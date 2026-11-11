Entrevista

WEC

McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027

El desarrollo con un solo MCL-HY LMDh ha permitido al equipo de la marca británica concentrarse plenamente en los detalles individuales y, aun manteniendo un perfil bajo, la idea es estar preparados y ser competitivos desde el principio, como explica el team principal Barclay.

Francesco Corghi

Publicado: 11 nov 2026, 15:57

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McLaren MCL-HY, Test a Silvestone

Foto de: McLaren

McLaren está a punto de afrontar la parte final de los test de cara a su debut en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2027 y todo avanza según lo previsto, ahora que el grupo de trabajo por fin está al completo.

Con las incorporaciones de Leonardo Fornaroli, Grégoire Saucy y Malthe Jakobsen a la alineación de pilotos, donde ya estaban Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor y Alex Lynn, se podrá centrar plenamente en los últimos detalles de cara a la homologación.

Mientras tanto, lo realizado con un único ejemplar del MCL-HY ha sido importante no solo para cohesionar al equipo de la marca británica, en colaboración con United Autosports, sino también para focalizar el trabajo en cada parte individual del LMDh con chasis Dallara, sin dispersar energías.

"Haremos todavía dos sesiones antes de final de año; hemos entrado en la segunda mitad de nuestro programa y seguimos con el desarrollo antes de la homologación. Es un periodo del año muy intenso, pero en realidad lo ha sido todo el tiempo. Estamos en la fase final, el objetivo sigue siendo continuar desarrollando el coche", explicó el Team Principal, James Barclay, presente en Monza para hacer balance de la situación con los periodistas presentes, entre ellos Motorsport.com.

Zak Brown e James Barclay, Team principal McLaren

Foto di: McLaren

La alineación de pilotos ya está completa, ¿se intensificará el desarrollo?

"Hemos definido a los titulares, pronto llegará un anuncio adicional; por consiguiente, a partir del próximo test, por fin tendremos a los seis pilotos juntos. Será una gran oportunidad para reunir a todo el grupo, un momento que esperamos con entusiasmo".

¿Cuánto ayudará a acelerar el crecimiento?

"Es fundamental continuar el trabajo realizado hasta ahora, tanto en el desarrollo del coche como en la organización del equipo; además, la integración de los seis pilotos y de ambos coches representa la siguiente fase de nuestro programa de pruebas".

¿Cuándo será el próximo test y dónde?

"En Portimão hacia finales de este mes. Le seguirá otra sesión de test en Europa antes de final de año. En cuanto a los planes para 2027, algunos puntos ya se han definido, pero seguimos atentos a nuestras necesidades de cara a Qatar, manteniendo cierta flexibilidad para afrontar de la mejor manera la fase final de nuestra preparación".

Tenían un test programado en Oriente Medio, ¿lo sustituirán por algo en Estados Unidos?

"De momento no, pero estamos monitorizando la evolución de la situación, listos para modificar el plan si es necesario; ya estamos valorando varias alternativas y Estados Unidos puede ser una opción".

McLaren MCL-HY, test a Silverstone

Foto di: McLaren

¿En qué punto del desarrollo está el coche?

"Como podrán imaginar, estamos ya en las fases finales, diría que en buen punto de cara a la homologación, pero seguiremos trabajando en el desarrollo hasta el último momento útil. Homologar el coche siempre es una cuestión muy delicada de encontrar el equilibrio adecuado: no se quiere llegar demasiado tarde. Si por un lado se puede buscar más rendimiento, por el otro se corre el riesgo de descuidar la fiabilidad. En este momento diría que solo se trata de definir los últimos detalles: no habrá cambios radicales en la aerodinámica ni en el grupo motopropulsor. Nos centramos en la puesta a punto, asegurándonos de obtener la manejabilidad que desean los pilotos".

Entonces, ¿la integración motor-híbrido está bien?

"El software del coche seguirá evolucionando y desarrollándose también una vez que empiecen las carreras, pero en este momento la atención está centrada en perfeccionar el equilibrio aerodinámico y esos pequeños detalles que queremos ajustar a la perfección. En esencia, hasta ahora el rendimiento del coche ha sido muy positivo; el aspecto crucial ahora es completar la validación y aprovechar estas últimas semanas para refinar aún más el paquete actual".

¿Ya se han hecho una idea de qué esperar de esta primera temporada?

