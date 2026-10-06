Mike Conway, ganador de carreras en Le Mans e IndyCar, anuncia su retiro.

Mike Conway, más conocido por sus éxitos con Toyota en carreras de resistencia, colgará el casco al finalizar el Campeonato Mundial de Resistencia de 2026.

El piloto británico pondrá fin a una ilustre trayectoria que, hasta la fecha, le ha reportado dos victorias en las 24 Horas de Le Mans, dos títulos mundiales en la categoría LMP1/Hypercar y cuatro triunfos en la IndyCar, además de éxitos en el Gran Premio de Macao.

Conway hizo el anuncio antes de la penúltima prueba de la temporada, que se disputará en Barcelona el 18 de octubre; él y sus compañeros de equipo, Nyck de Vries y Kamui Kobayashi, siguen plenamente inmersos en la lucha por el título.

Aunque Toyota aún no ha anunciado quién sustituirá al piloto de 43 años, todo apunta a que Kevin Estre ocupará su lugar en el equipo con sede en Colonia el próximo año, mediante un acuerdo de cesión con Porsche.

Conway declaró que tomó la decisión de retirarse de la competición tras lograr su segunda victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans este año, si bien se cree que Toyota ya había decidido no renovar su contrato antes de la clásica prueba de resistencia francesa.

"Ha sido una trayectoria increíble, algo que no cambiaría por nada del mundo", reflexionó. "Me siento inmensamente orgulloso de la carrera que he tenido y profundamente agradecido a todos los que me han apoyado a lo largo del camino.

"Mi historia en el automovilismo comenzó cuando tenía ocho años; mi padre me llevó a un circuito de karts local y despertó en mí una pasión por este deporte que nunca me ha abandonado. Esa pasión me llevó a recorrer el mundo ejerciendo el trabajo de mis sueños, algo que jamás di por sentado". "Decidir dejar la competición a tiempo completo no fue fácil, pero tras ganar Le Mans por segunda vez este año, sentí que era el momento adecuado para cerrar este capítulo y centrarme en mi familia. Despedirme con dos victorias en Le Mans, dos títulos mundiales y el récord de ser el piloto británico más laureado en la historia del campeonato es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso; no solo por mí, sino también por mi familia, mis amigos y todos aquellos que me han apoyado a lo largo de mi carrera.

"Les debo muchísimo a tantas personas. Ha habido momentos difíciles por el camino, pero el apoyo que he recibido a lo largo de los años siempre me dio fuerzas para seguir adelante. Al final, he logrado todo cuanto jamás habría podido soñar".

Winners #7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo by: Marc Fleury

“El automovilismo ha sido mi mundo durante más de 20 años y he tenido la suerte de conocer a personas increíbles —compañeros de equipo y miembros de la escudería—, especialmente a todos en Toyota Racing, quienes me acogieron en la familia en 2014 y con quienes he compartido mis mejores recuerdos. Ha sido un honor y un privilegio representarlos. No tengo palabras suficientes para agradecerles, y siempre formaré parte de la familia Toyota.

Ahora ha llegado el momento de retirarme y disfrutar de la vida con mi familia, lejos de los circuitos. A todos los que me han apoyado, desde aquel primer día en Rye House hasta subir a lo más alto del podio en Le Mans: muchas gracias".

Conway inició su carrera en monoplazas en Europa, ascendiendo en el escalafón tras ganar títulos en la Fórmula Renault británica y en la F3 británica.

Posteriormente, compitió dos temporadas en la GP2 (actual Fórmula 2), donde logró una victoria en la carrera al sprint de Mónaco y alcanzó la duodécima posición como mejor resultado en el campeonato.

Tras impresionar en una prueba de IndyCar en Sonoma, se trasladó a Estados Unidos en 2009, logrando victorias con los equipos Andretti, Dale Coyne y Ed Carpenter Racing hasta 2014.

Para entonces, ya participaba ocasionalmente en carreras de resistencia y realizó una transición completa al WEC con Toyota en 2015, en pleno apogeo de la era LMP1.

Desde entonces, Conway se ha convertido en un miembro clave y fiable del programa de prototipos del fabricante japonés; ganó el último título de LMP1 en la temporada 2019-20 y se proclamó primer campeón de la categoría Hypercar en 2021.

Ese mismo año logró su primera victoria en Le Mans junto a sus compañeros de equipo Kobayashi y José María López. Aunque la competencia en el WEC se ha intensificado desde entonces, ha conseguido al menos una victoria en cada temporada de la era Hypercar. A falta de dos pruebas, Conway, de Vries y Kobayashi ocupan la segunda posición en la clasificación de pilotos, a solo 10 puntos del coche hermano n.º 8 (el GR010 Hybrid) pilotado por Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sébastien Buemi.