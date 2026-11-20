WEC

Kevin Estre reemplaza al retirado Mike Conway en Toyota para el WEC 2027

Kevin Estre fue nombrado como el sucesor de Mike Conway en la alineación de pilotos del Toyota #7 en el WEC

Haydn Cobb

Publicado: 20 nov 2026, 11:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Kevin Estre reemplazará al retirado Mike Conway en la alineación de pilotos de Toyota en el World Endurance Championship y asumirá un rol con dos fabricantes en 2027.

El campeón del WEC 2024 ha sido piloto de Porsche desde 2016 y se comprometerá a una campaña con dos fabricantes para completar la alineación Hypercar de Toyota desde 2027 tras el retiro de Conway.

Estre ocupará el lugar que dejó vacante Conway en la alineación del #7 junto a Kamui Kobayashi y Nyck de Vries.

Lee también:

Los actuales campeones de pilotos del WEC, Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, mantendrán una alineación sin cambios en el auto #8.

Estre llega a Toyota con un CV impresionante gracias a sus victorias en las 24 Horas de Le Mans (LMGTE Pro), las 24 Horas de Nürburgring y las 24 Horas de Spa durante su etapa como piloto de Porsche. El piloto francés también conquistó el título mundial del WEC en LMGTE Pro en 2018-19.

Más recientemente, Estre compitió en IMSA para Porsche en GTP, cerró la temporada con una victoria en Petit Le Mans el mes pasado, y está previsto que siga corriendo para Porsche en IMSA junto con su nuevo acuerdo con Toyota en el WEC.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matt Campbell

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Esto sigue a un acuerdo similar para Laurens Vanthoor, quien competirá en el WEC en el debut de McLaren en la categoría Hypercar, además de correr en IMSA disputando únicamente las fechas de la Michelin Endurance Cup como tercer piloto de Porsche Penske.

Lee también:

Ambos acuerdos han sido posibles porque Porsche no compite en la clase principal del WEC y porque tampoco hay choques de calendario entre el WEC y IMSA en 2027.

Antes del anuncio, Estre visitó la sede del equipo en Colonia para realizarse el ajuste de asiento, trabajar en el simulador y conocer a su nuevo equipo y a sus compañeros de auto.

"No veo la hora de empezar en Toyota Racing", dijo Estre. "El equipo se ha convertido en una referencia en el WEC en términos de rendimiento y operaciones a lo largo de los años, y sé por experiencia lo difícil que es correr contra ellos. Así que tengo muchas ganas de formar parte del equipo y pelear juntos por victorias en Le Mans y títulos mundiales.

"Al mismo tiempo, estoy contento y agradecido de poder seguir compitiendo en IMSA. Con temporadas completas en WEC e IMSA, será otro año emocionante para mí".

Toyota también anunció que el piloto de desarrollo Esteban Masson fue ascendido a piloto de pruebas y reserva para 2027. El piloto francés adquirió experiencia de pruebas con el TR010 Hybrid durante la jornada de test de Le Mans a principios de este año.

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi

Photo by: Rainier Ehrhardt

"Estoy muy contento de darle la bienvenida a Kevin al equipo", dijo Kobayashi, director del equipo Toyota y nuevo compañero de Estre en el auto #7. "Por supuesto, lo conocemos bien como un rival feroz en el WEC y es fantástico que ahora vaya a manejar con nosotros el #7 TR010 Hybrid.

"Su llegada significa que seguimos contando con una alineación de pilotos experimentados y exitosos, junto con nuestro nuevo piloto de pruebas y reserva Esteban, que ha mostrado un gran potencial en LMP2 y LMGT3. Todos tenemos muchas ganas de trabajar juntos para afrontar los desafíos que vienen".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo ¿Peugeot pone fin a su programa Hypercar del WEC con efecto inmediato?

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Haydn Cobb





Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor





Los contratos en la F1: ¿hasta cuándo tiene firmado cada piloto de la parrilla?



Fórmula 1



Fórmula 1 8 d



Los contratos en la F1: ¿hasta cuándo tiene firmado cada piloto de la parrilla?





La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 11 d



La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026

Más de

Kevin Estre





Laurin Heinrich sustituye a Laurens Vanthoor en Porsche Penske para la prueba de la IMSA en Indianápolis



IMSA



IMSA 2 m



Laurin Heinrich sustituye a Laurens Vanthoor en Porsche Penske para la prueba de la IMSA en Indianápolis





IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America



IMSA



IMSA



Road America



3 m



IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America





Las 24 Horas de Nürburgring pierden a uno de sus protagonistas tras un accidente temprano



Endurance



Endurance 6 m



Las 24 Horas de Nürburgring pierden a uno de sus protagonistas tras un accidente temprano

Más de

Toyota Racing





Por qué el anticlimático duelo por el título del WEC fue el peor escenario posible



WEC



WEC



Monza



6 d



Por qué el anticlimático duelo por el título del WEC fue el peor escenario posible





El Toyota TR010 N.° 8 cierra una temporada récord con el campeonato de pilotos



WEC



WEC



Monza



9 d



El Toyota TR010 N.° 8 cierra una temporada récord con el campeonato de pilotos





Sebastien Ogier, señalado para un programa parcial en el WRC 2027



WRC



WRC 16 d



Sebastien Ogier, señalado para un programa parcial en el WRC 2027

Últimas noticias





Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal





Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”





Aprilia puede celebrar: es el equipo campeón del mundo 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



Aprilia puede celebrar: es el equipo campeón del mundo 2026





Bezzecchi rompe su maldición en sprint y mantiene vivo el milagro por el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



3 h



Bezzecchi rompe su maldición en sprint y mantiene vivo el milagro por el título

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete