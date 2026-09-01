Mario Andretti y Jacky Ickx: una amistad que dura ya casi 60 años

Mario Andretti y Jacky Ickx fueron extraordinariamente versátiles, incluso para los estándares de su generación, ya que compitieron y triunfaron en múltiples disciplinas. Habiendo ganado entre los dos algunos de los premios más importantes del automovilismo, ambos pueden recordar sus trayectorias con inmenso orgullo.

Pero la competición fue solo una parte de la historia, y la relación que Andretti e Ickx forjaron destaca por encima del resto en el mundo del automovilismo.

Por eso, cuando ambos se unieron a Motorsport.com en una videollamada para una entrevista doble especial, dio la sensación de que dos viejos amigos se habían reencontrado. Los dos siempre se llevaron bien cuando fueron compañeros de equipo en Ferrari, tanto en la Fórmula 1 como en el Campeonato Mundial de Automóviles Deportivos. Pero es sorprendente cómo, seis décadas después de que se conocieran en el Gran Premio de México de 1968, su admiración y afecto mutuos siguen intactos.

"Tienes que explicarme cómo te mantienes en tan buena forma, porque tienes muy buen aspecto", le dijo Ickx a Andretti.

"Lo entiendo, ayer ganaste [la Freedom 250 de IndyCar] y subiste al podio. Tienes muchos motivos para sonreír. En Genesis esperamos ser como tú.

"Eres increíble, mi querido Mario. Me emociona pensar en lo que hicimos hace más de casi 60 años —sí, hace casi 60 años—.

"Eres el piloto más famoso: el célebre e icónico Mario Andretti. Tuve la suerte de compartir con ti, fue ayer, creo, en 1972, en un Ferrari 312 PB. Así que muchas gracias".

Andretti, visiblemente conmovido por los elogios de Ickx, se limitó a responder: "No, gracias a ti. Tú eras el mejor".

Las hazañas en las carreras de resistencia los unieron

Jacky Ickx, Mario Andretti, Ferrari 312 PB Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Cuando se ve ese tipo de admiración entre ambos, es fácil comprender por qué formaban una pareja tan formidable en la pista. Fue en 1971 cuando compartieron por primera vez un box, formando equipo en Ferrari para un programa doble. Aunque la fiabilidad les frenó en la F1, ambos lograron una victoria cada uno; Andretti —que ni siquiera competía a tiempo completo— llevó el 312B a la victoria en su debut con la escudería de Enzo.

Sin embargo, fue en los coches deportivos donde su colaboración floreció de verdad. Sus dimensiones físicas similares ya facilitaban el trabajo a los diseñadores de Ferrari, pero, en última instancia, fueron el respeto y el entendimiento mutuos los que los convirtieron en una pareja tan formidable. Ickx, por ejemplo, dejó que Andretti pusiera a punto el coche según las preferencias del estadounidense, como es bien sabido.

Como resultado, Ferrari dominó la temporada de 1972, con Andretti e Ickx ganando juntos cuatro de las once carreras, entre ellas Daytona, Sebring, Watkins Glen y Brands Hatch. Si Ferrari no se hubiera saltado Le Mans tras concluir que su motor derivado de la F1 no era apto para una prueba de 24 horas (la carrera de Daytona de ese año se redujo a seis horas), la pareja sin duda habría estado entre los aspirantes a la victoria en la legendaria La Sarthe.

Andretti admitió que compartir coche en las carreras de resistencia les unió a él e Ickx, sentando las bases de una amistad que ha perdurado hasta hoy.

"Las carreras de larga distancia me enseñaron mucho", afirmó. "Compartes el momento con otra persona para hacer lo mismo.

"No hay mayor placer que estar en la recta de meta junto a tu compañero. Aquellos que han logrado lo mismo por ti —y contigo—.

"Todos dependemos unos de otros para minimizar los errores —y no cometerlos— y así poder llegar a meta.

"Compartes tu victoria de una forma diferente cuando compites en carreras de larga distancia. Los dos ocupamos el mismo asiento durante la carrera en un momento u otro y los dos vivimos exactamente lo mismo. Eso es algo que os une.

"Jacky, concretamente, en lo que respecta a las carreras de larga distancia, he disputado la mayoría de ellas con él. Por eso dije que es mi mejor amigo, mi mejor compañero de equipo".

Sigue persiguiendo el mismo objetivo

Jacky Ickx, Genesis Magma Racing Foto: Genesis

Tras su paso por Ferrari, Ickx se convirtió en uno de los nombres más exitosos de la historia del automovilismo deportivo, al ganar seis veces Le Mans. También triunfó en las 24 Horas de Spa y en el Bathurst 1000 antes de pasarse a los rallies raid y ganar el Rally Dakar en su tercer intento.

Andretti, por su parte, logró casi todo lo que se propuso: ganó carreras emblemáticas como las 500 Millas de Indianápolis y las 500 Millas de Daytona, y se proclamó campeón tanto en Fórmula 1 como en IndyCar.

Puede que ambos se hayan retirado hace tiempo de la competición activa, pero la pasión por el automovilismo sigue ardiendo con fuerza a sus 80 años. Andretti, además de ser el patriarca de una de las mayores dinastías del automovilismo estadounidense, trabaja como director del nuevo equipo de F1 de Cadillac. Ickx, por su parte, ejerce de embajador de marca de Genesis Magma Racing y recientemente probó el GMR-001 en Paul Ricard.

Puede que ahora sus vidas estén separadas por la distancia —Andretti sigue residiendo en Pensilvania, mientras que Ickx pasa gran parte de su tiempo en África—, pero la distancia no ha logrado debilitar su vínculo. Más bien al contrario: siguen de cerca las carreras del otro y desean de verdad que el otro triunfe.

"Lo seguiré con interés", afirmó Andretti. "Les deseo lo mejor a todos. Sean cuales sean sus proyectos, mantengan sus objetivos y apunten siempre a lo más alto".

"Les deseo que disfruten de la vida en sus proyectos", añade Ickx. "Estamos en muy buena compañía. Tenemos suerte de seguir en activo y de gozar de buena salud.

"Tenemos mucha suerte, Mario. Estos días recuerdo los años que hemos compartido juntos, en los que hemos participado en carreras de larga distancia.

"Por supuesto, sigo tus campeonatos: F1, IndyCar, NASCAR, Midget".

Al terminar la llamada, tanto Andretti como Ickx se despidieron. Podrían haber pasado la hora intercambiando anécdotas sobre sus glorias pasadas, pero, en cambio, la conversación volvió una y otra vez al tiempo que habían compartido juntos, tanto dentro como fuera de la pista.

"Has sido un verdadero amigo y un piloto con mucho talento", concluye Ickx. "Estuve tentado de decirte que te quiero, pero se supone que no se debe decir eso.

"Mario, cuídate, por favor", añade. "Cuídate. Y muchísimas gracias por tu amistad".

Mario Andretti, Jacky Ickx, Ferrari 312 PB Foto de: David Phipps / Sutton Images a través de Getty Images