"El nivel de la competencia aquí es altísimo, al igual que la longevidad que este campeonato ha demostrado en la Clase Reina, por eso no subestimamos nada. En McLaren adoptamos un enfoque basado en la humildad: queremos salir a pista y dejar que sean los resultados los que hablen. Es difícil mojarse ahora; naturalmente aspiramos a ser competitivos, está en el ADN de McLaren. Veremos dónde estamos, pero prefiero que sea la pista la que dé las respuestas; cualquier otra cosa, en este momento, sería solo una conjetura".

McLaren MCL-HY, Test a Silvestone

Foto di: McLaren

Entonces, nada de predicciones para el debut...

"Debemos centrarnos en la operativa del equipo y en el rendimiento del coche: si trabajamos bien, estaremos en una posición excelente. Basta pensar en lo exigente que ha sido para un equipo nuevo como Genesis llegar hasta donde está hoy: no ha sido un camino fácil y han tenido que trabajar duro para alcanzar este nivel. Nuestro objetivo es hacer el mejor trabajo posible; veremos en qué punto estamos, pero es realmente difícil hacer predicciones".

¿Apostarán siempre por un enfoque humilde?

Absolutamente sí. En este nivel de competición, cualquier otra actitud sería sinónimo de arrogancia, es un hecho. Preferiría volver a hablar de ello cuando tengamos resultados concretos que mostraros. Sin embargo, cada aspecto de nuestro programa, desde las inversiones hasta la elección de los pilotos, pasando por la calidad de las personas que componen el equipo, está orientado a ponernos en condiciones de luchar por el podio y ganar carreras: precisamente por eso estamos aquí. No estamos aquí solo para participar, sino para competir con el objetivo de tener éxito".

¿Cuánto motiva participar en él?

"Debemos tener presente que se trata de un Mundial; uno de los motivos por los que decidimos participar es precisamente el elevadísimo nivel de la competencia. Queremos medirnos con los mejores del sector: una situación así, con nueve Constructores en la parrilla, nunca se había visto antes en el mundo de las carreras de resistencia. Es un reto realmente complejo, pero puedo deciros que tenemos un hambre increíble de lograr grandes resultados. Afrontaremos una carrera a la vez y, aspecto fundamental para nosotros, apuntaremos siempre a una mejora continua".

¿El coche que están utilizando en los test es siempre el mismo o habéis construido un nuevo chasis?

"Hemos utilizado siempre el mismo desde el principio. Es un coche que ya tiene una buena historia a sus espaldas, pero era nuestro plan. Queríamos validar y perfeccionar todo antes de pasar a gestionar dos coches, era mejor concentrar el tiempo en el desarrollo de los componentes individuales. Una vez adquiridas la claridad y la seguridad necesarias, se puede proceder a la producción de componentes adicionales. Este siempre ha sido nuestro enfoque, pero creo que también depende de cuándo se empieza: nosotros empezamos pronto precisamente por este motivo. Si se empieza más tarde, probablemente sea necesario redoblar esfuerzos, utilizando dos coches para acelerar el aprendizaje; quizá nosotros también lo habríamos hecho así, probablemente. Pero nuestra elección era empezar con antelación con un solo coche, validar los componentes y luego finalizarlo todo para ambos".

James Barclay, McLaren

Foto di: McLaren

¿Cuál será el mayor reto para el debut?

"Queremos demostrar que estamos en la pelea. Hoy, como mínimo, debemos aspirar a ser competitivos y a luchar de tú a tú con todos los demás. Ese es nuestro objetivo para el primer año. Naturalmente, como grupo, aspiramos a algo más, y eso es precisamente lo que haremos. Pero, como he dicho, veamos en qué punto estamos: dejemos que sea la pista la que hable".

¿Hay cosas que les preocupen especialmente?

"Sinceramente, ¡hay muchísimas! Para empezar, somos un equipo nuevo y presentarse en la salida con un coche competitivo es un aspecto fundamental, así que esperamos conseguirlo. Luego, pienso en la calidad del software y de los sistemas de control que todos los demás están desarrollando en este campeonato. Ellos vuelven a los mismos circuitos desde hace años, mientras que nosotros no. Se trata de un reto que todo nuevo equipo debe afrontar y nosotros nunca hemos estado en las pistas del calendario donde, en cambio, muchos de nuestros rivales han corrido cinco, seis, siete veces. Desde este punto de vista, tenemos mucho terreno que recuperar, es una auténtica montaña que escalar. Se puede llegar cerca de la cima, pero el último paso siempre es el más difícil de dar. Hay que afinar los sistemas de control y los distintos componentes para que estén perfectamente calibrados para cada trazado específico, cosa que los demás equipos ya hacen al máximo nivel".

Respecto a los neumáticos, ¿qué nos puedes decir?

"Su gestión es otro aspecto importante, dado que no están permitidas las mantas térmicas. La forma en que se gestionan, especialmente en la vuelta de salida de boxes o durante los distintos stints, es un factor absolutamente crucial. La capacidad de llevar rápidamente los neumáticos a la ventana de temperatura adecuada influye enormemente en nuestro deporte, es fundamental. Hemos realizado test, pero una cosa son esos y otra llegar a pistas donde los demás ya han rodado una y otra vez, afrontando vueltas de salida con neumáticos fríos y simulando la duración de los stints. Es otro ámbito en el que debemos trabajar. Y luego está el equipo..."

Que es nuevo y con nuevos pilotos...

"Sí, hay que encontrar la cohesión adecuada como equipo: estamos ensamblando nuevas tripulaciones de pilotos, mientras que otros equipos pueden contar con alineaciones mucho más consolidadas. En fin, podría enumeraros muchísimos motivos. En definitiva, nuestra tarea es ir más rápido que los demás, pero si corremos al mismo ritmo, nunca lograremos alcanzarlos. Por tanto, nos enfrentamos al reto, realmente arduo, de tener que correr más rápido que nuestros rivales para cerrar esta brecha. Es típico de los nuevos equipos que entran en nuestros campeonatos; no es en absoluto sencillo, y precisamente por eso no ocurre a menudo. Hace falta tiempo para prepararse adecuadamente y hay que asumir que el primer año será de aprendizaje. Esperar algo diferente sería pura ilusión, precisamente por algunos de los factores que he mencionado. Sin embargo, aquello por lo que podéis juzgarnos es nuestro compromiso: estamos haciendo todo lo posible para alcanzar, en el menor tiempo posible, una posición competitiva".

McLaren MCL-HY, test a Silverstone

Foto di: McLaren

Este año muchas carreras se han decidido por las estrategias, más que por el rendimiento puro. ¿Cómo están trabajando desde el punto de vista de las operaciones dentro del equipo?

"Es un aspecto estimulante, la estrategia siempre juega un papel crucial. Puedes tener todo el ritmo que quieras, pero si no gestionas la carrera de la manera correcta, la ventaja puede esfumarse muy rápidamente. Es un ámbito al que prestamos mucha atención y desempeña un papel fundamental en nuestro equipo. Tenemos un grupo dedicado a la estrategia con el que estamos muy satisfechos; observar el desarrollo de la última temporada ha sido positivo, permitiéndonos captar la evolución de las dinámicas en pista. Diría que este año ha habido una evolución adicional. Es, sin duda, un componente de extrema importancia".

¿Se trata de un grupo aparte dentro del equipo?

"En un equipo como el nuestro, al igual que en cualquier escudería de referencia en la categoría Hypercar, existen distintos grupos de trabajo: el dedicado al grupo propulsor, a la aerodinámica, al software, a la simulación y, naturalmente, a la estrategia, que constituye una parte fundamental. Es un aspecto realmente estimulante de nuestro deporte, no solo en la Clase Hypercar; es bonito poder contar con un equipo capaz de pensar fuera de lo convencional, de desarrollar herramientas y competencias adecuadas para garantizarnos, ojalá, una ventaja sobre la competencia. Sabemos bien lo buenos que son los otros grupos; basta pensar en algunas escuderías como Toyota, por citar una, que este año han llevado a cabo elecciones estratégicas realmente excelentes. Ha sido, por momentos, algo impresionante. Es un ámbito que siempre he apreciado también en mis funciones anteriores: aspirar a tener un grupo estratégico de alto nivel, capaz de tomar decisiones, incluso con pocos segundos de antelación respecto a los rivales, que te pongan en condiciones de ganar carreras. Tengo muchas ganas de dedicarme a este aspecto; estamos reuniendo un equipo fantástico".

¿Cuáles serán las próximas novedades para el coche?

"Como se puede imaginar, seguimos introduciendo nuevos elementos para probar, como mandos y ajustes que ensayar. La respuesta proporcionada por los pilotos es fundamental: su implicación activa en el proceso es un aspecto crucial de nuestro desarrollo. Hay realmente mucho trabajo que gestionar al volante de estos hypercars".

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