeier Hansson, Edward Pearson, Jack Doohan
Photo by: Rainier Ehrhardt
"El proceso en un coche de Fórmula 1 —tener un pico al frenar y soltar inmediatamente y lanzar el coche usando la carga aerodinámica tanto como sea posible en una fase combinada de la curva— simplemente no funciona en absoluto en esta máquina. Le gustan los movimientos suaves, lentos y delicados. El estilo de conducción sigue siendo suave en un coche de Fórmula 1, pero aquí es de una forma suave mucho más agresiva y rápida. Necesita ser más gentil.
"Y obviamente tienes control de tracción. Podemos machacar los pianos y tomar los sausage [kerbs], lo cual está bien para una vuelta de clasificación, obviamente no es sostenible para la carrera, pero es algo que he observado desde una perspectiva GT y que nunca había hecho yo mismo. También es una experiencia diferente, pero hasta ahora ha sido agradable."
AH: En Le Mans también es una vuelta bastante larga. ¿Cómo lo gestionaste en clasificación, apretando durante más de 13 km, algo que nunca habías hecho antes?
JD: "Obviamente, gran parte de esos 13 km también son en rectas. Así que en las curvas reales en las que hay que concentrarse, no se siente mucho más largo. No siento fatiga por vuelta. Es bastante extraño; ya fuera una vuelta de un minuto o la vuelta de 3m30s que tenemos aquí, mi cerebro la procesa igual, lo cual es raro.
"Es bueno para aquí. No es bueno para Mónaco cuando tienes 78 vueltas de un minuto. Se siente mucho más largo que 40 vueltas de dos minutos, digamos. Así que creo que esto me ha venido bien."
AH: ¿Ya has tomado la medida al tráfico con los Hypercar y los GT3? Porque en ELMS, el LMP2 es el coche más rápido. Ahora te tienen que adelantar.
JD: "Exactamente. Esto ha sido una gran experiencia hasta ahora. Definitivamente es un nuevo hábito mirar por los espejos, en lugar de solo mirar hacia delante, por los coches que vienen a adelantarte, y simplemente tienes que encontrar la sensación adecuada. Tienes que entender dónde es mejor que te adelanten antes, no después, y quizá colocarte para que te adelanten más fácilmente, de modo que puedas beneficiarte en diferentes lugares. Definitivamente se puede ganar tiempo siendo adelantado antes o después, y perderlo de la manera contraria. Nunca es ideal, digamos. Muy rara vez te adelantan en un lugar bueno, pero se trata simplemente de mitigar esa pérdida."
MS: Como alguien que no está acostumbrado a ello, ¿cómo llevas compartir el coche con otros dos pilotos, con diferentes alturas y distintas preferencias?
JD: "Es algo a lo que obviamente no estaba acostumbrado, pero me he adaptado muy rápido. Gran parte de mi atención se centra en tener el coche y los neumáticos dentro de una ventana para los otros pilotos. Me siento bastante seguro y cómodo con mi capacidad de adaptación y de conducir a través de ciertos problemas.
#24 Nielsen Racing Oreca 07 Gibson: David Heinemeier Hansson, Edward Pearson, Jack Doohan
Photo by: JEP
"Con mi compañero Ed [Pearson], con tanto talento puro pero no tanta experiencia, y luego David [Heinemeier Hansson], con mucha experiencia, pero corriendo en los últimos 12 años de su vida, y totalmente centrado en la tecnología antes de eso, definitivamente tengo que ser yo quien se asegure de asumir más en el lado de la gestión de dónde está la ventana del [set-up], para que ellos estén en un buen punto cuando salgan a pista.
"Así que gran parte de mi proceso sobre el equilibrio del coche, la gestión de los neumáticos y cómo conduzco es para mis compañeros, que sé que es donde está el valor añadido. Unas pocas décimas de gestión de mi lado pueden acabar siendo una ganancia de ocho o nueve décimas de su lado, lo cual es mucho mayor que lo que yo estoy sufriendo."
AH: Muchos pilotos jóvenes, como tú, cuando vienen de los monoplazas, dicen que una de las cosas más difíciles en las carreras de resistencia es no ver los neumáticos. ¿Es algo que tú también sientes, porque no ves la degradación y todo eso?
JD: "No, no he sufrido tanto, para ser sincero. Lo siento más en el culo que desde un aspecto visual. Estoy agradecido por eso. No, lo único es que, si bloqueas, no deberías estar bloqueando de todas formas, puedas verlo o no. Pero en el aspecto de ver la degradación, no he sentido —al menos hasta ahora— una limitación por este aspecto."
AH: ¿Sientes un poco de presión extra o más exposición porque eres un ex piloto de Fórmula 1? ¿Sientes que quizá la gente espera más de ti?
JD: "Quizá, pero no lo he sentido. He estado en algunas situaciones durante los últimos 12 o 14 meses en las que estoy en un lugar donde tiene que haber una perspectiva muy, muy amplia de las cosas para realmente superar, digamos sobrepasar, algunos de los entornos en los que he tenido que estar durante ese período. Así que ahora estoy muy cómodo y realmente no me preocupan en absoluto las opiniones o expectativas externas, y eso está suponiendo una enorme ganancia de mi lado."
Jack Doohan, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
MS: Has dejado claro que tu experiencia en la F1 fue un poco dura, pero ¿dirías que te ha hecho más fuerte?
JD: "Sí, mucho, mucho, mucho, mucho más fuerte. Tiene pros y contras, obviamente, como todo. Como, ya sabes, donde ha estado el aporte, también hay algunas desventajas en eso, fuera de las carreras, como en la vida personal, sin duda.
