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WEC

Nico Pino se incorpora a la agencia de representación de Fernando Alonso

El piloto chileno de 21 años pasa a formar parte del grupo de talentos gestionado por A14 Management, la compañía fundada por Fernando Alonso.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Nicolás Pino y Fernando Alonso

Nicolás Pino junto a Fernando Alonso

Nico Pino se incorporó a A14 Management, la agencia de representación creada por Fernando Alonso, y pasa a formar parte del selecto grupo de pilotos gestionados por el entorno del bicampeón mundial de Fórmula 1.

La incorporación del piloto chileno de 21 años supone un nuevo paso en la trayectoria de Pino, quien se ha consolidado como uno de los nombres destacados del automovilismo sudamericano en el ámbito internacional, en particular con sus participaciones en los últimos años en el Campeonato Mundial de Resistencia como en la Serie IMSA de Estados Unidos.

Entre sus principales logros se encuentra el de haberse convertido en el piloto más joven de la historia en subir al podio de las 24 Horas de Le Mans, con apenas 18 años, además de haber conseguido una pole position y un podio en las 24 Horas de Daytona.

"Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única. Llega en el momento ideal de mi trayectoria, donde hemos configurado un proyecto que cuenta con apoyo transversal en Chile y donde buscamos también crear un diálogo mundial", explicó Pino tras conocerse su incorporación.

A14 Management fue fundada en marzo de 2022 por Alonso junto a Albert Resclosa y Alberto Fernández como una agencia boutique de representación, gestión y coaching de pilotos. El proyecto nació con la intención de ir más allá de la propia actividad deportiva del piloto asturiano y seleccionar a un grupo reducido de talentos para acompañarlos en las distintas etapas de sus carreras.

La agencia apuesta por una gestión integral que combina preparación deportiva, asesoramiento en la toma de decisiones, gestión de recursos, negociación de contratos, relación con los medios de comunicación y planificación de la carrera deportiva de sus pilotos.

"Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial", señalaron desde A14 Management.

Con la llegada de Pino, A14 Management amplía su cartera de talentos, que ya incluye pilotos de siete nacionalidades diferentes y representantes de disciplinas que van desde el karting hasta la Fórmula 1.

Entre ellos se destacan los también sudamericanos Gabriel Bortoleto, Sebastián Montoya y Santiago Urrutia, mientras que dentro de la cartera de pilotos de A14 Management figuran también Will Power, Pepe Martí y Daniel Juncadella.

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