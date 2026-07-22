Lo último sobre los desarrollos de los de Ford y McLaren para entrar al WEC en 2027

La competencia en el Campeonato Mundial de Resistencia se intensificará el próximo año, con Ford y McLaren entrando en la división Hypercar con sus respectivos prototipos LMDh.

Suponiendo que todos los fabricantes actuales permanezcan en la parrilla el próximo año, las 24 Horas de Le Mans de 2027 contarán con una batalla a 10 bandas por la gloria absoluta.

Tanto Ford como McLaren llevan más de un año desarrollando sus nuevos coches y ya están muy avanzados en sus preparativos de cara a sus debuts en el WEC.

Aunque ninguno de los dos ha competido en la categoría reina de las carreras de sportscars en décadas, ambos cuentan con un rico pedigrí en Le Mans. Ford ganó cuatro veces seguidas el clásico francés de resistencia entre 1966 y 1969, poniendo fin al dominio de Ferrari en La Sarthe. McLaren, por su parte, logró una famosa victoria con el F1 GTR en su debut en 1995, derrotando a prototipos construidos específicamente en una carrera empapada por la lluvia.

Aquí presentamos un vistazo a la situación de los dos fabricantes en el desarrollo de sus próximos hypercars.

Ford

Ford engine fire-up Photo by: Ford Racing

Coche: Sin nombre

Reglamento: LMDh

Socio de chasis: Oreca

Motor: V8 Coyote de 5,4 litros; sistema híbrido especificado

Ford alcanzó este mes un hito importante en el desarrollo de su hypercar aún sin nombre al arrancar su motor V8 por primera vez. No fue una prueba convencional en banco de potencia. En su lugar, un coche completamente montado, completo con el sistema híbrido especificado, cobró vida en la fábrica de Oreca en Francia.

Con la integración entre el chasis y la unidad de potencia ya completa, Ford finalmente comenzará las pruebas en pista en agosto, con varios circuitos en Europa señalados para este propósito.

Por lo tanto, el programa contará con alrededor de siete meses de rodaje en pista antes de la ronda inaugural de la temporada 2027 del WEC en Qatar el próximo marzo.

Las pruebas iniciales se llevarán a cabo con un solo chasis, pero Ford planea introducir un segundo coche de pruebas más adelante, reflejando el enfoque adoptado por otros fabricantes. La fase final del desarrollo tendrá lugar en Norteamérica.

Aunque Ford puede estar relativamente por detrás de McLaren en términos de pruebas en pista, ya ha cerrado toda su alineación para 2027. Anunció su primera tanda de pilotos a mediados de enero, fichando al ganador de Le Mans Mike Rockenfeller, al talento emergente Sebastian Priaulx y al ex piloto de Fórmula 1 Logan Sargeant. En junio, sumó a las estrellas de IMSA Tom Blomqvist, Nick Yelloly y Matt Campbell a su plantilla.

El proyecto LMDh de Ford está dirigido por Dan Sayers, quien anteriormente trabajó con Aston Martin/Prodrive y Red Bull Racing.

Cronología de eventos:

Enero de 2025: Ford se compromete a regresar a Le Mans

Junio de 2025: Se asocia con Oreca y ficha a Dan Sayers de Red Bull Powertrains para liderar el proyecto

Septiembre de 2025: Anuncia que el programa LMDh se gestionará internamente

Enero de 2026: Ficha a Rockenfeller, Priaulx y Sargeant

Enero de 2026: Revela la especificación del motor: V8 Coyote de 5,4 litros y unidad híbrida especificada

Junio de 2026: Completa la alineación de pilotos con Blomqvist, Yelloly y Campbell

Julio de 2026: Completa la construcción del coche y arranca el motor por primera vez

McLaren

Lando Norris, McLaren MCL-HY Photo by: Jakob Ebrey / Getty Images

Coche: McLaren MCL-HY

Reglamento: LMDh

Socio de chasis: Dallara

Motor: V6 biturbo de 3,0 litros; sistema híbrido especificado

El desarrollo del McLaren MCL-HY va por buen camino, y el fabricante británico ya ha completado varias pruebas con su prototipo LMDh basado en el Dallara LMP2.

McLaren también interrumpió brevemente su programa de pruebas para enviar el MCL-HY al Goodwood Festival of Speed, donde hizo su debut público en manos de Gregoire Saucy de United Autosports y del vigente campeón de F1 Lando Norris.

La decoración definitiva del coche aún está por revelarse, y todo el rodaje realizado hasta ahora se ha llevado a cabo con una decoración especial de homenaje a Bruce McLaren.

Se han planificado más pruebas en los próximos meses, mientras McLaren y United Autosports continúan afinando el coche antes de su homologación en el túnel de viento Windshear en EE. UU.

En cuanto a la alineación de pilotos, McLaren hasta ahora solo ha anunciado dos nombres: el ex as de Peugeot Mikkel Jensen y el campeón de Hypercar 2024 Laurens Vanthoor, que llega cedido por Porsche. Sin embargo, McLaren ha podido utilizar a varios otros pilotos para las pruebas, incluidos Gregoire Saucy, Richard Verschoor y Ben Hanley.

El trabajo también continúa en el McLaren Technology Centre, con un nuevo simulador driver-in-the-loop construido por Dynisma instalado recientemente.

El equipo McLaren Hypercar está liderado por James Barclay, quien se unió al equipo en septiembre del año pasado después de guiar a Jaguar a la gloria del campeonato en Formula E. Barclay también desempeñó un papel en el victorioso esfuerzo de Bentley en Le Mans 2003.

Cronología de eventos

Abril de 2025: McLaren se compromete a entrar en Hypercar

Junio de 2025: Nombra a United Autosports como socio, une fuerzas con Dallara para el chasis

Enero de 2026: Ficha a Jensen como primer piloto

Enero de 2026: Arranca el motor en el banco de potencia

Mayo de 2026: El MCL-HY se presenta oficialmente con una decoración especial de pruebas

Mayo de 2026: Exitoso shakedown en Italia; comienza el programa de pruebas

Mayo de 2026: Porsche cede a Vanthoor a McLaren para 2027

Julio de 2026: El coche hace su debut público en el Goodwood Festival of Speed

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