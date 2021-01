"Pechito" López: "El nuevo Toyota tiene cosas que me gustan"

Toyota reveló el Hypercar con el que competirá tanto en el Mundial de Resistencia como en las 24 Horas de Le Mans, el cual llega con nuevas reglas para reemplazar al exitoso TS050 Hybrid.

El argentino "Pechito" López, campeón mundial del WEC en la pasada temporada junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, fue preguntado en un encuentro virtual que organizó Toyota Argentina con medios de Latinoamérica entre los que estuvo Motorsport.com sobre si el Hypercar era más divertido de conducir que el LMP1.

"No sé si es más divertido. A mí me gustan los dos. Son diferentes. El otro era más un pura sangre cuando acelerabas básicamente con esa sensación de tener más de 1000 caballos, realmente se sentía, un auto más liviano. Pero este auto tiene sus cosas que me gustan, la interacción del piloto en la frenada, estirar un poco más la frenada".

"No tener que estar pensando tanto en cómo manejar sino más fluir arriba del auto. Frenar lo más tarde que uno pueda, acelerar uno donde quiera. En el otro era más siempre medido todo porque a su vez uno se tenía que concentrar mucho en el consumo de nafta y en la recuperación de energía, cosa que en este auto no", comentó.

El BoP (Balance of Performance) volverá a tener un rol fundamental durante la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA con la llegada del nuevo Toyota, algo que López acepta como necesario para el equilibrio competitivo de la categoría.

"Vamos a tener un hándicap para todos para regular la performance y para tratar de equilibrar a todo el mundo. Sé que esto a muchos, y a mí en lo personal, no gusta pero da la posibilidad a equipos que no tengan la misma estructura, los mismos recursos que por ahí tiene un equipo oficial como Toyota, pueden ser Peugeot, Porsche o las marcas que vengan, de poder entrar desde el vamos y ser competitivos".

"Obviamente eso es lo que todos queremos, tener muchos constructores, tener rivales, tener competición. Después cuando están este tipo de sistemas, uno tiene que aprender a usarlos y aprender a jugar con ellos también porque va a ser muy importante saber en qué momento tener a favor el hándicap para ganar y en qué momento quizás no", explicó.

"Si aparece otra categoría que me interese, lo analizaré"

Durante 2020 López mencionó su intención de sumar una segunda categoría a su actividad en el WEC, que disputará seis carreras durante este año, pero preguntado por Motorsport.com al respecto, el argentino dijo que no hay nada encaminado al respecto.

"Si aparece algo, lo analizaré. Obviamente voy a tener tiempo porque tengo seis carreras este año. Igual son muchas las horas en simulador, muchos los días de pruebas, tampoco es que me sobra el tiempo".

"Si hago algo más, mi idea es que sea algo me dé la posibilidad de pelear por cosas importantes, por ser competitivo. Esa es la prioridad más grande. No es simple y sobre todo en esta época de pandemia donde muchas veces uno tiene incertidumbre inclusive en los proyectos que uno tiene ya hechos. Pero veremos. Hoy por hoy estoy también muy contento donde estoy y no es que mi búsqueda por hacer otra cosa es desesperada, esa es la realidad también", indicó.

Galería: Así es el nuevo Toyota GR010 Hybrid para el WEC y Le Mans