"Pero desde una perspectiva de carreras, mentalmente, ha sido una ganancia enorme, enorme, por la que estoy agradecido. Solo necesito intentar gestionarlo fuera de la pista y asegurarme de no convertirme en una persona plana y monótona."
AH: ¿Es mejor estar en un sitio como este, o como ELMS, con menos focos, para centrarte solo en correr? Sigues teniendo medios, pero quizá no tantos como en la Fórmula 1.
JD: "Ha sido agradable simplemente correr. Disfruto mucho de los entornos difíciles, y siento que ahora prosperaría más. Cuanta más variabilidad haya para tener, digamos, ganancias sobre tus rivales o sobre otras personas, al tener más factores que se relacionan directamente con tu rendimiento, lo veo como una oportunidad, una ventana para mejorar y estar delante. Y especialmente estando donde estoy ahora, creo que definitivamente estaría feliz de estar en un entorno con mucho más en juego, para poder usarlo a mi favor."
AH: Por lo que viviste antes en la Fórmula 1, ¿cómo ves Le Mans ahora? ¿Es como lo esperabas? ¿Es diferente? ¿Crees que es tan grande como la Fórmula 1, como evento?
JD: "Creo que obviamente es muy grande, y si vuelvo a la Fórmula 1, va a ser muy complicado de ahora en adelante tener que perderme esta carrera. Es una de esas que ahora, ni siquiera la he hecho todavía, pero solo la preparación es algo que querría hacer cada año durante todo el tiempo que pueda a partir de ahora, por lo agradable que está siendo. Así que por desgracia coincide con el Gran Premio de Barcelona. ¿Quizá podamos arreglar algo con la FIA de cara al futuro para hacerlo accesible? Probablemente no, pero ha sido realmente, realmente genial, y atesoraré los momentos que tengo aquí porque es una experiencia increíble a la que me enfrento ahora mismo."
Fans at the parade
Photo by: Germain Durand
MS: Creo que es un tema recurrente. Cada dos años, cuando se publican los calendarios y coincide, la gente dice: 'Oh, ¿por qué?'
JD: "Sí, obviamente tu compromiso principal es tu prioridad, por lo que no hay superposición. Pero en un mundo ideal, obviamente sería increíble. Pero quién sabe, puede que esté aquí durante muchísimos años a partir de ahora, simplemente de forma natural con lo que venga. Así que estaré agradecido de cualquier manera."
MS: ¿Cuáles son tus expectativas para la carrera? ¿Qué crees que puedes lograr saliendo tercero en la parrilla?
JD: "Sinceramente, creo que tenemos un buen coche de carrera. Creo que la clasificación fue sólida. Nos faltó un poco en el sector intermedio, pero por lo demás, en las curvas, parecía que estábamos en un buen punto. Y creo que somos más fuertes en ritmo de carrera.
"Así que espero que, si hacemos todo de la manera correcta en las fases finales, deberíamos ser capaces de ponernos en posición de tener una oportunidad. Pero quedan muchas vueltas, relevos y horas antes de que eso siquiera se acerque.
"Así que mi enfoque principal es ir vuelta a vuelta, relevo a relevo, centrándome en lo que está bajo nuestro control. Habrá mucho que no lo estará, pero mientras nosotros, como equipo, hagamos bien todos nuestros procesos, nos mantengamos limpios, siento que entonces naturalmente deberíamos estar en una buena posición."
#24 Nielsen Racing Oreca 07 Gibson: David Heinemeier Hansson, Edward Pearson, Jack Doohan
Photo by: Germain Durand
MS: Se pronostica que hará algo de calor el sábado y el domingo. ¿Qué coches alcanzan más temperatura dentro del cockpit, entre los LMP2 y los monoplazas de primer nivel?
JD: "Creo que el LMP2, sin flujo de aire directo como el que tienes en la Fórmula 1. Y luego, en este entorno, quizá de forma natural a veces en medio de una carrera de F1 estás escalonado, estás en una fase de gestión y no estás completamente así, mientras que aquí siempre estás gestionando tráfico, ya sea adelantando o siendo adelantado, así que esto podría añadir algo de estrés. Pero también puedes tener, quizá en medio de la carrera aquí, [momentos en los que] no tienes a nadie durante cuatro o cinco vueltas. Y también estás gestionando. Así que creo que hay ambos lados, pero definitivamente con un techo sobre la cabeza, tienes un poco más de calor."
AH: ¿Y sabes ya cómo afrontarás la carrera, las 24 horas? ¿Piensas dormir? ¿Piensas quedarte despierto y mantener la radio cerca de ti toda la noche?
JD: "Descansaré todo lo que pueda y cuando pueda. Creo que definitivamente me centraré en mí mismo. Sin duda reaccionaré a la información, pero lo más importante es que yo esté en el mejor nivel de mis capacidades, en lugar de sobrecentrarme y preocuparme en exceso por cada pizca de información que llegue por la radio."
Comparte o guarda esta historia
El dardo de Mick Doohan a Alpine F1 sobre respetar contratos
Jack Doohan revela que recibió amenazas de muerte durante su etapa en Alpine
Jack Doohan dice que vivió un ambiente "complicado" cuando estuvo en Alpine F1
Últimas noticias
Antonelli se irrita con Stroll en Barcelona: el veredicto de los comisarios
Ralf Schumacher: Red Bull tiene miedo a la salida de Verstappen
F1 2026 vs Hypercar: ¿dónde está el mayor desafío para el piloto?
Jack Doohan sobre su primer Le Mans y la vida lejos de la F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados